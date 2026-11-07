Bognár György: Pető Milán másképp rúgja a szabadokat, mint én

BOGNÁR György, a Paks vezetőedzője

– Bőven tartogatott izgalmakat a mérkőzés, megérdemelt a paksi siker?

– Nagyon örülünk a győzelemnek, de az az igazság, gyengén játszottunk. Az első játékrészben volt egy-két lehetőségünk, de nagyon sok labdát adtunk el, nem tudtunk nyomást helyezni az ellenfelünkre.

– Annak idején az egyik legjobb szabadrúgáslövőnek számított. Mit szól Pető Milán két remek találatához?

– Mind a kettő nagyszerű lövés után született. Milán másképp rúgja, mint annak idején én rúgtam, nála csapódik a labda, amikor elrúgja. Legutóbb a felkészülés alatt talált be hasonló módon, örülök, hogy ezúttal kétszer is összejött neki.

– Csapata három és fél év után győzött a bajnokságban a ZTE ellen. Jó születésnapi ajándék ez?

– Ebben az időszakban sokszor fölényben játszottunk a ZTE ellen, volt amikor kettő nullára, máskor három egyre vezettünk, mégsem tudtunk nyerni. Most úgy alakult, hogy gyengék voltunk, kevésbé működött a csapatjátékunk, mégis megszereztük a három pontot.