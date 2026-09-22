Micsoda hétvége: parádés kapusteljesítmények és látványos gólok az NB I-ben

Elképesztő harc zajlott a legjobb kapus címért: a 8. fordulóban három játékos, Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Gyetván Márk (Paksi FC) és Lehoczki Bendegúz (PAFC) is hetes osztályzatot kapott a Nemzeti Sporttól. Bár a zalaegerszegi játékos, a válogatott keretébe is meghívót kapó Gundel-Takács is bemutatott több bravúrt, s a korábbi kispesti Gyetván Márk is jó néhányszor mentette meg csapatát a góltól (az első félidőben Lippai Tibor, a másodikban Toniszlav Jordanov próbálkozott hiába), a 19 éves kapus mellett döntöttünk. Fiatal kora ellenére Lehoczki jól és magabiztosan irányította a védelmet, az 59. percben pedig földöntúli módon reagált: Csontos Dominik lőtt kissé balról, a labda megpattant Lukács Dániel lábán, de a kapus reflexből kiütötte. A vendégek a 75. percben is próbálkoztak, Branko Pauljevics jobblábas lövése után a bal alsó sarokból kotorta ki a labdát, s ugyanonnan szedte ki Pekár István fejese után a 89. percben. A felcsútiak fiatalja az eddigi nyolc bajnokit egyaránt végigjátszotta, s bizonyítja, megállja a helyét az élvonalban.

Ha egy sorral följebb lépünk, három klubból kerültek be futballisták: Osváth Attila több jó beadással is segítette a Ferencvárost a Nyíregyháza ellen (1–1), az ő középre tekerése után került Mariano Gómezhez a labda, aki egyenlített is. Temesvári Attila újra stabilitást adott a Szpari védelmének, több ferencvárosi támadás is fennakadt rajta. A hajrában nagyot mentett, a kapu torkából vágta ki a labdát Veljko Birmincsevics beadása után. Azt követően is korlátlan úr volt a levegőben, hogy Lisztes Krisztiánnal összefejelve megsérült, és jókora kötéssel a fején játszott tovább. A paksi Lenzsér Bence csatárokat megszégyenítő gólt ragasztott a kisvárdai kapuba: előbb mellel átvette a labdát, majd egy pattanás után jobbal kilőtte a kapu jobb oldalát. A tolnaiak védője ezzel ki is érdemelte nálunk a forduló játékosa címet! Bár még két védő, Csonka András (ZTE FC) és Heitor (Újpest FC) is 7-es osztályzatot kapott, úgy éreztük, a forduló válogatottjában helyet kapó játékosok jobb teljesítmény nyújtottak.

Bár a középpályások közül Matija Ljujics is 7-est kapott, az NS-álomcsapatba nem olyan könnyű bekerülni: az újpesti valóban jól futballozott, de ez kevésnek bizonyult. Viszont helyet kapott az együttesben Hős Zsombor: a nyíregyháziak 19 éves játékosa parádés gólt szerzett a Ferencváros ellen, ráadásul a mezőnymunkájával is kiemelkedett. Peter Agba, az ETO FC középpályása csodálatos (és győztes) gólt szerzett az MTK Budapest ellen, övé lett a forduló gólja. A 20 éves Kern Martin (PAFC) nem volt eredményes, de csapata motorja volt, a legtöbb akcióban részt vett, s szinte minden megoldása jónak bizonyult. Az újpestiek 22 éves támadója, Krajcsovics Ábel a szünetben szállt be Horváth Krisztofer helyére, s rendkívül fontos, egyenlítő gólt szerzett a ZTE FC ellen. Tóth Milán is kiváló hétvégét zárt: a Vasas FC támadója gólpasszt adott Pávkovics Bencének, a hajrában kulcsszerepet vállalt a sarkazásával Pethő Bence góljából, majd a végén szép emeléssel ő is eredményes volt. Akkor még nem sejthette, hogy hétfőn örömhírt kap: Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta a válogatott keretébe.

Ami a csatársort illeti: az újpesti Aljosa Matko szemfüles gólt szerzett a ZTE FC ellen. Történt, hogy a vendégek védője, Diogo Silva rosszul adott haza, a szlovén csatár pedig elsodorta a labdát Gundel-Takács Bence mellett. Vérbeli csatármozdulat volt, lecsapott a labdára, s ez győzelmet ért a pestieknek – a 26 éves légiós nyolc bajnokin öt gólt szerzett és adott négy gólpasszt.

Danilo Krevszun is bekerült a legjobb tizenegybe: az egerszegiek 21 éves ukrán csatára parádés gólt szerzett. José Calderón adott be balról, Maxsuell lövése elakadt Heitorban, a labda éppen Krevszun elé pattant, s egy csellel három játékost – Patrizio Stronatit, Szappanos Pétert és Zeke Máriót – is „leültetett”, majd hat méterről a léc alá lőtt hanyag, lezser mozdulattal.

LABDARÚGÓ NB I

A 8. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Szeptember 18., péntek

Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC 3–1

Szeptember 19., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 0–1

Debreceni VSC–Vasas FC 2–4

Szeptember 20., vasárnap

MTK Budapest–ETO FC 1–2

Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–1

A 9. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 10., szombat

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 11., vasárnap

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-án rendezik.