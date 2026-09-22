„Fiatalszabály” és kevesebb légiós Brazíliában – döntöttek a klubok

Szavaztak a brazil országos bajnokság első és másodosztályában érdekelt klubok: az egyesületek két kivétellel egyetértettek abban, hogy a két említett ligában csökkenteni kell a külföldi játékosok számát – jelentette kedden a Globoesporte. A legnagyobb brazil sportportál beszámolója szerint 2027-ben a jelenlegi kilenc helyett már csak nyolc légióst lehetne nevezni a bajnoki meccskeretekbe, s ezt a számot 2030-ra fokozatosan ötre redukálnák, szem előtt tartva, hogy a csapatok teljesítménye se szenvedjen csorbát. A javaslat ellen mindössze a Flamengo és a Bahia szavazott.

Az intézkedéscsomag részeként egyidejűleg a szövetség és a klubok úgy határoztak: igyekeznek több teret adni a hazai tehetségeknek azáltal, hogy az országos bajnokságra nevezhető ötvenfős keretekben jövő évtől minimum 20 olyan játékosnak kell szerepelnie, aki nem töltötte be a 23. életévét – a végcél, hogy 2030-ra a keretek felét fiatalok alkossák. A brazil első osztályban a csapatok átlagéletkora 28.5 év, ami jóval több mint Spanyolországban (27), Olaszországban (26.1) vagy Franciaországban (26).