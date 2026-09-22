Nemzeti Sportrádió

Ezt is megértük: 182 centis „terminátorral” bunyózott egy influenszer San Franciscóban

M. B.M. B.
2026.09.22. 10:16
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Fotó forrása: X
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MMA robot bunyó
Eddig nem láttunk arra példát, hogy egy ember egy robottal került volna szembe egy adott küzdősport szabályain belül, de vasárnap erre is sor került: San Franciscóban ugyanis egy alapvetően a vicces rövid videóiról ismert influenszer, Frankie Lapenna vívott MMA-meccset a REK robotikai cég „Terminátor” névre keresztelt robotjával. Hogy ki nyerte az összecsapást? Az alábbi videóból kiderül.

 

 

MMA robot bunyó
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