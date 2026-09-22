Ezt is megértük: 182 centis „terminátorral” bunyózott egy influenszer San Franciscóban
Eddig nem láttunk arra példát, hogy egy ember egy robottal került volna szembe egy adott küzdősport szabályain belül, de vasárnap erre is sor került: San Franciscóban ugyanis egy alapvetően a vicces rövid videóiról ismert influenszer, Frankie Lapenna vívott MMA-meccset a REK robotikai cég „Terminátor” névre keresztelt robotjával. Hogy ki nyerte az összecsapást? Az alábbi videóból kiderül.
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