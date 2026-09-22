Nemzeti Sportrádió

Három meg nem adott gól, avagy a DVSC nem ért egyet az ítéletek MLSZ-indoklásával

K. Zs.K. Zs.
2026.09.22. 10:29
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Derdák Marcell játékvezető és a debreceni kérdezők, élükön Dzsudzsák Balázzsal (Fotó: Kovács Péter)
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labdarúgó NB I DVSC játékvezetés MLSZ
Nem értenek egyet a Vasas elleni hétvégi NB I-es bajnokin meg nem adott három góljuk érvénytelenítésének MLSZ-indoklásával, egyúttal két javaslatot is megfogalmaznak a játékvezetéssel kapcsolatban – hivatalos közleményt adott ki a DVSC labdarúgócsapata.

Mint beszámoltunk róla, a vendég angyalföldiek 4–2-es győzelmével végződő hétvégi DVSC–Vasas NB I-es bajnoki mérkőzésen Derdák Marcell játékvezető három debreceni gólt is szabálytalannak ítélt (közülük az egyiknél, az utolsónál az volt a vizsgálat célja, áthaladt-e a labda a gólvonalon).

A Magyar Labdarúgó-szövetség az M4 Sport kérésére hétfőn részletesen megindokolta, miért születtek meg e játékvezetői döntések:

→ az 59. percben az asszisztens úgy ítélte meg, hogy Dénes Vilmos az oldalvonalon túlról kanalazta vissza a labdát, mielőtt a beadását Dzsudzsák Balázs a kapuba lőtte, és Derdák Marcell játékvezető már akció közben sípolt;

→ a 81. percben Bryan Adinany azért talált hiába a kapuba, mert bár a játékvezető a pályán megadta a gólt, a videobíró javaslatára les címén visszavonta;

→ a 94. percben Adinany szabálytalanul támadta Engedi Márkot, a Vasas kapusát, így a gól akkor sem lett volna érvényes, ha – amit a VAR szintén vizsgált – a labda teljes terjedelmével áthaladt volna a gólvonalon.

A videókkal illusztrált részletes indoklások ide kattintva olvashatók el. 

Hétfő esti hivatalos közleményükben a debreceniek „az eredményt elfogadva, higgadtan, de határozottan” leszögezik, hogy a közzétett magyarázatokkal „sem szakmai szempontból, sem a labdarúgás szellemiségéből fakadó megközelítés tekintetében” nem értenek egyet, egyúttal kérik, hogy „a kapusunk, Plamen Andreev ellen elkövetett, a VAR által is vizsgált könyöklést is vegyék fel a vizsgálandó esetek közé, és annak játékvezetői megítélésére is térjenek ki”.

Ami pedig a jövőre vonatkozó javaslataikat illeti, konstruktív partnerséget ígérő közleményükben így fogalmaznak:

1. „Az NB I-es klubok között régóta téma, hogy nyíltabbá és konstruktívabbá kell tenni a csapatok és a játékvezetés közötti kommunikációt. Javasoljuk egy olyan rendszeres egyeztetési folyamat elindítását, amelyben a játékosok, a klubok, az MLSZ és a játékvezetői szervezet kölcsönösen megismerhetik egymás érveit, munkájának alapelveit és a döntések hátterét. Célunk a következetesebb, érthetőbb és szélesebb körben elfogadható döntéshozatal.”

2. „Javasoljuk továbbá a jelenleg használt technika és a kamerák elhelyezésének közös felülvizsgálatát. A megfelelő fejlesztések vagy átcsoportosítások segíthetik a játékvezetők munkáját és csökkenthetik azoknak a szituációknak a számát, amelyek a rendelkezésre álló felvételekből nem dönthetők el egyértelműen.”

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA:

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