A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB I-et!

A szerződés értelmében a következő évadban is az M4 Sport sugározza a hazai labdarúgás legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetőek a nézők számára – számolt be róla az mtva.hu. A megállapodás értelmében az M4 Sport adja az NB I-es, az NB II-es, a női élvonalbeli, a férfi és női futsal NB I-es, a férfi és a női Magyar Kupa-, a férfi és a női futsal Magyar Kupa-, valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott mérkőzéseket.

A megállapodás biztosítja a magyar labdarúgás közvetítésének folytonosságát a korábbi konstrukciónál jelentősen kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.