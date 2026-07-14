A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB I-et!
A közmédia vezérkara egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026–2027-es idényének közvetítési jogairól.
A szerződés értelmében a következő évadban is az M4 Sport sugározza a hazai labdarúgás legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetőek a nézők számára – számolt be róla az mtva.hu. A megállapodás értelmében az M4 Sport adja az NB I-es, az NB II-es, a női élvonalbeli, a férfi és női futsal NB I-es, a férfi és a női Magyar Kupa-, a férfi és a női futsal Magyar Kupa-, valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott mérkőzéseket.
A megállapodás biztosítja a magyar labdarúgás közvetítésének folytonosságát a korábbi konstrukciónál jelentősen kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.
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