Tizenöt játékossal, közte három magyarral kezdte el a felkészülési időszakot a Liverpool

Egyelőre 15 játékossal kezdte meg a felkészülést a már Andoni Iraola irányította Liverpool. A csapat edzőközpontjában azok jelentek meg, akiknek nem voltak világbajnoki kötelezettségeik.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is ott volt az első edzésen, ahogy a kapusok közül Giorgi Mamardasvili és Freddie Woodman, a védők közül Joe Gomez, a kölcsönből visszatért Kosztasz Cimikasz, az új szerzemény Jérémy Jacquet, valamint Jeremie Frimpong. A középpályásoknál Trey Nyoni, Curtis Jonas, a kölcsönből visszatért Harvey Elliott, illetve James McConnell vett részt a tréningen, míg a támadókat Federico Chiesa és Rio Ngumoha képviselte.

A sérült Giovanni Leoni, Conor Bradley, Hugo Ekitiké, Stefan Bajcetic, Endo Vataru ötös még nem edzhetett a többiekkel. Florian Wirtz július 21-én, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo és Alexander Isak 22-én, míg Alisson 27-én kapcsolódhat be a közös munkába. A vb-n még két liverpooli játékos van versenyben, Alexis Mac Allister Argentínával Anglia ellen elődöntőzik szerdán, míg az új szerzemény, az Osasunától érkezett Victor Múnoz a spanyol válogatottal bejutott a döntőbe.

A csapat öt felkészülési mérkőzést vív: július 25-én a Sunderlanddel, július 30-án a Wrexhammel, augusztus másodikán a Leeds Uniteddel, augusztus 9-én a Monacóval, míg augusztus 16-án a Comóval csap össze. Az első három mérkőzést az Egyesült Államokban rendezik, míg utóbbi kettőt az Anfielden.