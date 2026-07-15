Bárány Donát érkezését be is jelentette az ADO Den Haag

Nem sokkal azt követően, hogy lapunk megírta, Bárány Donát átesett az orvosi vizsgálaton Hollandiában, az ADO Den Haag bejelentette, hogy szerződtette a kétszeres magyar válogatott támadót, aki 2030-ig írt alá. Az átigazolás tényéről a DVSC is beszámolt.

„Donátot több klub is figyelte, szóval nagyon örülünk, hogy az ADO Den Haagot választotta – mondta Mark Wotte szakmai igazgató. – Az elmúlt idényekben tanúbizonyságot tett gólérzékenységéről és arról, hogy fizikailag erős. Nagyon jól együtt tudtunk működni Steven Gunn-nal (a hágai klub sportigazgatója – a szerk.), így jöhetett létre az üzlet. Természetesen tudunk Donát sérüléséről, ezért alapos orvosi vizsgálaton esett át, ami megerősített bennünket abban, hogy szerződtessük. Ennek következtében tudjuk, hogy a bemutatkozására még kicsit várni kell, de meggyőződésünk, hogy Donát hosszú távon nagy értéke lesz a klubnak.”

Lapunk szombaton számolt be arról, hogy Bárány a holland élvonal újoncához, az ADO Den Haaghoz szerződhet, majd megírtuk, hogy kedden megérkezett Hollandiába, szerdán pedig már át is esett az orvosi vizsgálaton. Bogdán Ádám sportigazgató hétfőn erősítette meg értesüléseinket, hogy a 25 éves játékosért sérülése ellenére érkezett megkeresés – a klubot meglepte, hogy így is komoly érdeklődés mutatkozott a támadó iránt –, s amennyiben az orvosi vizsgálaton átmegy, eligazol a Debrecentől. A két klub egyébként már múlt héten megegyezett egymással.

Mint ismert, a futballista bokája márciusban, a második válogatottmeccsén sérült meg, és a tavaszi szezonban utána már nem is lépett pályára a DVSC-ben, melyben előtte 25 bajnokin 12 gólt szerzett az idényben. Bárány azóta már megkezdte a futóedzéseket, de teljes értékű munkát még nem végez.

A DVSC saját nevelésű válogatott csatára – akinek szerződése 2029-ig szólt a klubnál – minden sorozatot figyelembe véve 154 tétmérkőzést játszott a Loki felnőttcsapatában, ezeken 61 gólt szerzett, valamint 26 gólpasszt adott.