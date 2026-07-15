NS-infó: Bárány Donát átesett az orvosi vizsgálaton Hollandiában

Mint arról szombaton lapunk beszámolt, Bárány Donát a holland élvonal újoncához, az ADO Den Haaghoz szerződhet, s ennek kapcsán úgy értesültünk, a kétszeres válogatott csatár kedden megérkezett Hollandiába, szerdán pedig már át is esett az orvosi vizsgálaton. A hivatalos bejelentés csütörtökön történhet meg.

Wout Fassbender holland sportújságíró szerint Bárány 2030-ig ír alá a hágai klubnál.

2⃣0⃣3⃣0⃣Donát Bárány gaat voor vier seizoenen tekenen bij ADO Den Haag. Kanttekening: de spits is pas over een paar weken inzetbaar vanwege een enkelblessure. Dat weerhoudt de eredivisionist er niet van om Hongaars international in te lijven #adodenhaaghttps://t.co/UsNgCmAIKW — Wout Fassbender (@woutfassbender) July 15, 2026

Bogdán Ádám sportigazgató hétfőn megerősítette értesüléseinket, hogy a 25 éves játékosért sérülése ellenére érkezett megkeresés – a klubot meglepte, hogy így is komoly érdeklődés mutatkozott a támadó iránt –, s amennyiben az orvosi vizsgálaton átmegy, eligazol a Debrecentől. Miután ez megtörtént, az utolsó akadály is elhárult Bárány Hollandiába szerződése elől, mivel a két klub már múlt héten megegyezett egymással.

Mint ismert, a futballista bokája márciusban, a második válogatottmeccsén sérült meg, és a tavaszi szezonban utána már nem is lépett pályára a DVSC-ben, melyben előtte 25 bajnokin 12 gólt szerzett az idényben. Bárány azóta már megkezdte a futóedzéseket – teljes értékű munkát még nem végez –, a hollandok tisztában vannak a sérülésével, és ennek tudatában döntöttek a szerződtetése mellett.