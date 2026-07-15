Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Bárány Donát átesett az orvosi vizsgálaton Hollandiában

2026.07.15. 20:30
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Minden akadály elhárult az elől, hogy Bárány Donát Hollandiába szerződjön (Fotó: Szabó Miklós)
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NB I ADO Den Haag labdarúgó NB I DVSC Bárány Donát magyar átigazolás Debrecen Eredivisie
Lapunk információi szerint a Debreceni VSC támadója, Bárány Donát átesett az orvosi vizsgálaton Hollandiában, csütörtökön pedig be is jelentheti érkezését az ADO Den Haag.

Mint arról szombaton lapunk beszámolt, Bárány Donát a holland élvonal újoncához, az ADO Den Haaghoz szerződhet, s ennek kapcsán úgy értesültünk, a kétszeres válogatott csatár kedden megérkezett Hollandiába, szerdán pedig már át is esett az orvosi vizsgálaton. A hivatalos bejelentés csütörtökön történhet meg.

Wout Fassbender holland sportújságíró szerint Bárány 2030-ig ír alá a hágai klubnál.

Bogdán Ádám sportigazgató hétfőn megerősítette értesüléseinket, hogy a 25 éves játékosért sérülése ellenére érkezett megkeresés – a klubot meglepte, hogy így is komoly érdeklődés mutatkozott a támadó iránt –, s amennyiben az orvosi vizsgálaton átmegy, eligazol a Debrecentől. Miután ez megtörtént, az utolsó akadály is elhárult Bárány Hollandiába szerződése elől, mivel a két klub már múlt héten megegyezett egymással.

Mint ismert, a futballista bokája márciusban, a második válogatottmeccsén sérült meg, és a tavaszi szezonban utána már nem is lépett pályára a DVSC-ben, melyben előtte 25 bajnokin 12 gólt szerzett az idényben. Bárány azóta már megkezdte a futóedzéseket – teljes értékű munkát még nem végez –, a hollandok tisztában vannak a sérülésével, és ennek tudatában döntöttek a szerződtetése mellett.

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Úgy tudjuk, az ADO Den Haagnál kedden vehet részt orvosi vizsgálatokon a válogatott csatár.

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Makray Balázs cégvezető elmondta, hogy a tavalyinál jóval kedvezőbb ütemben fogynak a bérletek, amelyekből már mintegy 2700 talált gazdára.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, US Concarneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba 1912 Előre), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Tuska Bálint (Diósgyőri VTK)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: 
Távozók: Álex Bermejo (spanyol), Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Fran Manzanara (spanyol, szabadon igazolható), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, szabadon igazolható)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bárány Donát (ADO Deen Haag – Hollandia), Pálfi Donát (szabadon igazolható)

 

NB I ADO Den Haag labdarúgó NB I DVSC Bárány Donát magyar átigazolás Debrecen Eredivisie
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