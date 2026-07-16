Kerékpár: elvesztette hüvelykujjának egy darabját a Touron kedden bukott Harper

A Pinarello Q36.5 csapat ausztrál bringása a bukás ellenére – 32 és fél perces hátránnyal – befejezte az Aurillac és Le Lioran közötti 166.6 kilométeres etapot a franciák nemzeti ünnepén, szerdán viszont már nem állt rajthoz.

„Bármilyen kerékpárversenyből rossz kiszállni, még fájóbb, ha épp a legnagyobbról kell kényszerűségből lemondani” – írta közösségi oldalán a sérült testrészről megosztott kép mellé a 31 éves Harper, aki megköszönte csapata támogatását. Kiemelte: bízik a mielőbbi felépülésben és abban, hogy az idény második felében újra versenyezhet.

„Pozitívumként azt tudom megemlíteni, hogy tíz grammal könnyebb vagyok” – fűzte hozzá ironikusan a tavalyi Giro d'Italián szakaszt nyerő Harper, aki 2017-ben és 2020-ban is szerepelt a Tour de Hongrie-n.