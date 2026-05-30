A ZTE elbúcsúztatta a távozó védőt

A szentlőrinci kölcsönből visszatérő Papp Csongor az előző idény elején stabil kezdő volt a ZTE-ben, az első hét fordulóban a kezdőben kapott helyet, a folytatásban azonban már csak kétszer cserélte be Nuno Campos vezetőedző.

A 21 éves futballista tavasszal a másodosztályú Ajkában kapott négy mérkőzésen lehetőséget, de mindannyiszor csereként állt be.

Korábban a Nemzeti Sporton is beszámoltunk róla, hogy Papp szerződése lejár a ZTE-nél, így távozhat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)

Távozók: Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers – Skócia), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár – kölcsön után végleg)