Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL-döntő: PSG–Arsenal 0–1

A ZTE elbúcsúztatta a távozó védőt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.30. 18:13
null
Papp Csongor távozását bejelentette a ZTE (Fotó: ZTE FC, Facebook)
Címkék
NB I Papp Csongor Zalaegerszeg
A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg a hivatalos Facebook-oldalán számolt be Papp Csongor távozásáról.

A szentlőrinci kölcsönből visszatérő Papp Csongor az előző idény elején stabil kezdő volt a ZTE-ben, az első hét fordulóban a kezdőben kapott helyet, a folytatásban azonban már csak kétszer cserélte be Nuno Campos vezetőedző.

A 21 éves futballista tavasszal a másodosztályú Ajkában kapott négy mérkőzésen lehetőséget, de mindannyiszor csereként állt be.

Korábban a Nemzeti Sporton is beszámoltunk róla, hogy Papp szerződése lejár a ZTE-nél, így távozhat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)
Távozók: Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers – Skócia), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár – kölcsön után végleg)

 

NB I Papp Csongor Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

Bíró Bence: Eljutottam arra a szintre, ahová mindig is szerettem volna

Labdarúgó NB I
10 órája

NS-infó: Magyarországra költözik a Tottenham tehetsége – a Loki esélyes a szerződtetésére

Labdarúgó NB I
20 órája

Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:18

Női NB I: bronzérmes lett az ETO

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 20:21

NB I: bosnyák védekező középpályással erősített a Debrecen – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 20:20

Nuno Campos: Könnyű támogatni egy edzőt, amikor nyer a csapat

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 13:10

NB I: bejelentés Győrben, a Fradinál, válogatott távozó Pakson – körkép

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 10:37

A következő idényben már nem Fizz Liga lesz az NB I neve – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.05.26. 17:35
Ezek is érdekelhetik