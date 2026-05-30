Nemzeti Sportrádió

Bíró Bence: Eljutottam arra a szintre, ahová mindig is szerettem volna

B. T.B. T.
2026.05.30. 09:06
null
Hétszer ünnepelt gólt a Kisvárdában az elmúlt idényben Bíró Bence (balra, szemben) (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
NB I Bíró Bence Kisvárda
Hét találatával házi gólkirály lett az újonc Kisvárdában Bíró Bence, aki családi okok miatt Portugáliának szurkol a június 11-én kezdődő amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon.  

EMLÉKEZETESEN ALAKULT Bíró Bence első teljes élvonalbeli idénye. A Kisvárda Master Good támadója részese lehetett annak, hogy az újonc gond nélkül, igaz, finoman szólva is feledhetőre sikeredett bajnoki hajrával kiharcolja a bennmaradást, ráadásul héttel ő lett a szabolcsiak házi gólkirálya és még a családja is gyarapodott.

„Valóban, ezt a mostani tekinthető az első teljes NB I-es évadomnak, mert bár az MTK színeiben is játszottam az élvonalban a koronavírusos időszakban, akkor kevesebb lehetőséghez jutottam – mondta lapunk megkeresésére a 27 éves futballista, aki az idény 33 bajnokija közül csak kettőt mulasztott el, és 31 találkozóval gyarapította élvonalbeli fellépései számát. – A fővárosi kék-fehéreknél eltöltött időszakom után NB II-es csapatokhoz kerültem, Szegedről az akkor kieső Kisvárdához vezetett az utam, és örülök, hogy azonnal feljutottunk, így teljesülhetett a célom, hogy alapember legyek egy NB I-es csapatban. Gólokat szereztem, gólpasszokat adtam, eljutottam arra a szintre, ahová mindig is szerettem volna.”     

Gólból ugye hetet szerzett, holott az előző, még az NB II-ben töltött esztendőben csak egyszer volt eredményes. Ennyivel jobban feküdt neki az első osztályú futball?

„Ez tényleg érdekes, de az igazsághoz tartozik, hogy az előző évben más szerepkörben játszottam, mint a nemrégiben véget ért bajnokságban, főleg támadófeladataim voltak. Olvastam a klubhonlapon, hogy a góljaim többsége egyenlítést jelentett a csapatnak, mégsem mondhatom, hogy hiányzott a katarzis, hiszen azért így is akadt olyan győztes meccsünk, amelyen betaláltam. És mivel minden gól egyformán fontos, boldog pillanatokat éltem át.”     

Pályafutása első NB I-es gólját a későbbi bajnok ETO FC ellen szerezte: az október 26-án kétgólos hátrányból megnyert mérkőzésen (3–2) a 2–2-es egyenlítést érő találat utáni különleges gólörömével – a meze alá begyömöszölt labda – egyértelműen jelezte, közeleg az apaszerep.

„Március végén született meg a kislányunk, akit portugál feleségem, Eva hozott a világra, nagy boldogságot szerezve ezzel. Nem volt egyszerű a baba születése utáni időszak, de Briana érkezésével vált teljessé és feledhetetlenné a mögöttünk hagyott bajnoki évad. Azért hiányérzetet okoz, hogy a pályán nem úgy sikerült az utolsó két hónap, ahogy szerettük volna, de a lényeg, hogy benn maradtunk.”     

Bíró Bence a portugál Vitória Guimaraesnél töltött időszakában (2014–2020) ismerkedett meg élete párjával, a kötődés miatt nem is kérdés, kinek szurkol a család a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

„Ha már mi, magyarok nem lehetünk ott a vébén, egyértelmű, hogy a portugáloknak szorítok. Nincs olyan játékos a keretükben, akit személyesen ismernék, de Cristiano Ronaldo nagy kedvencem, és vele együtt fantasztikus a válogatott kerete. Azt várom tőlük, hogy megnyerik a világbajnokságot.”     

 

 

NB I Bíró Bence Kisvárda
Legfrissebb hírek

NS-infó: Magyarországra költözik a Tottenham tehetsége – a Loki esélyes a szerződtetésére

Labdarúgó NB I
13 órája

Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:18

Női NB I: bronzérmes lett az ETO

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 20:21

NB I: bosnyák védekező középpályással erősített a Debrecen – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 20:20

Nuno Campos: Könnyű támogatni egy edzőt, amikor nyer a csapat

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 13:10

NB I: bejelentés Győrben, a Fradinál, válogatott távozó Pakson – körkép

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 10:37

A következő idényben már nem Fizz Liga lesz az NB I neve – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.05.26. 17:35

Csehországból is érdeklődnek a Honvéd tehetsége iránt – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.05.26. 14:42
Ezek is érdekelhetik