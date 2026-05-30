Bíró Bence: Eljutottam arra a szintre, ahová mindig is szerettem volna

EMLÉKEZETESEN ALAKULT Bíró Bence első teljes élvonalbeli idénye. A Kisvárda Master Good támadója részese lehetett annak, hogy az újonc gond nélkül, igaz, finoman szólva is feledhetőre sikeredett bajnoki hajrával kiharcolja a bennmaradást, ráadásul héttel ő lett a szabolcsiak házi gólkirálya és még a családja is gyarapodott.

„Valóban, ezt a mostani tekinthető az első teljes NB I-es évadomnak, mert bár az MTK színeiben is játszottam az élvonalban a koronavírusos időszakban, akkor kevesebb lehetőséghez jutottam – mondta lapunk megkeresésére a 27 éves futballista, aki az idény 33 bajnokija közül csak kettőt mulasztott el, és 31 találkozóval gyarapította élvonalbeli fellépései számát. – A fővárosi kék-fehéreknél eltöltött időszakom után NB II-es csapatokhoz kerültem, Szegedről az akkor kieső Kisvárdához vezetett az utam, és örülök, hogy azonnal feljutottunk, így teljesülhetett a célom, hogy alapember legyek egy NB I-es csapatban. Gólokat szereztem, gólpasszokat adtam, eljutottam arra a szintre, ahová mindig is szerettem volna.”

Gólból ugye hetet szerzett, holott az előző, még az NB II-ben töltött esztendőben csak egyszer volt eredményes. Ennyivel jobban feküdt neki az első osztályú futball?

„Ez tényleg érdekes, de az igazsághoz tartozik, hogy az előző évben más szerepkörben játszottam, mint a nemrégiben véget ért bajnokságban, főleg támadófeladataim voltak. Olvastam a klubhonlapon, hogy a góljaim többsége egyenlítést jelentett a csapatnak, mégsem mondhatom, hogy hiányzott a katarzis, hiszen azért így is akadt olyan győztes meccsünk, amelyen betaláltam. És mivel minden gól egyformán fontos, boldog pillanatokat éltem át.”

Pályafutása első NB I-es gólját a későbbi bajnok ETO FC ellen szerezte: az október 26-án kétgólos hátrányból megnyert mérkőzésen (3–2) a 2–2-es egyenlítést érő találat utáni különleges gólörömével – a meze alá begyömöszölt labda – egyértelműen jelezte, közeleg az apaszerep.

„Március végén született meg a kislányunk, akit portugál feleségem, Eva hozott a világra, nagy boldogságot szerezve ezzel. Nem volt egyszerű a baba születése utáni időszak, de Briana érkezésével vált teljessé és feledhetetlenné a mögöttünk hagyott bajnoki évad. Azért hiányérzetet okoz, hogy a pályán nem úgy sikerült az utolsó két hónap, ahogy szerettük volna, de a lényeg, hogy benn maradtunk.”

Bíró Bence a portugál Vitória Guimaraesnél töltött időszakában (2014–2020) ismerkedett meg élete párjával, a kötődés miatt nem is kérdés, kinek szurkol a család a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

„Ha már mi, magyarok nem lehetünk ott a vébén, egyértelmű, hogy a portugáloknak szorítok. Nincs olyan játékos a keretükben, akit személyesen ismernék, de Cristiano Ronaldo nagy kedvencem, és vele együtt fantasztikus a válogatott kerete. Azt várom tőlük, hogy megnyerik a világbajnokságot.”