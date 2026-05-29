A szó elszáll – Mohai Dominik jegyzete

„NEM ÉRTEM A KÉRDÉST” – válaszolta csodálkozva Borbély Balázs a Kisvárda legyőzése, a bajnoki cím biztossá tételét követően, miután arról érdeklődtem, folytatja-e a munkát az ETO-nál.

„Élő szerződésem van, nem kaptam ajánlatot, nincs miről beszélni” – folytatta.

Néhány nappal később a Kisalföld hasonló felvetésére a következőket mondta: „Nem szeretnék ezzel foglalkozni és nem is akarom kommentálni. A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt és itt a pont.”

A szó elszáll, az írás megmarad.

A kérdések, mint a bajnokcsapat pénteki közleményéből kiderült, nem légből kapottak voltak. Iparági pletykák már március óta arról szóltak, hogy a Ferencváros, a jó barát Hajnal Tamás vezetésével megkörnyékezte a felvidéki szakembert, de interjúkban adott válaszaiból az tűnt ki, hogy tervezgeti a nyári felkészülést, gondol a fiatalok beépítésére, a távozó kulcsemberek pótlására. Ügynöke, Paunoch Péter gyorsan tisztázta lapunk megkeresésére, hogy a Ferencvárossal még nem egyezett meg Borbély Balázs, emiatt furcsának tűnhetett az ETO igencsak tárgyilagos közleménye. Valójában a Fradi kommunikációjának látványos hiánya is azt jelzi, Győrben is sokkhatást keltett a döntés, ugyanis házon belül is biztosak voltak a közös folytatásban.

Ki hitte volna, hogy az elmúlt másfél évben Győrben egekig magasztalt edzőt május 16., az ötödik bajnoki cím biztossá válása után 13 nappal cifrábbnál is cifrább jelzőkkel illetik a hírt olvasva a közösségi médiában? A Ferencváros a legjobb magyar edzővel erősödhet, és újfent bizonyította, a magyar futballban kikerülhetetlen a gravitációs mezője, még a bajnokcsapat edzőjét is könnyedén elhalássza. Hajnal Tamás és Borbély Balázs közös munkája szinte garantálja az újabb bajnoki címet és egy szép európai menetelést.

Ugyan Borbély Balázs klubtörténelmet írt az ETO-val, így vitathatatlanul a klub históriájának egyik legnagyszerűbb edzője lett, ám azzal, hogy azonnal dobbantott a Fradihoz, mindig ott lesz a fejekben, hogy jó, jó, bajnok lett, de aztán… Míg Győrben tovább építhette volna a szobrát, a rekordbajnoknál akármilyen sikeres lesz (márpedig az lesz, efelől nincs kétségem), valószínűleg egy lesz a sok közül.

