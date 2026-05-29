Nemzeti Sportrádió

A szó elszáll – Mohai Dominik jegyzete

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.05.29. 23:11
Címkék
NS-jegyzet jegyzet Nemzeti Sport NS-vélemény Borbély Balázs

„NEM ÉRTEM A KÉRDÉST” – válaszolta csodálkozva Borbély Balázs a Kisvárda legyőzése, a bajnoki cím biztossá tételét követően, miután arról érdeklődtem, folytatja-e a munkát az ETO-nál.

„Élő szerződésem van, nem kaptam ajánlatot, nincs miről beszélni” – folytatta.

Néhány nappal később a Kisalföld hasonló felvetésére a következőket mondta: „Nem szeretnék ezzel foglalkozni és nem is akarom kommentálni. A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt és itt a pont.”

A szó elszáll, az írás megmarad.

A kérdések, mint a bajnokcsapat pénteki közleményéből kiderült, nem légből kapottak voltak. Iparági pletykák már március óta arról szóltak, hogy a Ferencváros, a jó barát Hajnal Tamás vezetésével megkörnyékezte a felvidéki szakembert, de interjúkban adott válaszaiból az tűnt ki, hogy tervezgeti a nyári felkészülést, gondol a fiatalok beépítésére, a távozó kulcsemberek pótlására. Ügynöke, Paunoch Péter gyorsan tisztázta lapunk megkeresésére, hogy a Ferencvárossal még nem egyezett meg Borbély Balázs, emiatt furcsának tűnhetett az ETO igencsak tárgyilagos közleménye. Valójában a Fradi kommunikációjának látványos hiánya is azt jelzi, Győrben is sokkhatást keltett a döntés, ugyanis házon belül is biztosak voltak a közös folytatásban.

Ki hitte volna, hogy az elmúlt másfél évben Győrben egekig magasztalt edzőt május 16., az ötödik bajnoki cím biztossá válása után 13 nappal cifrábbnál is cifrább jelzőkkel illetik a hírt olvasva a közösségi médiában? A Ferencváros a legjobb magyar edzővel erősödhet, és újfent bizonyította, a magyar futballban kikerülhetetlen a gravitációs mezője, még a bajnokcsapat edzőjét is könnyedén elhalássza. Hajnal Tamás és Borbély Balázs közös munkája szinte garantálja az újabb bajnoki címet és egy szép európai menetelést.

Ugyan Borbély Balázs klubtörténelmet írt az ETO-val, így vitathatatlanul a klub históriájának egyik legnagyszerűbb edzője lett, ám azzal, hogy azonnal dobbantott a Fradihoz, mindig ott lesz a fejekben, hogy jó, jó, bajnok lett, de aztán… Míg Győrben tovább építhette volna a szobrát, a rekordbajnoknál akármilyen sikeres lesz (márpedig az lesz, efelől nincs kétségem), valószínűleg egy lesz a sok közül.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

Kapcsolódó tartalom

Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

Az ETO közleményt adott ki a vezetőedző távozásáról. Úgy tudjuk, a játékoskeretben is lehetnek hamarosan változások.

„Borbély Balázs még nem írt alá, folynak a tárgyalások a Fradival”

Az edző menedzsere, Paunoch Péter a Nemzeti Sportnak elmondta, még nem egyeztek meg a Ferencvárossal.

 

 

NS-jegyzet jegyzet Nemzeti Sport NS-vélemény Borbély Balázs
Legfrissebb hírek

A szombati Nemzeti Sportban 16 oldal a budapesti BL-döntőről!; Szalai Attila: Szeretnék hosszú távú szerződést kötni egy csapattal

E-újság
34 perce

NS-infó: Borbély Balázs stábtagjai egy kivétellel maradhatnak Győrben

Labdarúgó NB I
10 órája

„Borbély Balázs még nem írt alá, folynak a tárgyalások a Fradival”

Labdarúgó NB I
11 órája

Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

Labdarúgó NB I
13 órája

Legalább kilences – Deák Zsigmond jegyzete

Labdarúgó NB I
23 órája

Németh Hunor belenőtt a felnőttfutballba; ismét Bognár Tamás az NB I legjobb játékvezetője

E-újság
2026.05.28. 23:45

Visszaültek a trónra – Bobory Balázs jegyzete

Kosárlabda
2026.05.27. 23:47

Dudek: A PSG esélyesebb, mert tapasztaltabb; Érdi Mária élete gödréből mászott ki

E-újság
2026.05.26. 23:45
Ezek is érdekelhetik