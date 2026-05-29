NS-infó: Borbély Balázs stábtagjai egy kivétellel maradhatnak Győrben

Pénteken az ETO FC bejelentette, hogy Borbély Balázs vezetőedző távozik a csapattól és a Ferencvároshoz tart. Később a szakember menedzsere, Paunoch Péter a Nemzeti Sportnak elmondta, az edző valóban tárgyal az FTC-vel, de még nem állapodott meg a klubbal, egyelőre nem kötött szerződést.

A folyamatban lévő tárgyalások már a stábtagok kilétét is érinthetik. Információink szerint Borbély Balázs nem komplett stábbal érkezhet a Ferencvároshoz. Jelen állás szerint Győrből Stefan Pánik erőnléti edző tarthat vele a Fradihoz.

Amennyiben aláír, az FTC-nél várhatóan több olyan szakemberrel együtt dolgozhat Borbély, akik már az előző vezetőedző, Robbie Keane stábjának is a tagjai voltak. Jó eséllyel ide tartozhat a másodedző, Leandro és a kapusedző, Balogh Tamás is.