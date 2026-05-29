Nemzeti Sportrádió

„Borbély Balázs még nem írt alá, folynak a tárgyalások a Fradival”

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.05.29. 12:24
null
Borbély Balázs legutóbb ellenfélként járt a Groupama Arénában, hamarosan azonban ő lehet a Ferencváros új vezetőedzője (Fotó: Török Attila)
Címkék
Paunoch Péter Ferencváros Borbély Balázs
Bár az ETO FC pénteki bejelentése szerint eldőlt, hogy Borbély Balázs a bajnok győriektől a Ferencvárosba szerződik, az edző menedzsere, Paunoch Péter a Nemzeti Sportnak elmondta, a szakember még nem kötött megállapodást a Fradival.
Labdarúgó NB I
3 órája

Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

Az ETO közleményt adott ki a vezetőedző távozásáról. Úgy tudjuk, a játékoskeretben is lehetnek hamarosan változások.

 

„A győriek bejelentésével ellentétben Borbély Balázs még nem egyezett meg a Ferencvárossal – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az ETO bejelentését követően Paunoch Péter, a győriektől távozó Borbély Balázs menedzsere. – Annyi történik, hogy Borbély Balázs él a szerződésében foglalt jogával és felmondja a győri megállapodását. Az azonban nem igaz, hogy már el is fogadta volna a Ferencváros megkeresését és alá is írt volna oda. Tárgyalunk a Fradival, de bizonyos részleteket még tisztázni kell, ez akár a jövő hétig is eltarthat.”

Borbély Balázs szerződtetését ezért nem jelentette még be a Ferencváros. Könnyen lehet tehát, hogy az aláírásra és a bejelentésre csak a jövő hét elején kerül sor, dacára annak, hogy az ETO már kész tényként közölte, hogy az edző elfogadta az FTC megkeresését.

Az ETO FC bejelentése Borbély Balázs távozásáról:

  

 

Paunoch Péter Ferencváros Borbély Balázs
Legfrissebb hírek

NS-infó: Borbély Balázs stábtagjai egy kivétellel maradhatnak Győrben

Labdarúgó NB I
1 órája

Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

Labdarúgó NB I
3 órája

Felcsúton is kiütötte ellenfelét, megvédte címét az FTC a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
18 órája

Nyíri Zoltán: A Ferencváros minden szakosztálya elindul az első osztályban

Egyéb egyéni
Tegnap, 14:48

A Fradi háromszoros bajnok brazil középpályást nézett ki – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 14:43

ETO: Borbély Balázsnak van kivásárlási ára, de nem jött írásos ajánlat – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.05.26. 13:56

Megszületett a megállapodás: Szerbiába igazolhat a Ferencváros középpályása – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.05.25. 14:51

BL- és El-selejtezők: az ETO a Klaksvíkkal, a Fradi a Zsolnával is találkozhat

Bajnokok Ligája
2026.05.24. 15:00
Ezek is érdekelhetik