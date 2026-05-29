„Borbély Balázs még nem írt alá, folynak a tárgyalások a Fradival”

„A győriek bejelentésével ellentétben Borbély Balázs még nem egyezett meg a Ferencvárossal – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az ETO bejelentését követően Paunoch Péter, a győriektől távozó Borbély Balázs menedzsere. – Annyi történik, hogy Borbély Balázs él a szerződésében foglalt jogával és felmondja a győri megállapodását. Az azonban nem igaz, hogy már el is fogadta volna a Ferencváros megkeresését és alá is írt volna oda. Tárgyalunk a Fradival, de bizonyos részleteket még tisztázni kell, ez akár a jövő hétig is eltarthat.”

Borbély Balázs szerződtetését ezért nem jelentette még be a Ferencváros. Könnyen lehet tehát, hogy az aláírásra és a bejelentésre csak a jövő hét elején kerül sor, dacára annak, hogy az ETO már kész tényként közölte, hogy az edző elfogadta az FTC megkeresését.

Az ETO FC bejelentése Borbély Balázs távozásáról: