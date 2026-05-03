Révész Attila: A jelenlegi keret ötven százaléka nem alkalmas az NB I-re

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Van minek örülni…

– Nagyon örülünk a sikernek. Azt ígértük a közös munkánk első napján, hogy az utolsó leheletünkig küzdünk, ezt megtettük. Ezúttal két gólt is szerzett a csapat, és hátul nem voltak demoralizáló hibák. Jó volt látni azt is, hogy a futballisták kitették a pályára a szívüket, és győztek, illetve az is öröm, hogy – ha nem is a szó szoros értelmében, de – hazai pályán győzelemmel búcsúzhattunk el a kitartó drukkereinktől.

– Az első félidőben nyújtott jobb teljesítményt a csapat?

– Az első játékrészben a labdaszerzések után jobban érvényesült az akaratunk, a másodikban is volt lehetőség arra, hogy gól szülessen, de nem tudtuk feltenni az i-re a pontot, ám a helyzetünkben az, hogy ilyen mentális erővel játszottak a labdarúgók, mindenképpen előremutató.

– A fordulók előrehaladtával egyre kevesebb légiós szerepelt a kezdőcsapatban: ez már az NB II-re való készülődést szolgálja?

– Gondolunk kell a jövőre. Motivált játékosokat kell találni, senki előtt nincs bezárva a kapu, de azokat kell megtalálni, akik esetleg Kazincbarcikán képzelik el a jövőjüket, akik a maximumot akarják kihozni magukból, és terveik vannak.

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Most sem sikerült megszerezni a győzelmet – miért?

– Először gratulálok a Kazincbarcikának, mégpedig ahhoz, hogy a bajnokság végéig harcosan futballoznak, megérdemelték a sikert, még akkor is, ha játékban, labdabirtoklásban nem voltak a szintünkön. Az első félidőben a bizonytalanság volt a játékosainkra jellemző, a támadósorban nem sikerült megtartani a labdát.

– Nem a legerősebb kezdőcsapattal álltak fel…

– Azok is játszottak, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Megígértük a bennmaradás elérése után, hogy mindenki pályára léphet, hogy lássuk, ki az, aki beférhet a csapatba. Az elmúlt négy-öt mérkőzés a jövő alakítása miatt volt érdekes, hogy megnézzük, kik maradjanak. Nagyon tiszta képet kaptunk, akik hozták a bennmaradáshoz szükséges eredményeket, nem véletlenül játszottak, azokról, akik kevesebb lehetőséghez jutottak korábban, egyértelműen kiderült, miért nem játszottak. A jelenlegi keret ötven százaléka nem alkalmas az élvonalbeli küzdelemre, van, akitől már megváltunk, van, akitől a közeljövőben köszönünk el, és van olyan is, akinek bár élő szerződése van, megkezdjük vele a tárgyalásokat a megállapodás felbontásáról, mert a következő évad nagyon kemény lesz, és jó keretet akarunk kialakítani.

– A második félidőben látott támadósor ütősebbnek tűnt, ha azok a játékosok kezdenek, más a meccs kimenetele?

– Az is érdekes volt, hogy ki milyen teljesítményt nyújt csereként, de egészen biztosan más lett volna a mérkőzés… A térfélcserét követően nem tudott gyakran átjönni a térfelünkre a Kazincbarcika, ez is sokat elmond.

LABDARÚGÓ NB I, 32. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 2–1

Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Szőke G. (21.), Nagy Zsombor (45+2.), ill. Novothny (61.)