Révész Attila: A jelenlegi keret ötven százaléka nem alkalmas az NB I-re
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Van minek örülni…
– Nagyon örülünk a sikernek. Azt ígértük a közös munkánk első napján, hogy az utolsó leheletünkig küzdünk, ezt megtettük. Ezúttal két gólt is szerzett a csapat, és hátul nem voltak demoralizáló hibák. Jó volt látni azt is, hogy a futballisták kitették a pályára a szívüket, és győztek, illetve az is öröm, hogy – ha nem is a szó szoros értelmében, de – hazai pályán győzelemmel búcsúzhattunk el a kitartó drukkereinktől.
– Az első félidőben nyújtott jobb teljesítményt a csapat?
– Az első játékrészben a labdaszerzések után jobban érvényesült az akaratunk, a másodikban is volt lehetőség arra, hogy gól szülessen, de nem tudtuk feltenni az i-re a pontot, ám a helyzetünkben az, hogy ilyen mentális erővel játszottak a labdarúgók, mindenképpen előremutató.
– A fordulók előrehaladtával egyre kevesebb légiós szerepelt a kezdőcsapatban: ez már az NB II-re való készülődést szolgálja?
– Gondolunk kell a jövőre. Motivált játékosokat kell találni, senki előtt nincs bezárva a kapu, de azokat kell megtalálni, akik esetleg Kazincbarcikán képzelik el a jövőjüket, akik a maximumot akarják kihozni magukból, és terveik vannak.
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Most sem sikerült megszerezni a győzelmet – miért?
– Először gratulálok a Kazincbarcikának, mégpedig ahhoz, hogy a bajnokság végéig harcosan futballoznak, megérdemelték a sikert, még akkor is, ha játékban, labdabirtoklásban nem voltak a szintünkön. Az első félidőben a bizonytalanság volt a játékosainkra jellemző, a támadósorban nem sikerült megtartani a labdát.
– Nem a legerősebb kezdőcsapattal álltak fel…
– Azok is játszottak, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Megígértük a bennmaradás elérése után, hogy mindenki pályára léphet, hogy lássuk, ki az, aki beférhet a csapatba. Az elmúlt négy-öt mérkőzés a jövő alakítása miatt volt érdekes, hogy megnézzük, kik maradjanak. Nagyon tiszta képet kaptunk, akik hozták a bennmaradáshoz szükséges eredményeket, nem véletlenül játszottak, azokról, akik kevesebb lehetőséghez jutottak korábban, egyértelműen kiderült, miért nem játszottak. A jelenlegi keret ötven százaléka nem alkalmas az élvonalbeli küzdelemre, van, akitől már megváltunk, van, akitől a közeljövőben köszönünk el, és van olyan is, akinek bár élő szerződése van, megkezdjük vele a tárgyalásokat a megállapodás felbontásáról, mert a következő évad nagyon kemény lesz, és jó keretet akarunk kialakítani.
– A második félidőben látott támadósor ütősebbnek tűnt, ha azok a játékosok kezdenek, más a meccs kimenetele?
– Az is érdekes volt, hogy ki milyen teljesítményt nyújt csereként, de egészen biztosan más lett volna a mérkőzés… A térfélcserét követően nem tudott gyakran átjönni a térfelünkre a Kazincbarcika, ez is sokat elmond.
LABDARÚGÓ NB I, 32. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 2–1
Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Szőke G. (21.), Nagy Zsombor (45+2.), ill. Novothny (61.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21