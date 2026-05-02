A Kazincbarcika megtörte ötmeccses nyeretlenségi sorozatát, és legyőzte a Kisvárdát

A labdarúgó NB I 32. fordulójában a már kiesett Kazincbarcika 2–1-re legyőzte a Kisvárdát. Az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert a borsodiak, a várdaiak a második félidőben már csak szépíteni tudtak.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–1 (2–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Szőke G. (21.), Nagy Zsombor (45+2.), ill. Novothny (61.) A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 31 18 9 4 60–30 +30 63 2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59–31 +28 62 3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47–35 +12 50 4. Zalaegerszegi TE 32 13 9 10 49–40 +9 48 5. Paksi FC 31 13 8 10 55–43 +12 47 6. Puskás Akadémia 32 13 6 13 41–41 0 45 7. Újpest FC 31 11 7 13 47–50 –3 40 8. Kisvárda 32 11 7 14 36–48 –12 40 9. Nyíregyháza 32 10 9 13 45–55 –10 39 10. MTK Budapest 32 9 10 13 53–60 –7 37 11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38–58 –20 28 12. Kazincbarcika 32 6 3 23 29–68 –39 21