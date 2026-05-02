NB I: Kazincbarcika–Kisvárda 2–1

A Kazincbarcika megtörte ötmeccses nyeretlenségi sorozatát, és legyőzte a Kisvárdát

2026.05.02. 17:51
null
Győzelemmel búcsúzott a DVTK Stadiontól a Kazincbarcika (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Kolorcity Kazincbarcika SC labdarúgó NB I Kazincbarcika Kisvárda Master Good magyar foci Kisvárda NB I 32. forduló
A labdarúgó NB I 32. fordulójában a már kiesett Kazincbarcika 2–1-re legyőzte a Kisvárdát. Az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert a borsodiak, a várdaiak a második félidőben már csak szépíteni tudtak.

 

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–1 (2–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Szőke G. (21.), Nagy Zsombor (45+2.), ill. Novothny (61.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

31

18

9

4

60–30

+30 

63 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza 

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21 

 

 

