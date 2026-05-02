A Kazincbarcika megtörte ötmeccses nyeretlenségi sorozatát, és legyőzte a Kisvárdát

A labdarúgó NB I 32. fordulójában a már kiesett Kazincbarcika 2–1-re legyőzte a Kisvárdát. Az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert a borsodiak, a várdaiak a második félidőben már csak szépíteni tudtak.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–1 (2–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Szőke G. (21.), Nagy Zsombor (45+2.), ill. Novothny (61.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
31
18
9
4
60–30
+30
63
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21
