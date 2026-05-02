Női labdarúgó NB I: ötöt vágott az FTC és a Puskás Akadémia is

A Ferencváros 5–1-re egyőzte le az MTK-t az örökrangadón, így a 20. forduló után is maradt az élen. A zöld-fehéreknél Csányi Diána triplával vette ki a részét a sikerből, de betalált a góllövőlistát vezető Nagy Vanessza is, aki 23 gólnál jár, ebből kilencet a legutóbbi öt bajnokin szerzett.

A IX. kerületiekhez hasonlóan öt gólt szerzett a Puskás Akadémia is, amely a Viktória FC-t küldte haza pont nélkül. Halászi Kinga csapata így két ponttal van lemaradva a listavezető Ferencvárostól.

Hazai pályán nyert a Szekszárd, az ETO FC és a Szeged is.

NŐI NB I

20. FORDULÓ

ETO FC–Újpest FC 1–0

Puskás Akadémia–Viktória FC 5–0

Szekszárd–Diósgyőr 3–0

Ferencváros–MTK Budapest 5–1

St. Mihály-Szeged–Budaörs 2–0

Vasárnap:

19.00: Budapest Honvéd–Pécs

A bajnokság állása

1. Ferencváros 53 pont

2. Puskás Akadémia 51 pont

3. MTK 45 pont

4. ETO FC 38 pont

5. Szeged 29 pont

6. Újpest 27 pont

7. Budapest Honvéd 24 pont

8. Pécs 23 pont

9. DVTK 18 pont

10. Szekszárd 12 pont

11. Viktória FC 10 pont

12. Budaörs 7 pont