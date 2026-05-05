Férfi kézilabda: a Tatabánya otthon kezdi az Európa-kupa-döntőt

Az EHF YouTube-csatornáján élőben közvetítették a döntő sorsolását, és kedd délelőtt kiderült, hogy a Tatabánya hazai pályán kezdi az Ohrid elleni párharcot.

Az első mérkőzést május 23-án vagy 24-én, a visszavágót 30-án vagy 31-én játsszák.

A magyar csapat a bosnyák Izvidacot, míg az északmacedón gárda a szlovén Celjét búcsúztatta a legjobb négy között.