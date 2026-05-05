Férfi kézilabda: a Tatabánya otthon kezdi az Európa-kupa-döntőt
A MOL Tatabánya férfi kézilabdacsapata hazai pályán kezdi az Európa-kupa döntőjét az északmacedón Ohrid ellen.
Az EHF YouTube-csatornáján élőben közvetítették a döntő sorsolását, és kedd délelőtt kiderült, hogy a Tatabánya hazai pályán kezdi az Ohrid elleni párharcot.
Az első mérkőzést május 23-án vagy 24-én, a visszavágót 30-án vagy 31-én játsszák.
A magyar csapat a bosnyák Izvidacot, míg az északmacedón gárda a szlovén Celjét búcsúztatta a legjobb négy között.
Legfrissebb hírek
Tóth Edmond: Időben reagáltunk és keményen beleálltunk
Kézilabda
2026.04.28. 11:47
A Szeged első kézilabdás bajnokcsapatát köszöntötték Algyőn
Kézilabda
2026.04.26. 12:07
Ezek is érdekelhetik