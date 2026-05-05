Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda: a Tatabánya otthon kezdi az Európa-kupa-döntőt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.05. 11:09
null
Otthon kezd a Tatabánya (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
kézilabda férfi kézilabda Ohrid Mol Tatabánya Európa-kupa
A MOL Tatabánya férfi kézilabdacsapata hazai pályán kezdi az Európa-kupa döntőjét az északmacedón Ohrid ellen.

Az EHF YouTube-csatornáján élőben közvetítették a döntő sorsolását, és kedd délelőtt kiderült, hogy a Tatabánya hazai pályán kezdi az Ohrid elleni párharcot.

Az első mérkőzést május 23-án vagy 24-én, a visszavágót 30-án vagy 31-én játsszák.

A magyar csapat a bosnyák Izvidacot, míg az északmacedón gárda a szlovén Celjét búcsúztatta a legjobb négy között.

 

kézilabda férfi kézilabda Ohrid Mol Tatabánya Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Kiderült, hol folytatja pályafutását Bodó Richárd

Kézilabda
18 órája

Bodó Richárd sérülés miatt kimaradt a magyar kézilabda-válogatott szerbek elleni vb-selejtezős keretéből

Kézilabda
Tegnap, 13:46

Kézilabda: a rangadó megnyerése ellenére nehéz helyzetben Albek Annáék – körkép

Kézilabda
2026.05.03. 22:54

A Veszprém heroikus küzdelemben egygólos előnyt szerzett a Füchse Berlin ellen

Kézilabda
2026.04.30. 20:19

Ha a Füchse Berlinnel elbír, akkor bármire képes lehet a Veszprém

Kézilabda
2026.04.30. 07:28

Tóth Edmond: Időben reagáltunk és keményen beleálltunk

Kézilabda
2026.04.28. 11:47

Kétgólos hátrányba került a „cserkészek” ellen a Tatabánya a férfi kézi Ek elődöntőjében

Kézilabda
2026.04.26. 21:53

A Szeged első kézilabdás bajnokcsapatát köszöntötték Algyőn

Kézilabda
2026.04.26. 12:07
Ezek is érdekelhetik