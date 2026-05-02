Németh Krisztián gólpasszal búcsúzott az MTK közönségétől, de a kék-fehérek így sem tudták legyőzni a Szparit

A labdarúgó NB I 32. fordulójában az MTK hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Nyíregyházával. A gól nélküli első félidő után a hazaiak szereztek vezetést Németh Hunor góljával. A második félidő közepén egy vitatott játékvezetői ítélet után a pályán maradhatott Muhamed Tijani, a Nyíregyháza támadója, aki a 90. percben büntetőből egalizált.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ MTK BUPAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–1 (0–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző. Vezette: Zimmermann

Gólszerző: Németh H. (53.), ill. Tijani (90. – 11-esből) A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC Győr 31 18 9 4 60–30 +30 63 2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59–31 +28 62 3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47–35 +12 50 4. Zalaegerszegi TE 32 13 9 10 49–40 +9 48 5. Paksi FC 31 13 8 10 55–43 +12 47 6. Puskás Akadémia 32 13 6 13 41–41 0 45 7. Újpest FC 31 11 7 13 47–50 –3 40 8. Kisvárda 31 11 7 13 35–46 –11 40 9. Nyíregyháza Spartacus 32 10 9 13 45–55 –10 39 10. MTK Budapest 32 9 10 13 53–60 –7 37 11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38–58 –20 28 12. Kazincbarcika 31 5 3 23 27–67 –40 18