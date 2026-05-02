Németh Krisztián gólpasszal búcsúzott az MTK közönségétől, de a kék-fehérek így sem tudták legyőzni a Szparit

A labdarúgó NB I 32. fordulójában az MTK hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Nyíregyházával. A gól nélküli első félidő után a hazaiak szereztek vezetést Németh Hunor góljával. A második félidő közepén egy vitatott játékvezetői ítélet után a pályán maradhatott Muhamed Tijani, a Nyíregyháza támadója, aki a 90. percben büntetőből egalizált.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
MTK BUPAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–1 (0–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző. Vezette: Zimmermann
Gólszerző: Németh H. (53.), ill. Tijani (90. – 11-esből)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|31
|18
|9
|4
|60–30
|+30
|63
|2. Ferencvárosi TC
|31
|19
|5
|7
|59–31
|+28
|62
|3. Debreceni VSC
|31
|13
|11
|7
|47–35
|+12
|50
|4. Zalaegerszegi TE
|32
|13
|9
|10
|49–40
|+9
|48
|5. Paksi FC
|31
|13
|8
|10
|55–43
|+12
|47
|6. Puskás Akadémia
|32
|13
|6
|13
|41–41
|0
|45
|7. Újpest FC
|31
|11
|7
|13
|47–50
|–3
|40
|8. Kisvárda
|31
|11
|7
|13
|35–46
|–11
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|32
|10
|9
|13
|45–55
|–10
|39
|10. MTK Budapest
|32
|9
|10
|13
|53–60
|–7
|37
|11. Diósgyőri VTK
|31
|6
|10
|15
|38–58
|–20
|28
|12. Kazincbarcika
|31
|5
|3
|23
|27–67
|–40
|18
Ezek is érdekelhetik