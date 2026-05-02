Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus 1–1

Németh Krisztián gólpasszal búcsúzott az MTK közönségétől, de a kék-fehérek így sem tudták legyőzni a Szparit

2026.05.02. 14:54
Németh Krisztián passzolja tovább a labdát Katona Bálint mellett (Fotó: Földi Imre)
Címkék
MTK NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC MTK Budapest labdarúgó NB I magyar foci NB I 32. forduló Szpari
A labdarúgó NB I 32. fordulójában az MTK hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Nyíregyházával. A gól nélküli első félidő után a hazaiak szereztek vezetést Németh Hunor góljával. A második félidő közepén egy vitatott játékvezetői ítélet után a pályán maradhatott Muhamed Tijani, a Nyíregyháza támadója, aki a 90. percben büntetőből egalizált.

 

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ

MTK BUPAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–1 (0–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző. Vezette: Zimmermann
Gólszerző: Németh H. (53.), ill. Tijani (90. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr31189460–30+30 63 
2. Ferencvárosi TC31195759–31+28 62 
3. Debreceni VSC311311747–35+12 50 
4. Zalaegerszegi TE321391049–40+9 48 
5. Paksi FC311381055–43+12 47 
6. Puskás Akadémia321361341–4145 
7. Újpest FC311171347–50–3 40 
8. Kisvárda311171335–46–11 40 
9. Nyíregyháza Spartacus321091345–55–10 39 
10. MTK Budapest329101353–60–7 37 
11. Diósgyőri VTK316101538–58–20 28 
12. Kazincbarcika31532327–67–40 18 

 

 

