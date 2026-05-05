Gyerekként csimpánzok tépték szét az arcát, most Afrika-bajnokságot nyert a 18 éves birkózó

Sibomana hatéves volt, amikor a testvérével és az unokatestvérével játszott Kongóban, a Virunga Nemzeti Parkban. A felhőtlen kikapcsolódás tragikus fordulatot vett: csimpánzok támadtak rájuk, amelynek következtében egyedül Dunia maradt életben. Az ő sorsa is hajszálon múlt, rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, a száján, az arcán és a jobb fülén – az arcizomzata javarészt megsemmisült, emellett elveszítette a bal kezének középső ujját.

Két évvel később esélyt kapott arra, hogy felépüljön: az Egyesült Államokba költözött, ahol összesen 14 műtéten esett át, amelyek során aprólékos munkával szövetekkel és izmokkal újjáépítették az arcát, ezzel helyreállítva annak alapvető működését.

Két nevelőcsaládnál is élt, mielőtt végleges otthonra lelt: a Long Beach-i birkózóedző, Miguel Rodriguez és felesége, Marissa örökbe fogadta. A történet nem állt meg ennyiben, Rodriguez ugyanis a birkózószőnyegen is foglalkozott a sráccal. Sibomana tehetségesnek számított, a középiskolában jó eredményeket ért el a Long Beach High School színeiben: mindössze 14 évesen, 2022-ben megnyerte a New York állami divízió I-es bajnokságot, ami rendkívüli sikernek számít a szabadfogás egyik fellegvárában.

Most újabb hatalmas mérföldkőhöz érkezett: szülőhazáját, a Kongói Demokratikus Köztársaságot képviselve az 57 kilogrammos súlycsoportban aranyérmet nyert az Egyiptomban rendezett Afrika-bajnokságon, ráadásul nem csak a felnőttek, a juniorok között is diadalmaskodott. A „nagyok” mezőnyében az első mérkőzésén szoros, 3–2-es győzelmet aratott az egyiptomi Ala El-szayed ellen, az elődöntőben 12–2-re nyert az algériai Muadh Csibanival szemben, majd a fináléban csupán 51 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy 10–0-s technikai tussal legyőzze a kameruni Roland Nforsongot.

Dunia sikere még értékesebb, ha figyelembe vesszük, hogy szabadfogásban mindössze két olyan birkózó volt, aki nem egyiptomi vagy algériai színekben diadalmaskodott, rajta kívül a nigériai Harrison Onovwiomogbohwo állhatott még a dobogó felső fokára.