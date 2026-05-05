A világbajnoki kvalifikáció az idei fő célja a magyar női röplabda-válogatottnak

A nemzeti csapat jelenleg a 31. helyen áll a világranglistán. A jövő augusztusi-szeptemberi amerikai és kanadai tornára a két házigazdán kívül a címvédő olasz csapat is kijutott már, rajtuk kívül az idei kontinensbajnokságok első három helyezettjei vehetnek részt biztosan a tornán. A maradék 14 helyet a rangsorban elfoglalt pozíciók alapján osztja ki a nemzetközi szövetség, ezért lenne fontos a magyaroknak a minél jobb nyári szereplés.

„Az idén három pontszerző viadalon is részt veszünk ennek érdekében: az első ízben kiírt MEVZA-torna után szinte egyből kezdődik az Európa-liga, majd augusztusban az Európa-bajnokság vár ránk” – vázolta a programot Alessandro Chiappini szövetségi kapitány az M4 Sportnak.

A közép-európai regionális szövetség (MEVZA) által szervezett viadal két hét múlva lesz a szlovéniai Mariborban, a nemzeti csapat addig előbb Franciaországban a házigazdák, majd Telkiben az azeriek ellen készül, a MEVZA-torna után pedig a görögök vendége lesz az Európa-liga júniusi rajtjáig.

„Részben egészségi okok miatt is a korábbinál több fiatal van itt velünk, akiket szeretnénk jobban megismerni, ezért igyekeztünk sok felkészülési mérkőzést szervezni, hogy nemzetközi tapasztalatot gyűjtsenek. Első körben erre, valamint a fő célunkra, a világbajnoki kvalifikációra fókuszálunk” – fogalmazott az olasz tréner. Kiemelte, a hangulat remek, a játékosok jó hozzáállással vágtak bele a munkába, így a stábjával bizakodnak abban, hogy sikerül elérni a céljukat.

Bozóki-Szedmák Réka, a lengyel Bielsko-Biala légiósa is arról beszélt, hogy az álmuk a vb-kvalifikáció, amihez jó lehetőség lesz, hogy már a MEVZA-tornán is tudnak pontokat gyűjteni. Meglátása szerint az Európa-ligában is jó a sorsolásuk, így ott is lesz lehetőségük arra, hogy akárcsak tavaly, úgy idén is bejussanak a négy közé. Az új lebonyolítás értelmében ez egyben kvalifikációt is jelentene a 2028-as Európa-bajnokságra.

A Vasassal magyar bajnok Glemboczki Zóra hangsúlyozta: zsúfolt nyár előtt állnak, amit már az is jelzett, hogy a múlt pénteken rajtolt edzőtáborban sem volt semmilyen bevezetés, egyből belevágtak a munkába.

„Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a fiatalok beilleszkedése egyszerű legyen. Szeretünk itt lenni és együtt dolgozni, ez látszik az elmúlt évek eredményein is” – tette hozzá az ütőjátékos. A tavaly ezüstérmes magyarok az El alapszakaszában sorrendben a portugálokkal, az északmacedónokkal, az észtekkel, a horvátokkal, a montenegróiakkal és a koszovóiakkal találkoznak, míg az augusztusi Eb-n az isztambuli csoportban a lengyelek, a törökök, a németek, a lettek és a szlovénok ellen lépnek majd pályára.