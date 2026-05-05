Nemzeti Sportrádió

A világbajnoki kvalifikáció az idei fő célja a magyar női röplabda-válogatottnak

2026.05.05. 13:04
null
Alessandro Chiappini (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Glemboczki Zóra röplabda Szedmák Réka Alessandro Chiappini
Az augusztusig három sorozatban is szereplő magyar női röplabda-válogatott fő célja az idei nyárra, hogy indulási jogot szerezzen a jövő évi világbajnokságra.

A nemzeti csapat jelenleg a 31. helyen áll a világranglistán. A jövő augusztusi-szeptemberi amerikai és kanadai tornára a két házigazdán kívül a címvédő olasz csapat is kijutott már, rajtuk kívül az idei kontinensbajnokságok első három helyezettjei vehetnek részt biztosan a tornán. A maradék 14 helyet a rangsorban elfoglalt pozíciók alapján osztja ki a nemzetközi szövetség, ezért lenne fontos a magyaroknak a minél jobb nyári szereplés.

Az idén három pontszerző viadalon is részt veszünk ennek érdekében: az első ízben kiírt MEVZA-torna után szinte egyből kezdődik az Európa-liga, majd augusztusban az Európa-bajnokság vár ránk” – vázolta a programot Alessandro Chiappini szövetségi kapitány az M4 Sportnak.

A közép-európai regionális szövetség (MEVZA) által szervezett viadal két hét múlva lesz a szlovéniai Mariborban, a nemzeti csapat addig előbb Franciaországban a házigazdák, majd Telkiben az azeriek ellen készül, a MEVZA-torna után pedig a görögök vendége lesz az Európa-liga júniusi rajtjáig.

„Részben egészségi okok miatt is a korábbinál több fiatal van itt velünk, akiket szeretnénk jobban megismerni, ezért igyekeztünk sok felkészülési mérkőzést szervezni, hogy nemzetközi tapasztalatot gyűjtsenek. Első körben erre, valamint a fő célunkra, a világbajnoki kvalifikációra fókuszálunk” – fogalmazott az olasz tréner. Kiemelte, a hangulat remek, a játékosok jó hozzáállással vágtak bele a munkába, így a stábjával bizakodnak abban, hogy sikerül elérni a céljukat.

Bozóki-Szedmák Réka, a lengyel Bielsko-Biala légiósa is arról beszélt, hogy az álmuk a vb-kvalifikáció, amihez jó lehetőség lesz, hogy már a MEVZA-tornán is tudnak pontokat gyűjteni. Meglátása szerint az Európa-ligában is jó a sorsolásuk, így ott is lesz lehetőségük arra, hogy akárcsak tavaly, úgy idén is bejussanak a négy közé. Az új lebonyolítás értelmében ez egyben kvalifikációt is jelentene a 2028-as Európa-bajnokságra.

A Vasassal magyar bajnok Glemboczki Zóra hangsúlyozta: zsúfolt nyár előtt állnak, amit már az is jelzett, hogy a múlt pénteken rajtolt edzőtáborban sem volt semmilyen bevezetés, egyből belevágtak a munkába.

„Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a fiatalok beilleszkedése egyszerű legyen. Szeretünk itt lenni és együtt dolgozni, ez látszik az elmúlt évek eredményein is” – tette hozzá az ütőjátékos. A tavaly ezüstérmes magyarok az El alapszakaszában sorrendben a portugálokkal, az északmacedónokkal, az észtekkel, a horvátokkal, a montenegróiakkal és a koszovóiakkal találkoznak, míg az augusztusi Eb-n az isztambuli csoportban a lengyelek, a törökök, a németek, a lettek és a szlovénok ellen lépnek majd pályára.

 

 

Glemboczki Zóra röplabda Szedmák Réka Alessandro Chiappini
Legfrissebb hírek

Női röplabda: olasz vezetőedzővel folytatja a bajnok Vasas Óbuda

Röplabda
2026.05.01. 10:16

Női röplabda Extraliga: az összes légiós, közte a bajnokság pontkirálynője is távozik Nyíregyházáról

Röplabda
2026.04.30. 16:07

Férfi röplabda: huszonkét fős keretet hirdetett a szövetségi kapitány

Röplabda
2026.04.29. 14:58

Görög bajnok lett a Panathinaikosszal a magyar női röplabdások szövetségi kapitánya

Röplabda
2026.04.23. 20:03

Női röplabda: Glemboczki Zóra mellett négy légiós távozik a Vasastól

Röplabda
2026.04.20. 16:55

Női röplabda Extraliga: bronzérmes a Békéscsaba

Röplabda
2026.04.11. 20:32

Karagics Mátyás: Kiemelkedő egyéniségek nélkül nem lesz jó a csapat

Utánpótlássport
2026.04.10. 19:57

Korszakzárás bajnoki címmel – Karádi Zoltán jegyzete

Röplabda
2026.04.08. 23:41
Ezek is érdekelhetik