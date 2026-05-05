Tizenkét repülőjegy talált gazdára Botswanában a budapesti világdöntőre

JAMAICA REPÜLŐRAJTOT VETT a legmagasabb szinten idén bemutatkozó 4x100-as vegyes váltóban. Az Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson, Tia Clayton összetételű négyes a gaboronei váltó-világbajnokság előfutamában a sporttörténelemben elsőként vitte körbe a botot 40 másodpercnél gyorsabban. Aztán a vasárnapi fináléban, már egy futással összeszokottabban a 39.99-es világcsúcsát 39.62-re javította.

A jutalmuk az aranyérem mellett egy repülőjegy volt a szeptember 11. és 13. között Budapesten sorra kerülő atlétikai világdöntőre. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség fél év múlva nálunk debütáló viadalán a váltók közül csak mixváltókat rendeznek, 4x100-on és 4x400-on is jelentős pénzdíj, 80 ezer dollár lesz a tét. A nyolc-nyolc kvótából hat-hat talált gazdára a hétvégén Gaboronéban, a következő csapatok kvalifikálták magukat a budapesti világdöntőre:

4x100 m vegyes váltóban: Egyesült Államok, Jamaica, Kanada, Németország, Nigéria, Spanyolország

4x400 m vegyes váltóban: Egyesült Államok, Jamaica, Kenya, Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország

A fennmaradó két-két helyet a kvalifikációs ranglista legjobbjai kapják meg. Remélhetőleg a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központ kilencedik pályáján szabadkártyával a magyar váltók is megkapják majd az esélyt, hogy hazai közönség előtt, a lehető legerősebb mezőnyben bizonyítsanak!

Már nem kell sokat várni, és a következő hetekben megkezdődik az egynapos versenyek szezonja, a Gyémánt Liga dohai állomását a közelben zajló iráni háború miatt június 19-re halasztották, így a sorozat végül a két kínai fordulóval kezdődik: előbb május 16-án Sanghajban, majd egy héttel később Hsziamenben láthatjuk a legjobbakat.