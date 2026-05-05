Nemzeti Sportrádió

Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.05.05. 11:17
null
Címkék
testnevelés tanár szavazás
Elindult a szavazás a tanév testnevelő tanáraira: első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni május 11-ig.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) és a K&H Bank közös kezdeményezésének a célja - amint arra az MDSZ a keddi közleményében kitér -, azoknak a testnevelőknek a kiemelése és elismerése, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak.

A „K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára” akcióban országszerte mintegy 11 000 jelölés futott be 1800 tanárra, közülük választotta ki az MDSZ szakmai hálózata azt a megyénként legfeljebb 3x5 főt, akikre szavazni lehet. 

Három kategória van: a 200 fős, vagy az alatti, a 200 fő fölötti iskolákban tanítókra lehet szavazni, illetve az intézmény méretétől függetlenül 35 év alatti fiatal testnevelőkre. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, azt követően az ő részvételükkel azonnal elindul az országos szintű szavazás.

Az MDSZ tájékoztatása szerint a teljesítményüket elismerő címen túl a vármegyei nyertesek feliratozott pólót, továbbá egyenként 30 000 forint értékű sportszervásárlási utalványt, az országos nyertesek pedig feliratozott melegítőt és egyenként 330 000 forint értékű pihenőutalványt kapnak.

Itt lehet szavazni!

testnevelés tanár szavazás
Legfrissebb hírek

Melyik két csapat jut a BL budapesti döntőjébe? Szavazzon!

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 13:45

Dupla Tízes: keressük a világ legjobb védekező középpályását!

Minden más foci
2026.03.16. 13:23

Dupla Tízes: Lamine Yamal letaszíthatatlan a trónról? Íme, a világ legjobb jobbszélsői!

Minden más foci
2026.03.05. 20:34

Van választék bőven: melyik a legjobb Szoboszlai Dominik-frizura?

Légiósok
2026.03.04. 13:36

Sakk: Polgár Judit a 10. legérdekesebb játékos

Egyéb egyéni
2026.02.23. 12:39

Melyik a legszebb 2026-os Formula–1-es autó? Szavazzon!

F1
2026.02.12. 09:05

Szavazás: a New England Patriots vagy a Seattle Seahawks nyeri a Super Bowlt?

Amerikai sportok
2026.02.07. 10:56

A 2010-es világbajnokság lett volna minden idők legjobbja? Rangsorolták a vb-ket, szavazzon ön is!

Minden más foci
2026.02.04. 13:03
Ezek is érdekelhetik