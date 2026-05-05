Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) és a K&H Bank közös kezdeményezésének a célja - amint arra az MDSZ a keddi közleményében kitér -, azoknak a testnevelőknek a kiemelése és elismerése, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak.

A „K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára” akcióban országszerte mintegy 11 000 jelölés futott be 1800 tanárra, közülük választotta ki az MDSZ szakmai hálózata azt a megyénként legfeljebb 3x5 főt, akikre szavazni lehet.

Három kategória van: a 200 fős, vagy az alatti, a 200 fő fölötti iskolákban tanítókra lehet szavazni, illetve az intézmény méretétől függetlenül 35 év alatti fiatal testnevelőkre. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, azt követően az ő részvételükkel azonnal elindul az országos szintű szavazás.

Az MDSZ tájékoztatása szerint a teljesítményüket elismerő címen túl a vármegyei nyertesek feliratozott pólót, továbbá egyenként 30 000 forint értékű sportszervásárlási utalványt, az országos nyertesek pedig feliratozott melegítőt és egyenként 330 000 forint értékű pihenőutalványt kapnak.

