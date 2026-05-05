Nemzeti Sportrádió

„Más csapatok is komolyan érdeklődtek” – Bodó a Tatabányába való visszatérésről

M. B.M. B.
2026.05.05. 13:10
null
Fotó: FB/Tatabánya Kézilabda Club
Címkék
férfi kézilabda NB I Mol Tatabánya KC Bodó Richárd
Mint ismert, Bodó Richárd a nyáron elhagyja az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát, s visszatér korábbi klubjába, a Mol Tatabányába. A rutinos átlövő a klub Facebook-oldalára feltöltött videóban beszélt a váltásról.

„Ahogy meghallották a hírt, hogy lehet, hogy el fogok tudni jönni a nyáron, elkezdtünk beszélgetni a klubbal. Nagyon hosszú beszélgetések voltak, nagyon sok mindenen átmentünk. Más csapatok is komolyan érdeklődtek, de lényeg, hogy amikor komolyra fordult a szó, úgy éreztem, hogy jó lenne visszajönni” – mondta Bodó Richárd, hozzátéve, hogy noha őt az emlékek még a klub korábbi otthonához, a Földi Imre Sportcsarnokhoz kötik, de várja, hogy nyártól már az új csarnokban szerepeljen.

A balátlövő (aki korábban 2011 és 2016 között szerepelt Tatabányán) szegedi színekben háromszor nyert bajnokságot, kétszer Magyar Kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik. Tíz év alatt 1399 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 366 alkalommal talált a kapuba, ezzel a szegedi örökranglista negyedik helyét foglalja el.

 

 

férfi kézilabda NB I Mol Tatabánya KC Bodó Richárd
Legfrissebb hírek

Patrick Lemos: Rendkívüli a munka, amit Tatabányán elvégeztünk!     

Kézilabda
8 órája

Kiderült, hol folytatja pályafutását Bodó Richárd

Kézilabda
18 órája

Bodó Richárd sérülés miatt kimaradt a magyar kézilabda-válogatott szerbek elleni vb-selejtezős keretéből

Kézilabda
Tegnap, 13:46

Északmacedón ellenfele lesz a Tatabányának az Európa-kupa-döntőben

Kézilabda
2026.05.02. 22:23

Férfi kézi NB I: 25 gólos győzelmet aratott a Szeged

Kézilabda
2026.05.02. 19:46

Férfi kézilabda NB I: a Veszprém hét góllal nyert a Komló ellen

Kézilabda
2026.05.02. 13:30

Másodpercekre volt a sereghajtó Budakalász a győzelemtől a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.05.01. 20:11

Folytatta jó sorozatát a Budai Farkasok, legyőzte a Csurgót a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.04.30. 20:51
Ezek is érdekelhetik