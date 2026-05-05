„Más csapatok is komolyan érdeklődtek” – Bodó a Tatabányába való visszatérésről

„Ahogy meghallották a hírt, hogy lehet, hogy el fogok tudni jönni a nyáron, elkezdtünk beszélgetni a klubbal. Nagyon hosszú beszélgetések voltak, nagyon sok mindenen átmentünk. Más csapatok is komolyan érdeklődtek, de lényeg, hogy amikor komolyra fordult a szó, úgy éreztem, hogy jó lenne visszajönni” – mondta Bodó Richárd, hozzátéve, hogy noha őt az emlékek még a klub korábbi otthonához, a Földi Imre Sportcsarnokhoz kötik, de várja, hogy nyártól már az új csarnokban szerepeljen.

A balátlövő (aki korábban 2011 és 2016 között szerepelt Tatabányán) szegedi színekben háromszor nyert bajnokságot, kétszer Magyar Kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik. Tíz év alatt 1399 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 366 alkalommal talált a kapuba, ezzel a szegedi örökranglista negyedik helyét foglalja el.