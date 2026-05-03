NB I: Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–5, VÉGE

Robbie Keane: Egy ilyen győzelem Újpesten nagy önbizalmat adhat

2026.05.03. 19:46
Robbie Keane (Fotó: Török Attila)
Mint ismert, a labdarúgó NB I 32. fordulójában a Ferencváros 5–0-ra nyert Újpesten, a derbin. Mutatjuk, hogyan értékelt a két vezetőedző.

 

Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője

– Aligha ilyen mérkőzésre számított.
Enyhén szólva… Teljesen más, sokkal szorosabb mérkőzésre számítottam, és próbálok óvatosan fogalmazni, nehogy bármi meggondolatlanság kicsússzon a számon. Tudtuk, a Ferencváros jó csapat, minőségi játékosokkal, de felkészültünk, ahogy szoktunk az ellenfél erősségeiből, mégis két könnyű gólt kaptunk. Az elsőnél a szabadrúgás után nem jól reagáltunk, a másodiknál egy rossz döntés miatt odaajándékoztuk a labdát az ellenfélnek, és bombagólt kaptunk. A második gól töréspontot jelentett.

– Mi zajlott a szünetben, mit kért a csapatától, és abból mit látott viszont?
Úgy éreztem, megvolt a kellő energiabefektetés, hogy szoros mérkőzést vívjunk a Ferencvárossal, de a helyzetkihasználás ezúttal is nagyon gyenge volt. Megpróbáltuk felrázni a játékosokat és tudom, hogy ez most furcsán hangzik, de szerintem sikerült, ezért úgy gondoltuk, egy szépítő góllal visszajöhetünk a mérkőzésbe, de a harmadik találat nagyon megviselte a csapatot. Sohasem foglalkozom a játékvezetőkkel, de úgy éreztem, les előzte meg azt a gólt. Innentől a cserék hűen tükrözték a szándékainkat. Volt néhány lehetőségünk, de a Ferencváros játékosainak lövéseiből bődületes gólok születtek.

– Mi lehet ennek a mérkőzésnek a tapasztalata?
Láthattuk, milyen sebességgel kell futballozni egy ilyen összecsapáson, dinamikai különbség volt a két csapat között, ezt kár lenne tagadni, így ebben mindenképpen fejlődni kell. Amikor hét gólt rúgtunk a Nyíregyházának, akkor is azt mondtam, ez nem reális, a játék képét nem tükrözi a különbség, hasonlót éreztem Felcsúton, a Puskás Akadémia ellen, és most is. Amíg mi a helyzeteinket passzívan, pontatlanul fejezzük be, az ellenfélnek viszont szinte az összes lövése után a hálónkba kerül a labda, addig csak ilyen kimenetele lehet az összecsapásnak. 

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője 

– Minek tulajdonítja a nagy gólkülönbségű győzelmet?
Az egész találkozón jól teljesített a csapat, kontrollálta a mérkőzést, veszélyesen támadott, és döntő jelentősége volt a második gólnak, néhány perccel a szünet előtt, aztán alighogy elkezdődött a második félidő, sikerült növelni az előnyt, úgyhogy ezek a pillanatok megnyugtatták a játékosokat, ráadásul önbizalmat is adtak. 

– Kiválóan fejezte be az első félidőt a csapat, majd ragyogóan kezdte el a másodikat – mit kért a játékosoktól a szünetben?
Talán meglepő, de voltak erős mondatok, mert nem voltam teljesen elégedett. Láttam olyan egyéni hibákat, amelyekkel foglalkozni kellett, de a második félidőben látott produktum alapján ezek az üzenetek célba értek, és a csapat kiváló teljesítményt nyújtott. Többen is jól futballoztak, engem nem lepett meg Gavriel Kanikovszki produkciója, aki most a szokottnál kicsit előrébb játszott – korábban a Maccabi Tel Avivnál futballozott ebben a szerepkörben –, de olyan intelligens játékos, hogy ezt is magas szinten megoldotta. Az ő helye ott van, ahol most kapott lehetőséget, közel az ellenfél kapujához.

– Szombaton a nagy rivális ETO legyőzte a Diósgyőrt, miként érte el, hogy a játékosai tökéletesen koncentráltak maradjanak erre az összecsapásra?
Még mindig esélyünk van két trófeát is elhódítani – mi motiválhatna egy játékost, ha nem ez? A Magyar Kupa döntője is nagyon fontos számunkra, és nyilván egy ilyen győzelem Újpesten nagy önbizalmat adhat a csapatunknak a finálét megelőzően.

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 0–5 (0–2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (90+9.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA       
  1. ETO FC Győr

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21 

 

