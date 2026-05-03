Robbie Keane: Egy ilyen győzelem Újpesten nagy önbizalmat adhat
Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője
– Aligha ilyen mérkőzésre számított.
– Enyhén szólva… Teljesen más, sokkal szorosabb mérkőzésre számítottam, és próbálok óvatosan fogalmazni, nehogy bármi meggondolatlanság kicsússzon a számon. Tudtuk, a Ferencváros jó csapat, minőségi játékosokkal, de felkészültünk, ahogy szoktunk az ellenfél erősségeiből, mégis két könnyű gólt kaptunk. Az elsőnél a szabadrúgás után nem jól reagáltunk, a másodiknál egy rossz döntés miatt odaajándékoztuk a labdát az ellenfélnek, és bombagólt kaptunk. A második gól töréspontot jelentett.
– Mi zajlott a szünetben, mit kért a csapatától, és abból mit látott viszont?
– Úgy éreztem, megvolt a kellő energiabefektetés, hogy szoros mérkőzést vívjunk a Ferencvárossal, de a helyzetkihasználás ezúttal is nagyon gyenge volt. Megpróbáltuk felrázni a játékosokat és tudom, hogy ez most furcsán hangzik, de szerintem sikerült, ezért úgy gondoltuk, egy szépítő góllal visszajöhetünk a mérkőzésbe, de a harmadik találat nagyon megviselte a csapatot. Sohasem foglalkozom a játékvezetőkkel, de úgy éreztem, les előzte meg azt a gólt. Innentől a cserék hűen tükrözték a szándékainkat. Volt néhány lehetőségünk, de a Ferencváros játékosainak lövéseiből bődületes gólok születtek.
– Mi lehet ennek a mérkőzésnek a tapasztalata?
– Láthattuk, milyen sebességgel kell futballozni egy ilyen összecsapáson, dinamikai különbség volt a két csapat között, ezt kár lenne tagadni, így ebben mindenképpen fejlődni kell. Amikor hét gólt rúgtunk a Nyíregyházának, akkor is azt mondtam, ez nem reális, a játék képét nem tükrözi a különbség, hasonlót éreztem Felcsúton, a Puskás Akadémia ellen, és most is. Amíg mi a helyzeteinket passzívan, pontatlanul fejezzük be, az ellenfélnek viszont szinte az összes lövése után a hálónkba kerül a labda, addig csak ilyen kimenetele lehet az összecsapásnak.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője
– Minek tulajdonítja a nagy gólkülönbségű győzelmet?
– Az egész találkozón jól teljesített a csapat, kontrollálta a mérkőzést, veszélyesen támadott, és döntő jelentősége volt a második gólnak, néhány perccel a szünet előtt, aztán alighogy elkezdődött a második félidő, sikerült növelni az előnyt, úgyhogy ezek a pillanatok megnyugtatták a játékosokat, ráadásul önbizalmat is adtak.
– Kiválóan fejezte be az első félidőt a csapat, majd ragyogóan kezdte el a másodikat – mit kért a játékosoktól a szünetben?
– Talán meglepő, de voltak erős mondatok, mert nem voltam teljesen elégedett. Láttam olyan egyéni hibákat, amelyekkel foglalkozni kellett, de a második félidőben látott produktum alapján ezek az üzenetek célba értek, és a csapat kiváló teljesítményt nyújtott. Többen is jól futballoztak, engem nem lepett meg Gavriel Kanikovszki produkciója, aki most a szokottnál kicsit előrébb játszott – korábban a Maccabi Tel Avivnál futballozott ebben a szerepkörben –, de olyan intelligens játékos, hogy ezt is magas szinten megoldotta. Az ő helye ott van, ahol most kapott lehetőséget, közel az ellenfél kapujához.
– Szombaton a nagy rivális ETO legyőzte a Diósgyőrt, miként érte el, hogy a játékosai tökéletesen koncentráltak maradjanak erre az összecsapásra?
– Még mindig esélyünk van két trófeát is elhódítani – mi motiválhatna egy játékost, ha nem ez? A Magyar Kupa döntője is nagyon fontos számunkra, és nyilván egy ilyen győzelem Újpesten nagy önbizalmat adhat a csapatunknak a finálét megelőzően.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 0–5 (0–2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (90+9.)
Az öt gólt szerző FTC kiütötte az Újpestet – az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa az NB I-ben
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. ETO FC Győr
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21