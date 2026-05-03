Robbie Keane: Egy ilyen győzelem Újpesten nagy önbizalmat adhat

Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője

– Aligha ilyen mérkőzésre számított.

– Enyhén szólva… Teljesen más, sokkal szorosabb mérkőzésre számítottam, és próbálok óvatosan fogalmazni, nehogy bármi meggondolatlanság kicsússzon a számon. Tudtuk, a Ferencváros jó csapat, minőségi játékosokkal, de felkészültünk, ahogy szoktunk az ellenfél erősségeiből, mégis két könnyű gólt kaptunk. Az elsőnél a szabadrúgás után nem jól reagáltunk, a másodiknál egy rossz döntés miatt odaajándékoztuk a labdát az ellenfélnek, és bombagólt kaptunk. A második gól töréspontot jelentett.

– Mi zajlott a szünetben, mit kért a csapatától, és abból mit látott viszont?

– Úgy éreztem, megvolt a kellő energiabefektetés, hogy szoros mérkőzést vívjunk a Ferencvárossal, de a helyzetkihasználás ezúttal is nagyon gyenge volt. Megpróbáltuk felrázni a játékosokat és tudom, hogy ez most furcsán hangzik, de szerintem sikerült, ezért úgy gondoltuk, egy szépítő góllal visszajöhetünk a mérkőzésbe, de a harmadik találat nagyon megviselte a csapatot. Sohasem foglalkozom a játékvezetőkkel, de úgy éreztem, les előzte meg azt a gólt. Innentől a cserék hűen tükrözték a szándékainkat. Volt néhány lehetőségünk, de a Ferencváros játékosainak lövéseiből bődületes gólok születtek.

– Mi lehet ennek a mérkőzésnek a tapasztalata?

– Láthattuk, milyen sebességgel kell futballozni egy ilyen összecsapáson, dinamikai különbség volt a két csapat között, ezt kár lenne tagadni, így ebben mindenképpen fejlődni kell. Amikor hét gólt rúgtunk a Nyíregyházának, akkor is azt mondtam, ez nem reális, a játék képét nem tükrözi a különbség, hasonlót éreztem Felcsúton, a Puskás Akadémia ellen, és most is. Amíg mi a helyzeteinket passzívan, pontatlanul fejezzük be, az ellenfélnek viszont szinte az összes lövése után a hálónkba kerül a labda, addig csak ilyen kimenetele lehet az összecsapásnak.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Minek tulajdonítja a nagy gólkülönbségű győzelmet?

– Az egész találkozón jól teljesített a csapat, kontrollálta a mérkőzést, veszélyesen támadott, és döntő jelentősége volt a második gólnak, néhány perccel a szünet előtt, aztán alighogy elkezdődött a második félidő, sikerült növelni az előnyt, úgyhogy ezek a pillanatok megnyugtatták a játékosokat, ráadásul önbizalmat is adtak.

– Kiválóan fejezte be az első félidőt a csapat, majd ragyogóan kezdte el a másodikat – mit kért a játékosoktól a szünetben?

– Talán meglepő, de voltak erős mondatok, mert nem voltam teljesen elégedett. Láttam olyan egyéni hibákat, amelyekkel foglalkozni kellett, de a második félidőben látott produktum alapján ezek az üzenetek célba értek, és a csapat kiváló teljesítményt nyújtott. Többen is jól futballoztak, engem nem lepett meg Gavriel Kanikovszki produkciója, aki most a szokottnál kicsit előrébb játszott – korábban a Maccabi Tel Avivnál futballozott ebben a szerepkörben –, de olyan intelligens játékos, hogy ezt is magas szinten megoldotta. Az ő helye ott van, ahol most kapott lehetőséget, közel az ellenfél kapujához.

– Szombaton a nagy rivális ETO legyőzte a Diósgyőrt, miként érte el, hogy a játékosai tökéletesen koncentráltak maradjanak erre az összecsapásra?

– Még mindig esélyünk van két trófeát is elhódítani – mi motiválhatna egy játékost, ha nem ez? A Magyar Kupa döntője is nagyon fontos számunkra, és nyilván egy ilyen győzelem Újpesten nagy önbizalmat adhat a csapatunknak a finálét megelőzően.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 0–5 (0–2)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (90+9.)

