A válogatott edzője szerint jó esélyük van történelmi sikert elérni a tekvandó Eb-n

A tréner kedden, a Tatai Edzőtáborban rendezett sajtónyilvános edzésen az MTI-nek elmondta, hogy a 2024-es párizsi ötkarikás játékok után megváltoztatták az olimpiai kvalifikációs pontgyűjtés rendszerét. A módosítás lényege, hogy az első két év teljesítménye nem nagyon számít bele, a második két esztendő eredményei annál inkább.

A Párizs és Los Angeles közötti időszak első két éve éppen a jövő hétfőtől csütörtökig tartó Európa-bajnoksággal zárul le, és három héttel később az első Grand Prix-állomással kezdődik meg a kvalifikáció lényegi része.

Galambos Bence úgy fogalmazott: fiatal, nagyon jó karakterű, sikerorientált versenyzőik vannak, akik egyben remek sportemberek. Sosem éreznek magukon nyomást, és sohasem fogalmaznak meg célokat feléjük, ezért most is ugyanúgy készülnek, mint az összes többi versenyre.

„Azt gondolom, a három párizsi kvóta és az egy aranyérem után kijelenthetem, hogy ez egy aranycsapat. Nem szeretnék nagy szavakat használni, de szerintem jó esélyünk van történelmi sikert elérni. Talán először történhet meg, hogy férfi és női Európa-bajnokunk is lesz” – magyarázta.

Mint felidézte: az előző, szerbiai Eb-ről három éremmel tért haza a magyar válogatott, a világbajnok Salim Omar Gergely akkor vált háromszoros Eb-győztessé. Rajta kívül jelenleg is a keret tagja az olimpiai és világbajnok Márton Viviana és ikertestvére, a háromszoros vb-győztes Márton Luana is.

Az edző hangsúlyozta: a szabályváltoztatások miatt sok eszközt kivettek az edzők kezéből, ami némileg megnehezíti a magyarok dolgát is. Ilyen például, hogy fejrúgásnál az edzők már nem kérhetnek videós ellenőrzést. A pörgőrúgásoknak változtak a pontjai, és most már azért is intés jár, ha minimálisan kilép a versenyző, eddig csak azért járt, ha teljesen kilépett.

„Az olimpián a mérkőzéseink kétharmadában volt kártyakérésünk, ráadásul jóváhagyott kártyakérésünk, és ezek szinte mindig fejrúgásért történtek. Ez olyan mínusz nekünk, amit nem egyszerű ellensúlyozni, mert ha egy kiélezett mérkőzésen valakit nagyon fejbe rúgnak, és nincs érte találat, akkor sem tudunk kártyát kérni” – magyarázta Galambos.

Hozzátette, próbálnak csak azokra a dolgokra összpontosítani, amelyek a saját kezükben van: ilyen például a teljesítmény, a gyorsaság és a reakció, tehát az egyéni képességek.

„A nemzetközi szövetségre jellemző, hogy folyamatosan változtatja a szabályokat, tehát ez nem újdonság, ezzel az elmúlt években már együtt kellett élnünk. Amikor apró szabályokat változtatnak, arra könnyebb reagálni, a fejrúgás kérdése az edzők számára nehezebb, de semmire sem lehet indok, mert nemcsak nekünk nem lesz kártyánk, hanem a másik oldalon sem lesz kártya az edzőknél” – fejtette ki Galambos.

Elárulta, mindezt már elfogadták, nem is beszélnek róla sokat, és van elég verseny mögöttük, hiszen ebben a félévben már így zajlottak a viadalok.

A Márton ikrek ezúttal is Madridban készülnek, a csapat többi tagja pedig vasárnap óta gyakorol Tatán. Korábban Salim Sharif Gergely és Salim Omar Gergely majdnem két hétig Kazahsztánban edzőtáborozott, Bailey Kelen pedig részt vett az amerikai, majd a kanadai nyílt bajnokságon.

A müncheni BMW Parkban ott lesz a páston Józsa Levente is, akinek tavaly februárban elszakadt a keresztszalagja, ezért nem versenyzett, inkább az edzőtáborokat részesítette előnyben, mert ott sokkal többet tud ugyanolyan éles helyzetben gyakorolni, mint a versenyeken.

„Nekem már megvan az a fajta tapasztalatom, hogy nem kell csak azért beöltöznöm egy versenyre, hogy megfelelő hatást keltsen. Ezek az edzőtáborok teljes mértékben meg tudják adni nekem ugyanazt” – mondta az MTI-nek.

A Grand Prix-döntő-győztes, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes hozzátette: három hetet Üzbegisztánban töltött, ez nagyban elősegítette a felkészülését, ahogyan a tatai időszak is.

„Nagyon várom, hogy újra versenyezzek, és meg tudjam mutatni, mire vagyok képes egy ilyen hosszabb kihagyás után. Teljesen izgalommentesen tudok majd a pástra lépni, az ilyen helyzeteket nagyon szeretem, hiszen nincsenek különösebb elvárások, és ez csak pozitív hatással lehet a teljesítményemre” – szögezte le.

Az európai szövetség (ETU) idén ötvenesztendős; az évfordulós ünnepséget a nyitónapon, jövő hétfőn tartják, akkor díjazzák majd Tokió és Párizs olimpiai bajnokait, utóbbiak sorában az ötkarikás aranyát a francia fővárosban szerző Márton Vivianát.

A magyarok Eb-programja

Május 11., hétfő

Salim Kamilah (női 46 kg), Márton Luana (női 67 kg), Józsa Levente (férfi 68 kg), Bailey Kelen (férfi +87 kg)

Május 12., kedd

Salim Sharif Gergely (férfi 58 kg), Márton Viviana (női 62 kg)

Május 13., szerda

Salim Omar Gergely (férfi 63 kg), Patakfalvy Luca (női 57 kg)

Május 14., csütörtök

Klajkó Dávid (férfi 74 kg), D. Kiss Zoltán (K44, +80 kg), Bán Diána (K44, +65 kg)