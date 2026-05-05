Hatalmas mezőny hét magyarral a bulgáriai öttusa-vk-n

2026.05.05. 13:32
Guzi Blanka is ott lesz Pazardzsikban (Fotó: Dömötör Csaba)
Belák János öttusa Guzi Blanka öttusa-vk
Az előzetes információk szerint a jövő héten hatalmas mezőnyben adhatnak számot felkészültségükről az öttusázók az idény második világkupa-állomásán, a bulgáriai Pazardzsikban, ahol a magyar színeket heten képviselik majd.

„Egy hónapja az első, kairói vk-fordulót sikeresen zártuk, hiszen Guzi Blanka győzött, Koleszár Mihály bronzérmes lett, és két további női versenyzőnk, Gulyás Michelle és Erdős Rita a nyolc között végzett. A lányok magas színvonalú versenyzése optimizmusra ad okot a jövőre nézve” – mondta az MTI-nek Belák János, a felnőtt- és utánpótlás válogatottért felelős sportszakmai vezető, és hozzátette, a vk-nyitány óta a központi vívóedzések mellett mindenki a saját egyesületében készül.

A kapitány információi szerint a második világkupán még nagyobb kihívás vár majd a résztvevőkre.

„Míg Kairóban a nők selejtezőjét két, a férfiakét három csoportban rendezték meg, Bulgáriában a hatalmas létszámok miatt várhatóan három női és négy férfi csoportot alakítanak ki. Vagyis nagy harc lesz már a továbbjutást jelentő helyek megszerzéséért is.”

A nőknél Pazardzsikban is elindul Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle azonban itthon készül. A szakvezető tájékoztatása szerint visszatér társai közé a sérüléséből felépült Bauer Blanka, aki a múlt héten már elindult egy junior válogatón, és bár nincs még csúcsformában, fizikai állapota alapján vállalhatja a világkupát. A férfiaknál a kairói „csapatból” Bőhm Csaba és Tárkányi Zsombor szerepel Pazardzsikban is, Gáll András viszont továbbra is a rehabilitációját tölti.

A fiúknál is lesz egy visszatérőnk, Tamás Botond, aki megnyerte a junior válogatót. Szép Balázs viszont nem súlyos, de pihenést igénylő sérülést szenvedett, így már a pazardzsiki után következő, budapesti világkupára készül. Koleszár Mihály Gulyás Michelle-hez hasonlóan már sok válogatási pontot gyűjtött, ezért itthon, másfajta programmal készül a következő világkupára, illetve már az Európa- és világbajnokságra” – tette hozzá Belák János.

A jövő héten szerdától szombatig tartó bulgáriai vk-viadal után júniusban kétszer Budapesten találkozik a nemzetközi mezőny: előbb 9. és 13. között a harmadik vk-állomás következik a magyar fővárosban, aztán 26-tól 28-ig ugyanitt rendezik meg a vk-döntőt. Az Európa-bajnokság augusztus 3. és 9. között Isztambulban, az év fő versenye, a világbajnokság pedig augusztus 24-től 30-ig a kínai Kujjangban lesz.

 

