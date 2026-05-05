Az Újpest elnöke üzent a Ferencváros elleni derbi után

2026.05.05. 13:52
Az Újpest elnöke elfogadhatatlannak tartja a szurkolók egy kisebb csoportjának viselkedését (Fotó: Árvai Károly)
Ahogy beszámoltunk róla, az Újpest hazai pályán szenvedett súlyos vereséget a Ferencváros ellen a labdarúgó NB I 32. fordulójában, a mérkőzés szurkolói rendbontás miatt percekig állt. Két nappal a meccs után Ratatics Péter, az Újpest elnöke üzent a klub hivatalos honlapján.
A szurkolói rendbontás miatt néhány percre félbeszakadt az NB I-es bajnoki vasárnap.

Több mint tízezer néző előtt a lila-fehérek nem tudták megnehezíteni a zöld-fehérek dolgát. Az FTC-nek továbbra sincs a saját kezében a sorsa a bajnoki címért zajló küzdelemben.

A labdarúgó NB I-ben vasárnap lejátszott Újpest–FTC (0–5) bajnoki második félideje rövid időre félbeszakadt szurkolói rendbontás miatt. A rendőrök 17 embert igazoltattak, két embert előállítottak, négyet feljelentettek, hat főre helyszíni bírságot szabtak ki.

Kedden Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke is közleményt adott ki az Újpest FC hivatalos honlapján.

„Nem tudunk, és nem is akarunk elmenni a vasárnap a pályán, illetve a pályán kívül történtek mellett. Hatalmas csalódás volt a mérkőzésen nyújtott teljesítmény. Nem erre készültünk, nem ezt vártuk. Az okokat meg kell keresni, és tanulni kell belőlük. Ez a szakmai stáb elsődleges feladata.

Ez a csalódás sokunkban indulatokat és dühöt váltott ki, de ez sem lehet indok vagy mentség arra, amilyen elfogadhatatlan agresszióval a szurkolóink egy kisebb csoportja viselkedett a stadionon belül, figyelmen kívül hagyva a törvényeket, szabályokat, valamint a többi hazai szurkoló nyugalmát. Együtt kell megtalálnunk a helyes utat, mert ezek többet nem fordulhatnak elő.”

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 0–5 (0–2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (90+9.)

