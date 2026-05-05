A Dortmundot BL-döntőbe vitte, nyártól az Athletic Bilbao vezetőedzője lesz

Edin Terzic 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá, hivatalosan az új idény rajtja előtt mutatják be.

A 43 éves tréner futballistaként alsóbb osztályokban játszott, majd a Borussia Dortmund akadémiáján kezdett edzősködni. Pályaedzőként Slaven BIlic munkáját segítette a Besiktasnál és a West Ham Unitednél, majd visszatért a dortmundiakhoz, ahol két időszakban is betöltötte a vezetőedzői posztot; egy Német Kupa-diadal (2021) és egy BL-döntős szereplés (2024 – 0–2 a Real Madrid ellen Londonban) fűződött a nevéhez.

ℹ️ Edin Terzić has agreed a deal to become Athletic Club's head coach for the next two seasons. — Athletic Club (@Athletic_en) May 5, 2026

Az idény végén távozó Ernesto Valverde a harmadik időszakát tölti a bilbaói csapat vezetőedzőjeként; éppen a hétvégén, az Alavés elleni 4–2-es győzelem után ünnepelték meg játékosai – az volt az 500. mérkőzése a csapat élén.

A bilbaóiaknak nincs jó idényük, négy fordulóval a zárás előtt csupán a nyolcadik helyen állnak a spanyol bajnokságban.