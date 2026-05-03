Az öt gólt szerző FTC kiütötte az Újpestet – az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 0–5 (0–2)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (90+9.)

Futballünnep Újpesten – ahogy azt várni lehetett, a magyar bajnokságban ritkán tapasztalható légkörben kezdődött a két ősi rivális vasárnap délutáni csatája. Természetesen mindenki hallott a hírekről, hogy a jegyek már napokkal ezelőtt elfogytak, és nemcsak a kapu mögött helyezkedő szurkolótáborok helye, hanem az oldalsó szektorok is megteltek.

Zászlóerdő, sálak a magasban, hatalmas transzparensek, koreográfiák és folyamatosan éneklő szurkolók – nos, ez a miliő várta a pályára vonuló két csapatot. A játékosok a kijáró mellett tűzijáték kíséretében érkeztek a gyepre. Bár a mérkőzést anyák napján rendezték, a labdarúgókat hazai oldalon a gyermekeik kísérték be a gyepre, sőt a 150. élvonalbeli mérkőzése alkalmából köszöntött újpesti kapus, Banai Dávid kislányával kézen fogva vette át az ajándékot – a saját nevelésű futballista csak az Újpest kapuját védte.

Fotó: Árvai Károly

Azt pedig a Győr szombati, DVTK elleni fölényes győzelme után tudni lehetett, ha a Ferencváros pont nélkül marad a mérkőzésen, már nincs is értelme számolgatni, a bajnoki címvédésre valós esélye csak akkor van a zöld-fehéreknek, ha győznek. Az Újpest teljesítette, amit az idény közben érkező sportigazgató, Dárdai Pál megfogalmazott, ezen a tavaszon bent kell maradni, a következő idényben a középmezőny a cél, és a 2027–2028-as idényben lehet majd reálisan dobogós a lila-fehér együttes. Ezzel együtt óriási motiváció fűtötte a házigazdákat: az Újpest a hetvenes években sorozatban hétszer volt bajnok, ezt a klubrekordot állította be a Ferencváros 2019 óta, s a lila-fehérek természetesen nagyon szerették volna megakadályozni, hogy az ősi rivális nyolcadszor is bajnok legyen egymás után. Az összeállításokat böngészve az lehetett feltűnő, hogy a házigazdáknál bekerült a kezdőcsapatba Sarkadi Kristóf, aki egy hónappal ezelőtt, április elején lett húszesztendős, míg a vendégeknél Robbie Keane időszakában egyáltalán nem számított alapembernek Kristoffer Zachariassen és Philippe Rommens, ezúttal ők is a gyepen várták a kezdő sípszót.

Noha a hazai szurkolók buzdításától zengett a stadion, az első pillanattól kezdve a Ferencváros ragadta magához a kezdeményezést, a vendégek birtokolták a labdát, igaz, az első tíz percben úgy tűnt, Osváth Attila révén inkább a jobb oldalon veszélyeztet a Fradi, onnan próbál beadásokkal veszélyt teremteni, a túloldalon Callum O’Dowda a mérkőzés első szakaszában egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, de ez a féloldalas játék is elég volt ahhoz, hogy a Ferencváros viszonylag gyorsan megszerezze a vezetést. A játék képe alapján egyáltalán nem volt meglepő, hogy a bajnoki címvédő került előnybe, mert az Újpest nem tudta megtartani a labdát az FTC térfelén, a vendégek irányították a játékot, a zöld-fehér csapat tagjai nyugodtabbnak, higgadtabbnak tűntek, noha nekik volt ezen az estén több veszítenivalójuk.

S akkor a gól: érdekes módon a bal oldalról indult az akció, egy oldalszabadrúgást követően Kristoffer Zachariassen érkezett a legjobb ütemben a kapu elé, és a Gruber Zsombor által visszatett labdát közelről az újpesti kapuba terelte. Természetesen néhány másodpercre elhallgattak a hazai szurkolók, nem ilyen kezdést képzeltek el, míg a vendégszektort megtöltő fradisták tombolva fogadták az orruk előtt esett vezető gólt. Érdekes módon úgy tűnt, a gól az újpestiekre volt jobb hatással: Sarkadi Kristóf ügyes csellel megmutatta, miért kaphatta meg a bizalmat, majd később Szalai Gábornak is problémát okozott, amikor elvette a labdát a ferencvárosi védőtől, aki csak sárga lap árán tudta megállítani.

A ferencvárosi gól után a Bundesligából szerződtetett Arne Maier szöglete után Fiola Attila fejelt centikkel Dibusz Dénes kapuja mellé – ekkor már talpra ugrottak az újpesti drukkerek, nem sokkal később Fenyő Noah a tizenhatoson kívülről életerős lövéssel kínálta meg a ferencvárosi kapust, akinek még úgy is nagyot kellett védenie, hogy a labda középre tartott. Jó löket volt, de ha a labda valamelyik kapufához közelebb érkezik, nagy gól lehetett volna belőle. Felébredt tehát az Újpest, egyre többször bukkant fel a ferencvárosi kapu előtt, és fél órája tartott a játék, amikor az egyik jó kiugratást követően Matija Ljujics éles szögből elrúgta a labdát – ha lövés helyett beadni akart, a labdáról centikkel lemaradó Aljosa Matko minden bizonnyal az üres kapuba lőtt volna, így azonban a labda elgurult Dibusz Dénes kapuja előtt. Még ugyanebben a percben kisebb tömegjelenet alakult ki a kezdőkörben, azaz nagy volt a feszültség, idegesek voltak a játékosok, ilyenkor egy apróság, egy rossz mozdulat, egy meggondolatlan szó is azonnal robbanást okozhat, de szerencsére a higgadtak voltak többségben, így néhány másodperc alatt megnyugodtak a kedélyek.

Egyértelműen kiderült, hogy az Újpest nagy erőket mozgósítva próbál mindent megtenni az egyenlítés érdekében. A hazaiak letámadták a ferencvárosiakat, ám ez azzal járt, hogy jókora területek nyíltak meg az újpesti térfélen, így ha a zöld-fehérek labdát szereztek, megpróbálták azt azonnal hosszan előrevágni, hogy Lenny Joseph – a sebességét kihasználva – a kapuig vágtázzon vele. Kockáztatnia kellett az Újpestnek, és ebben a játékban benne volt, hogy a vendégek ellentámadásai állandó veszélyt jelentenek, és lám, Gruber Zsombor megelőzte a védőket, de a felpattanó labdát Banai Dávid kapuja mellé fejelte. Az ellentámadásból az előretörő Gergényi Bence okozott zavart, de a beadása nem volt pontos, ám az akció végén újabb tűzijáték alakult ki Dibusz Dénes kapuja előtt, és ez is azt jelezte, izgalmas, fordulatos, élvezetes volt a mérkőzés, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek.

A labda nem sokkal a szünet előtt ismét az újpesti kapuba került. Gavriel Kanikovszki nagyjából ugyanolyan messziről lőtt kapura, mint Fenyő Noah nem sokkal korábban, az izraeli játékos a bal felső sarkot célozta meg, és mert a lövés nemcsak pontos, hanem nagy erejű is volt, Banai nem tudott menteni.

Van-e innen visszaút az Újpest számára?

A Ferencváros gyorsan jelezte, hogy kár reménykedni, ugyanis alig kezdődött el a második félidő, amikor Lenny Joseph szép kapáslövéssel háromgólosra növelte a vendégek előnyét – a találatot sportszerűtlen ünneplés követte, a légiós az újpesti drukkerek elé futott széttárt karral. A hazai drukkerek persze nem vették ezt jó néven, és söröspoharakkal dobálták meg a gólszerzőt. Ez a találat viszont elvette az újpestiek kedvét a szurkolástól, elcsendesült a lelátó lila oldala, s a játékosok is nehezen viselték a történteket, Horváth Krisztofer indokolatlanul, feleslegesen belerúgott Toon Raemaekersbe, a legkevesebb, amit ezért kaphatott, az a sárga lap volt. A Ferencváros továbbra is a hosszú indításokat erőltette, s tovább növelte előnyét: Gruber Zsombor remek előreívelése után Lenny Joseph egyedül vihette a hazai kapura, és kilőtte a bal felső sarkot.

Ekkor néhány percre félbeszakadt a mérkőzés: az újpesti szurkolók egy csoportja megpróbált a vendégszektorhoz férkőzni, de a rohamrendőrök, biztonságiak ezt megakadályozták – a hazai ultrák próbáltak olyan közel kerülni a ferencvárosiakhoz, amennyire csak lehet, aztán a rendfenntartók hátrébb szorították őket. A játékosok tanácstalanul álldogáltak a kispadok előtt, az intermezzo miatt a játékvezető tíz perc hosszabbítást rendelt el, de a hazaiak számára ebben sem volt köszönet, a végeredményt Mohammed Abu Fani állította be, messziről, az oldalvonal mellől ravaszul csavarta a labdát a hosszú felső sarokba, így 1990 és 2024 után ismét 5–0-ra nyert az FTC a Megyeri úton.

A Ferencváros a vártnál sokkal könnyebben győzött a rangadón, s bár az első ferencvárosi gól után az Újpestnek többször is esélye volt egyenlíteni, a kihagyott helyzetekért kiütéses vereséggel kellett fizetnie. A Ferencváros győzelme azt jelenti, hogy nyomás alatt tartja az ETO-t, a győrieknek győzniük kell Kisvárdán – ha a Ferencváros a záró fordulóban legyőzi a Zalaegerszeget. 0–5

