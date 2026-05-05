A Red Bull feljavult, Hadjar visszaesett – a csapatfőnök egyelőre nem aggódik

2026.05.05. 11:43
Hadjar Kanadában újra formába lendül? (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Red Bull egyértelműen előrelépett a Miami Nagydíjon, házon belül ugyanakkor nem látott különbség alakult ki a két versenyző között: Max Verstappen szárnyalt, míg Isack Hadjar tempója eltűnt, amit egy vezetői hibával fejelt meg. A „vörös bikák" csapatfőnöke, Laurent Mekies egyelőre nem aggódik, mint megosztotta, a franciát több nehézség hátráltatta Floridában.

Visszatérve hosszúra nyúló kényszerszünetről a nagy négyes közül talán a Red Bull érte el a legnagyobb előrelépést: az első versenyhétvégéken inkább a „középmezőnyben” tengődő „vörös bikák” már a sprinteseményeken is jóval erősebb formát mutattak, majd a szombati  időmérőn Max Verstappen révén az első sorban találták magukat.

Noha a holland korai megpördülése, és ebből adódó visszaesése, valamint a nem optimálisnak tűnő stratégia miatt teljes versenytávon nem mutatkozott meg, pontosan mire képes a megújult RB22-es, a fejlesztések egyértelmű előrelépést jelentettek az autó vezetése szempontjából is. A négyszeres világbajnok az elmondása szerint sokkal kényelmesebben és magabiztosabban érezte magát a volán mögött, ami lehetővé tette a számára, hogy úgy vezessen, ahogy szeret, ami mindenképpen biztató a folytatás előtt.

Verstappen már nem utasnak érzi magát a Red Bullban; Russell nem aggódik a hátránya miatt

A McLaren úgy véli, a miami időmérő mutatott valós képet a helyzetéről.

 

„Elvesztettem a hátulját a kettes kanyarban, majd próbáltam minimalizálni az időveszteséget egy 360 fokos fordulattal. Azt hittem, ütközni fogok, padlógázt nyomtam, így összehoztam egy szép 360 fokos megforgást. Ha a Formula–1 nem működne, még mindig elmehetek ralizni! Egyszerűen csak nyomtam a kanyarba menet, de elvesztettem. A hátulja elkezdett csúszni, és amikor megindul teli tankkal, nehéz megfogni.”

„A tempó nem volt túl rossz a közepes keveréken, de amint keményre váltottunk, sokkal nehezebbé vált a helyzet. Persze utólag könnyű okosnak lenni, de úgy vélem, kissé túl hosszúra nyújtottuk azt az etapot. Rendkívül nehéz volt életben tartani a gumikat. Nem is voltunk olyan versenyképesek keményen.”

Noha Verstappen utólag 5 másodperces időbüntetésben részesült, miután átlépte a fehér záróvonalat a bokszkijáratnál, megtarthatta az ötödik helyét, hiszen a közvetlen mögötte befutó Charles Leclerc nála nagyobb, összesen 20 másodperces időbüntetést kapott.

Leclerc és Verstappen is büntetést kapott a miami verseny után – változott a végeredmény

A monacói súlyos szankciót kapott, míg Russellt, valamint a Gaslyt felöklelő Lawsont felmentették.

Míg a holland a mozgalmas, megforgással és büntetéssel tarkított versenyen is ötödikként zárt, csapattársa, Isack Hadjar feledhető hétvégét tudhat maga mögött. Míg a francia az első három nagydíjon végig ott volt a csapattársa közelében, ráadásul az időmérőn kétszer előrébb is zárt nála, Floridában végig egyértelmű lemaradásban volt házon belül.

Hadjar már a váratlan nagy lemaradást sem értette egy körön: a sprintkvalifikáción közel egy másodperc, míg a hagyományos időmérőn 8 tized volt a hátránya, ráadásul utóbbi eseményről technikai szabálysértés miatt diszkvalifikálták, így a 9. helyet bokszutcai rajtra volt kénytelen cserélni. Ezt követte a vezetői hiba a futam korai szakaszában, így a francia a látványos baleset után a falban zárta a hétvégét.

„Túl mohón és izgatottan próbáltam előrébb törni, és ezzel mindent tönkretettem. Könnyű volt manőverezni, szóval egyszerűen óvatosabbnak kellett volna lennem. Nem volt értelme a határon táncolni abban a kanyarban, szóval nagyon mérges vagyok magamra. Most először küzdöttem a tempóval, teljesen új helyzet volt a számomra, és igazán mélyre kell ásnom, ha nem akarok még egy ilyen hétvégét.”

A „vörös bikák” csapatfőnökét, Laurent Mekiest nem aggasztja Hadjar múlt hétvégi formája. „Nehéz hétvége volt. Tudjuk, hogy mi sem csináltunk mindent tökéletesen, anélkül, hogy túl sokat elárulnék, bárki rájöhetett, hogy a garázs azon oldalán probléma volt az egyenesbeli teljesítménnyel a hétvége nagy részében, ami nem volt a segítségére. Úgy gondolom, hogy a vezetési stílus és a tempó tekintetében kezdte eltalálni a ritmust, szerintem erős versenyt futott volna, ezt abban a kevés időben is megmutatta.”

„Nem hiszem, hogy aggódnunk kellene. Természetesen nem volt zökkenőmentes a hétvége, és mi sem segítettünk a helyzetén azzal, hogy a technikai szabálysértés miatt a rajtrács végéről kellett indulnia. Nem aggódunk, nem volt sima hétvége, de minden jel arra mutat, hogy Montrealban újra meglesz a sebessége.”

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
  2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes3.264 mp h. 
  3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes27.092 mp h. 
  4.George RussellbritMercedes43.051 mp h. 
  5.Max Verstappen*hollandRed Bull-Ford48.949 mp h. 
  6.Lewis HamiltonbritFerrari53.753 mp h. 
  7.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes61.871 mp. h. 
  8.Charles Leclerc**monacóiFerrari64.245 mp. h. 
  9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes82.072 mp. h. 
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes90.972 mp. h. 
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
14.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari2 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Nico HülkenbergnémetAudi7feladta
 Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford6feladta
 Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes4feladta
 Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford4feladta
*: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.
**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1. Kimi Antonelli346100
  2. George Russell12680
  3. Charles Leclerc2659
  4. Lando Norris1551
  5. Lewis Hamilton1651
  6. Oscar Piastri2443
  7. Max Verstappen426
  8. Oliver Bearman317
  9. Pierre Gasly416
10. Liam Lawson310
11. Franco Colapinto27
12. Isack Hadjar14
12. Arvid Lindblad14
14. Carlos Sainz24
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes180
  2. Ferrari110
  3. McLaren-Mercedes94
  4. Red Bull-Ford30
  5. Alpine-Mercedes23
  6. Haas-Ferrari18
  7. Racing Bulls-Ford14
  8. Williams-Mercedes5
  9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00


 

