A Red Bull feljavult, Hadjar visszaesett – a csapatfőnök egyelőre nem aggódik

Míg a holland a mozgalmas, megforgással és büntetéssel tarkított versenyen is ötödikként zárt, csapattársa, Isack Hadjar feledhető hétvégét tudhat maga mögött. Míg a francia az első három nagydíjon végig ott volt a csapattársa közelében, ráadásul az időmérőn kétszer előrébb is zárt nála, Floridában végig egyértelmű lemaradásban volt házon belül.

Hadjar már a váratlan nagy lemaradást sem értette egy körön: a sprintkvalifikáción közel egy másodperc, míg a hagyományos időmérőn 8 tized volt a hátránya, ráadásul utóbbi eseményről technikai szabálysértés miatt diszkvalifikálták, így a 9. helyet bokszutcai rajtra volt kénytelen cserélni. Ezt követte a vezetői hiba a futam korai szakaszában, így a francia a látványos baleset után a falban zárta a hétvégét.

„Túl mohón és izgatottan próbáltam előrébb törni, és ezzel mindent tönkretettem. Könnyű volt manőverezni, szóval egyszerűen óvatosabbnak kellett volna lennem. Nem volt értelme a határon táncolni abban a kanyarban, szóval nagyon mérges vagyok magamra. Most először küzdöttem a tempóval, teljesen új helyzet volt a számomra, és igazán mélyre kell ásnom, ha nem akarok még egy ilyen hétvégét.”

A „vörös bikák” csapatfőnökét, Laurent Mekiest nem aggasztja Hadjar múlt hétvégi formája. „Nehéz hétvége volt. Tudjuk, hogy mi sem csináltunk mindent tökéletesen, anélkül, hogy túl sokat elárulnék, bárki rájöhetett, hogy a garázs azon oldalán probléma volt az egyenesbeli teljesítménnyel a hétvége nagy részében, ami nem volt a segítségére. Úgy gondolom, hogy a vezetési stílus és a tempó tekintetében kezdte eltalálni a ritmust, szerintem erős versenyt futott volna, ezt abban a kevés időben is megmutatta.”

„Nem hiszem, hogy aggódnunk kellene. Természetesen nem volt zökkenőmentes a hétvége, és mi sem segítettünk a helyzetén azzal, hogy a technikai szabálysértés miatt a rajtrács végéről kellett indulnia. Nem aggódunk, nem volt sima hétvége, de minden jel arra mutat, hogy Montrealban újra meglesz a sebessége.”

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3.264 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 27.092 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 43.051 mp h. 5. Max Verstappen* holland Red Bull-Ford 48.949 mp h. 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 53.753 mp h. 7. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 61.871 mp. h. 8. Charles Leclerc** monacói Ferrari 64.245 mp. h. 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 82.072 mp. h. 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 90.972 mp. h. 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1 kör h. 16. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1 kör h. 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1 kör h. 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Nico Hülkenberg német Audi 7 feladta Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 6 feladta Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 4 feladta Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 4 feladta *: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.

**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 3 4 6 100 2. George Russell 1 2 6 80 3. Charles Leclerc – 2 6 59 4. Lando Norris – 1 5 51 5. Lewis Hamilton – 1 6 51 6. Oscar Piastri – 2 4 43 7. Max Verstappen – – 4 26 8. Oliver Bearman – – 3 17 9. Pierre Gasly – – 4 16 10. Liam Lawson – – 3 10 11. Franco Colapinto – – 2 7 12. Isack Hadjar – – 1 4 12. Arvid Lindblad – – 1 4 14. Carlos Sainz – – 2 4 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 180 2. Ferrari 110 3. McLaren-Mercedes 94 4. Red Bull-Ford 30 5. Alpine-Mercedes 23 6. Haas-Ferrari 18 7. Racing Bulls-Ford 14 8. Williams-Mercedes 5 9. Audi 2 10. Cadillac-Ferrari 0 11. Aston Martin-Honda 0



