A Red Bull feljavult, Hadjar visszaesett – a csapatfőnök egyelőre nem aggódik
Visszatérve hosszúra nyúló kényszerszünetről a nagy négyes közül talán a Red Bull érte el a legnagyobb előrelépést: az első versenyhétvégéken inkább a „középmezőnyben” tengődő „vörös bikák” már a sprinteseményeken is jóval erősebb formát mutattak, majd a szombati időmérőn Max Verstappen révén az első sorban találták magukat.
Noha a holland korai megpördülése, és ebből adódó visszaesése, valamint a nem optimálisnak tűnő stratégia miatt teljes versenytávon nem mutatkozott meg, pontosan mire képes a megújult RB22-es, a fejlesztések egyértelmű előrelépést jelentettek az autó vezetése szempontjából is. A négyszeres világbajnok az elmondása szerint sokkal kényelmesebben és magabiztosabban érezte magát a volán mögött, ami lehetővé tette a számára, hogy úgy vezessen, ahogy szeret, ami mindenképpen biztató a folytatás előtt.
„Elvesztettem a hátulját a kettes kanyarban, majd próbáltam minimalizálni az időveszteséget egy 360 fokos fordulattal. Azt hittem, ütközni fogok, padlógázt nyomtam, így összehoztam egy szép 360 fokos megforgást. Ha a Formula–1 nem működne, még mindig elmehetek ralizni! Egyszerűen csak nyomtam a kanyarba menet, de elvesztettem. A hátulja elkezdett csúszni, és amikor megindul teli tankkal, nehéz megfogni.”
„A tempó nem volt túl rossz a közepes keveréken, de amint keményre váltottunk, sokkal nehezebbé vált a helyzet. Persze utólag könnyű okosnak lenni, de úgy vélem, kissé túl hosszúra nyújtottuk azt az etapot. Rendkívül nehéz volt életben tartani a gumikat. Nem is voltunk olyan versenyképesek keményen.”
Noha Verstappen utólag 5 másodperces időbüntetésben részesült, miután átlépte a fehér záróvonalat a bokszkijáratnál, megtarthatta az ötödik helyét, hiszen a közvetlen mögötte befutó Charles Leclerc nála nagyobb, összesen 20 másodperces időbüntetést kapott.
Míg a holland a mozgalmas, megforgással és büntetéssel tarkított versenyen is ötödikként zárt, csapattársa, Isack Hadjar feledhető hétvégét tudhat maga mögött. Míg a francia az első három nagydíjon végig ott volt a csapattársa közelében, ráadásul az időmérőn kétszer előrébb is zárt nála, Floridában végig egyértelmű lemaradásban volt házon belül.
Hadjar már a váratlan nagy lemaradást sem értette egy körön: a sprintkvalifikáción közel egy másodperc, míg a hagyományos időmérőn 8 tized volt a hátránya, ráadásul utóbbi eseményről technikai szabálysértés miatt diszkvalifikálták, így a 9. helyet bokszutcai rajtra volt kénytelen cserélni. Ezt követte a vezetői hiba a futam korai szakaszában, így a francia a látványos baleset után a falban zárta a hétvégét.
„Túl mohón és izgatottan próbáltam előrébb törni, és ezzel mindent tönkretettem. Könnyű volt manőverezni, szóval egyszerűen óvatosabbnak kellett volna lennem. Nem volt értelme a határon táncolni abban a kanyarban, szóval nagyon mérges vagyok magamra. Most először küzdöttem a tempóval, teljesen új helyzet volt a számomra, és igazán mélyre kell ásnom, ha nem akarok még egy ilyen hétvégét.”
A „vörös bikák” csapatfőnökét, Laurent Mekiest nem aggasztja Hadjar múlt hétvégi formája. „Nehéz hétvége volt. Tudjuk, hogy mi sem csináltunk mindent tökéletesen, anélkül, hogy túl sokat elárulnék, bárki rájöhetett, hogy a garázs azon oldalán probléma volt az egyenesbeli teljesítménnyel a hétvége nagy részében, ami nem volt a segítségére. Úgy gondolom, hogy a vezetési stílus és a tempó tekintetében kezdte eltalálni a ritmust, szerintem erős versenyt futott volna, ezt abban a kevés időben is megmutatta.”
„Nem hiszem, hogy aggódnunk kellene. Természetesen nem volt zökkenőmentes a hétvége, és mi sem segítettünk a helyzetén azzal, hogy a technikai szabálysértés miatt a rajtrács végéről kellett indulnia. Nem aggódunk, nem volt sima hétvége, de minden jel arra mutat, hogy Montrealban újra meglesz a sebessége.”
MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.264 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|27.092 mp h.
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.051 mp h.
|5.
|Max Verstappen*
|holland
|Red Bull-Ford
|48.949 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|53.753 mp h.
|7.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|61.871 mp. h.
|8.
|Charles Leclerc**
|monacói
|Ferrari
|64.245 mp. h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|82.072 mp. h.
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|90.972 mp. h.
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|15.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|7
|feladta
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|6
|feladta
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|4
|feladta
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|4
|feladta
|*: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.
**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|3
|4
|6
|100
|2.
|George Russell
|1
|2
|6
|80
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|6
|59
|4.
|Lando Norris
|–
|1
|5
|51
|5.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|6
|51
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|4
|43
|7.
|Max Verstappen
|–
|–
|4
|26
|8.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|9.
|Pierre Gasly
|–
|–
|4
|16
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|2
|7
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|12.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|2
|4
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|180
|2.
|Ferrari
|110
|3.
|McLaren-Mercedes
|94
|4.
|Red Bull-Ford
|30
|5.
|Alpine-Mercedes
|23
|6.
|Haas-Ferrari
|18
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|5
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00