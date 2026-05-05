Kányási Veronika: Koncentráció és fegyelmezett játék kell!

Egy lépésre került a bajnoki címtől az NKA Universitas Pécs a női döntőben, miután szombaton Diósgyőrben is legyőzte a DVTK-t, és már 2–0-ra vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A tavaly ezüstérmes borsodiak immár nem hibázhatnak, a hátralévő mindegyik meccset meg kell nyerniük ahhoz, hogy megszerezzék a klub második NB I-es aranyérmét a 2024-es siker után, de ehhez először kedden idegenben kellene győzniük. Az első két összecsapáson a baranyai együttes valamivel jobban dobott, tízzel több lepattanót jegyzett és csaknem kétszer annyi percet játszott előnyben (46–25), mint a DVTK.

„Szombaton nem éreztem, hogy bármelyik csapat is dominálni tudott volna, sokáig fej fej mellett haladtunk – mondta a Nemzeti Sportnak a 66–60-os vendégsikerre visszatekintve Kányási Veronika, a DVTK válogatott csapatkapitánya. – Tény, amikor a végjátékban egy-egy akciójuknál háromszor-négyszer is újra támadhattak a pécsiek, az bizony megtörte a lendületünket. Az utolsó két percben rossz döntéseket hoztunk, jobb választásra lett volna szükség. Szoros és fizikailag kemény meccs volt, amiből ők jöttek ki jobban. Nem foglalkozunk az állással, nem veszítettük el a harci kedvünket, mert riválisunk nem úgy nyert, hogy egyértelműen jobb volt nálunk, és azt sem érezzük, hogy fölényben lenne. Győzni megyünk Pécsre, nem azzal foglalkozunk, mennyi az állás, hanem hogy mindent kiadjunk magunkból.”

A finálé alakulása kisebb meglepetés, mert ugyan mindkét csapatból hiányzik két-két meghatározó légiós (a pécsiektől a Magyar Kupa elődöntőjében térdsérülést szenvedő cseh Julia Reisingerová és a WNBA-kötelezettsége miatt Amerikába visszatérő Lexi Held, a DVTK-ból a sérült és már távozó amerikai-magyar Kathryn Westbeld és a spanyol Paula Ginzo), előzetesen úgy tűnt, a kiesők nélkül a borsodiak az erősebbek, rutinosabbak, ám erre az első két összecsapáson látottak rácáfoltak.

„Az évad ezen pontján már mindkét csapat kívülről ismeri a másik figuráit, alapjátékait, az edzők repertoárját, ilyenkor már olyan apró változtatásokra van szükség, amelyekre az ellenfél nem tud felkészülni – folytatta a borsodiak 26 éves hátvédje, aki 2018 óta játszik Miskolcon. – Bízunk benne, hogy mi tudunk olyasmit előhúzni a kalapból, ami kizökkenti a pécsieket. Nem könnyű befejezni egy sorozatot, ezt mi is tudjuk, de nem azzal foglalkozunk, hogy az ő fejükben mi járhat, hanem hogy mi legyünk rendben mentálisan. Koncentráció és fegyelmezett játék kell, és akkor nyerünk. A Pécs dolga, hogy agresszív védekezéssel zavart keltsen, ez eddig többször sikerült neki, de a két meccs alatt tapasztaltuk, mire számíthatunk, s már a másodikon jobban reagáltunk rá.”

A végére pedig jöjjön egy érdekes kitekintés a jelenlegi fináléból: legutóbb 2011-ben fordult elő, hogy az egyik csapat 2–0-s előnyből ne nyerje meg a bajnoki címet. Az a csapat a Pécs 2010 volt, amelynek Djokics Zseljko, az NKA Universitas mestere volt a vezetőedzője, és amely pályaelőnyben játszva elhúzott, ám a Székely Norbert vezette soproniak egyenlítettek, és az utolsó összecsapást a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban elképesztő izgalmakat és hosszabbítást követően négy ponttal megnyerték. További érdekesség, hogy akkor a Sopronban játszott Eördögh Edit, a pécsi együttes jelenlegi irányítója, Rátkai Eszter édesanyja.

18.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

