Gálfi legyőzte Grabhert, főtáblás Rómában

2026.05.05. 11:59
Gálfi ott lesz a római főtáblán (Fotó: Getty Images)
tenisz Julia Grabher Gálfi Dalma WTA
Harmadik magyarként Gálfi Dalma is ott lesz a római WTA-tenisztorna főtábláján, miután a selejtező második fordulójában legyőzte az osztrák Julia Grabhert.

Gálfi Dalma hétfőn elbúcsúztatta a selejtező ötödik helyén kiemelt Alicia Parkst, a főtáblára jutásért pedig Julia Grabher volt az ellenfele, aki szetthátrányból győzte le Aljakszandra Szasznovicsot.

A magyar és az osztrák teniszező még sosem találkozott egymással hivatalos mérkőzésen. A római selejtező első öt játékában egyikük sem tudta hozni az adogatását, majd Gálfi 3:4 után harmadszor is visszabrékelt, így jöhetett a tie-break. Ott a magyar játékos a saját szerváit hozta, ráadásul két pontot megnyert fogadóként, és szettelőnybe került.

Gálfi a második játszmát brékkel kezdte, de 3:2-nél elbukta a saját adogatását. 4:4-nél viszont újra a magyar játékos brékelt, majd a saját adogatását is hozta, így felkerült a főtáblára.

Az első fordulóban Bondár Anna a kínai Cseng Csin-vennel játszik, míg Udvardy Panna egy selejtezőből érkező ellenféllel csap össze.

WTA 1000-ES TORNA, RÓMA
Selejtező, 2. forduló
Gálfi (magyar)–Grabher (osztrák, 24.) 7:6 (7–2), 6:4
 

 

