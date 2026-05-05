Gálfi legyőzte Grabhert, főtáblás Rómában

Gálfi Dalma hétfőn elbúcsúztatta a selejtező ötödik helyén kiemelt Alicia Parkst, a főtáblára jutásért pedig Julia Grabher volt az ellenfele, aki szetthátrányból győzte le Aljakszandra Szasznovicsot.

A magyar és az osztrák teniszező még sosem találkozott egymással hivatalos mérkőzésen. A római selejtező első öt játékában egyikük sem tudta hozni az adogatását, majd Gálfi 3:4 után harmadszor is visszabrékelt, így jöhetett a tie-break. Ott a magyar játékos a saját szerváit hozta, ráadásul két pontot megnyert fogadóként, és szettelőnybe került.

Gálfi a második játszmát brékkel kezdte, de 3:2-nél elbukta a saját adogatását. 4:4-nél viszont újra a magyar játékos brékelt, majd a saját adogatását is hozta, így felkerült a főtáblára.

Az első fordulóban Bondár Anna a kínai Cseng Csin-vennel játszik, míg Udvardy Panna egy selejtezőből érkező ellenféllel csap össze.

WTA 1000-ES TORNA, RÓMA

Selejtező, 2. forduló

Gálfi (magyar)–Grabher (osztrák, 24.) 7:6 (7–2), 6:4

