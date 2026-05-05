Hat csapat ad labdarúgót az NB I 32. fordulójának válogatottjába a Nemzeti Sport osztályzatai szerint

A 32. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

HEGYI 7 (MTK Budapest) – NAGY ZSOMBOR 6 (Kazincbarcika SC), TEMESVÁRI 7 (Nyíregyháza Spartacus), SILYE 8 (Paksi FC) – GRUBER 8 (Ferencváros), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest), WINDECKER 8 (Paksi FC), SCHÖN 8 (ETO FC) – NÉMETH K. 7 (MTK Budapest), BÖDE 7 (Paksi FC), JOSEPH 8 (Ferencváros)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SCHÖN Szabolcs 8 (ETO FC)

Mindent elmond a győri futballista teljesítményéről, hogy szerzett két gólt és adott egy gólpasszt Nadir Benbualinak a Diósgyőr ellen. Kiemelkedően teljesített, a legtöbb hazai akcióban részt vett, rengeteget futott, csúszott-mászott.

A forduló játékvezetője: Kovács Imre 9 – Szécsényi István, Csatári Tibor (Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good)

AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4274

A 32. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 5145

A 32. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Május 1., péntek

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia 1–3

Május 2., szombat

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 2–1

ETO FC–Diósgyőri VTK 4–0

Május 3., vasárnap

Paksi FC–Debreceni VSC 5–2

Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–5

1. ETO FC 32 19 9 4 64–30 +34 66 2. Ferencvárosi TC 32 20 5 7 64–31 +33 65 3. Paksi FC 32 14 8 10 60–45 +15 50 4. Debreceni VSC 32 13 11 8 49–40 +9 50 5. Zalaegerszegi TE 32 13 9 10 49–40 +9 48 6. Puskás Akadémia 32 13 6 13 41–41 0 45 7. Újpest FC 32 11 7 14 47–55 –8 40 8. Kisvárda 32 11 7 14 36–48 –12 40 9. Nyíregyháza 32 10 9 13 45–55 –10 39 10. MTK Budapest 32 9 10 13 53–60 –7 37 11. Diósgyőri VTK 32 6 10 16 38–62 –24 28 12. Kazincbarcika 32 6 3 23 29–68 –39 21 az állás

A 33. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 15., péntek

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 16., szombat

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)