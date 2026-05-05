Hat csapat ad labdarúgót az NB I 32. fordulójának válogatottjába a Nemzeti Sport osztályzatai szerint
A 32. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
HEGYI 7 (MTK Budapest) – NAGY ZSOMBOR 6 (Kazincbarcika SC), TEMESVÁRI 7 (Nyíregyháza Spartacus), SILYE 8 (Paksi FC) – GRUBER 8 (Ferencváros), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest), WINDECKER 8 (Paksi FC), SCHÖN 8 (ETO FC) – NÉMETH K. 7 (MTK Budapest), BÖDE 7 (Paksi FC), JOSEPH 8 (Ferencváros)
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SCHÖN Szabolcs 8 (ETO FC)
Mindent elmond a győri futballista teljesítményéről, hogy szerzett két gólt és adott egy gólpasszt Nadir Benbualinak a Diósgyőr ellen. Kiemelkedően teljesített, a legtöbb hazai akcióban részt vett, rengeteget futott, csúszott-mászott.
A forduló játékvezetője: Kovács Imre 9 – Szécsényi István, Csatári Tibor (Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good)
AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4274
A 32. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 5145
A 32. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Május 1., péntek
Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia 1–3
Május 2., szombat
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 2–1
ETO FC–Diósgyőri VTK 4–0
Május 3., vasárnap
Paksi FC–Debreceni VSC 5–2
Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–5
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21
A 33. FORDULÓ PROGRAMJA
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)