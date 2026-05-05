Hat csapat ad labdarúgót az NB I 32. fordulójának válogatottjába a Nemzeti Sport osztályzatai szerint

2026.05.05. 09:55
labdarúgó NB I forduló válogatottja Schön Szabolcs
Az MTK és a Paks három, az FTC két, a Kazincbarcika, a Nyíregyháza és az ETO egy-egy játékossal képviselteti magát a Nemzeti Sport álomcsapatában, amelyet tudósítóink a labdarúgó NB I 32. fordulójában nyújtott teljesítmények alapján állítottak össze.

 

A 32. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

HEGYI 7 (MTK Budapest) – NAGY ZSOMBOR 6 (Kazincbarcika SC), TEMESVÁRI 7 (Nyíregyháza Spartacus), SILYE 8 (Paksi FC) – GRUBER 8 (Ferencváros), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest), WINDECKER 8 (Paksi FC), SCHÖN 8 (ETO FC) – NÉMETH K. 7 (MTK Budapest), BÖDE 7 (Paksi FC), JOSEPH 8 (Ferencváros)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: SCHÖN Szabolcs 8 (ETO FC)
Mindent elmond a győri futballista teljesítményéről, hogy szerzett két gólt és adott egy gólpasszt Nadir Benbualinak a Diósgyőr ellen. Kiemelkedően teljesített, a legtöbb hazai akcióban részt vett, rengeteget futott, csúszott-mászott.

A forduló játékvezetője: Kovács Imre 9 – Szécsényi István, Csatári Tibor (Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good)

AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4274 

A 32. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 5145 

A 32. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Május 1., péntek
Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia 1–3
Május 2., szombat
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 2–1
ETO FC–Diósgyőri VTK 4–0
Május 3., vasárnap
Paksi FC–Debreceni VSC 5–2
Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–5

  1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza 

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21

az állás

A 33. FORDULÓ PROGRAMJA
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

 

