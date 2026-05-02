Célegyenesben az ETO! A DVTK-t kiütő győriek akár már vasárnap bajnokok lehetnek

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

ETO FC–DIÓSGYŐRI VTK 4–0 (2–0)

Győr, ETO Stadion, 7781 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Schön (33., 47.), Benbuali (44.), Farkas R. (66. – öngól)

Két lépés az álom felé. Az ETO FC 2025–2026-os idényében biztosan voltak nehezebb feladatok, mint legyőzni a már kieső és egyre több fiatallal felálló DVTK-t, valamint az NB I-től szintén elbúcsúzó Kazincbarcikától szombat délután vereséget szenvedő Kisvárdát. Ugyanakkor a győri játékosok fejében mégiscsak ott motoszkálhatott, hogy ez a kétszer három pont biztos bajnoki címet ér, s így már két lépés helyett két hatalmas ugrásnak tűnhetett a mutatvány. Ha valami jellemző volt Borbély Balázs vezetőedző irányítása alatt a csapatra, hogy mentálisan erős, s amikor a játékát rá tudja erőltetni ellenfelére, általában nem esik baja. Takács Péter megbízott vezetőedző négy húsz év alattit nevezett a DVTK kezdőcsapatába, s 22 évesnél idősebb játékosból is csak ötöt lehetett találni. A hazaiaknál egy helyen muszáj volt változtatni, hiszen Zseljko Gavrics eltiltását tölti. Bánáti Kevin kapott lehetőséget, s mivel ő teljesíti a fiatalokra vonatkozó előírást, a jobbhátvéd helyén a tapasztalatra szavazott Borbély Balázs, így ott Bíró Barnabás–Stefan Vladoiu cserét hajtott végre.

Ötvédős hadrendet választott a Diósgyőr, no meg gyakori szabálytalanságokkal járó, rendkívül lelkes harcmodort, ez pedig érthetően egyáltalán nem kedvezett az ETO-nak. Anderson Esiti a 17. percben már negyedszer szabálytalankodott, talán már ő is azt számolgatta, hányadik után kap majd sárga lapot (a 40. percben az ötödik után kapta). Noha többször is jó helyzetből végezhetett el szabadrúgást a hazai csapat, lövésből és beadásból sem veszélyeztetett, labdás játéka pedig legkésőbb az ellenfél térfél közepén megakadt. Ennek oka nemcsak a harapós Diósgyőr, hanem a pontatlan, az ilyen mértékű ellenállásra mintha felkészületlenül érkező győriek futballja volt. A 25. percben sikerült először akcióból helyzetet kialakítani, Schön Szabolcs jobblábas tekerése nyomán viszont jócskán mellé szállt a labda. Dicséretet érdemel a vendégcsapat a védekezése miatt, hiszen akármilyen nyomást helyezett rá az ETO, nem érződött, hogy gólt szerezhet. Aztán hirtelen minden megváltozott...

Labdakihozatal közben Szatmári Csaba felelőtlenül zöld mezeshez passzolt, de aztán Bánáti átadása után Claudiu Bumba Bánhegyi Bogdánt találta el a labdával, a kipattanóból Nadir Benbuali pedig fölé lőtt. Úgy tűnik, Bánáti mindenképpen gólpasszt akart adni szombat este, mert egy perccel később mesterien ívelt a védőjét megelőző Schön Szabolcs felé, aki remek fejessel szerzett vezetést. Benbuali még a szünet előtt újabb fejessel megnyugtató, kétgólos előnyhöz juttatta a listavezetőt.

Kettős csere ide vagy oda, szinte még el sem kezdődött a második félidő, már a harmadik kapott gól miatt kesereghetett a Diósgyőr. Vajon tét nélküli mérkőzésen, amikor a klub fiatal futballistái megmutathatnák a bajnokesélyes ellen, mire képesek, miért ennyire védekező stílusban játszik egy csapat…? Letámadással és hátul egy az egy elleni emberfogással bizonyára nagy különbségű vereséget szenvedett volna a DVTK, de az 5–4–1-es felállással és passzív, nézhetetlen játékkal is ez történt. Az ETO úgy játszott ellenfelével, mint macska az egérrel: a 66. percben újabb sakk-matt helyzetet alakított ki, Daniel Stefulj lövése után a labda két védőn is irányt változtatva került a kapuba. Kiütéses győzelemmel búcsúzott hazai közönségétől az ETO, s így hosszú évek után először óriási tétje lesz a vasárnapi Újpest–Ferencváros derbinek. Ha a lila-fehérek majdnem 11 év után legyőzik az FTC-t, már a 32. fordulóban megnyeri a bajnokságot az ETO. Máskülönben a kupadöntő utáni hétvégére, május közepére marad a döntés. 4–0