Vignjevics: Boldogtalan játékosokkal nem lehet győzni

DVTK–DVSC 0–5
Miskolc, DVTK Stadion, 3555 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Szatmári Cs. (35. – öngól), Cibla (39., 90.), Tamás M. (52. – öngól), Kocsis (79.)
Nebojsa Vignjevics, a DVTK (akkor még hivatalban lévő) vezetőedzője
– Újabb vereség, és a kiesés miatt talán a legfájdalmasabb…
– Sajnálom a történteket, a szurkolókat, a klubot, a várost, nem érdemelték meg a kiesést.
– Ez volt a hatodik meccse a DVTK kispadján, és nyerni most sem sikerült. Volt már ilyen az edzői pályafutása során?
– Nem emlékszem ilyenre.
– Mi okozta, okozza a diósgyőri mélyrepülést?
– Talán nem játszottunk szép focit, de küzdöttünk. Igaz, küzdeni többféleképpen is lehet. Nem őrült módon küzdöttünk, pedig ebben a helyzetben erre lett volna szükség. Szóval a hatalmas küzdeni tudás hiányzott, és ezen a meccsen nem volt szerencsénk sem, de mint tudjuk, az annak van, aki tesz érte. Keresem a hibákat, nem volt meg bennünk a szükséges mentalitás. Még annyit megjegyeznék, hogy ezt a keretet harminc játékos alkotja, és ez túl sok. Sok olyan játékos van, aki nem érzi jól magát, boldogtalan amiatt, hogy nem játszik.
Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője
– Ez szép eredmény volt…
– Nagyon örülünk ennek a győzelemnek. Erre a mérkőzésre megvolt a tervünk, ami működött. Sikerült gólt, gólokat szerezni az első félidőben, és a második játékrészben is ugyanez történt. Megvolt a győzni akarás a játékosokban, megérdemelték a sikert.
– Ilyen játék kell az utolsó három fordulóban is, hogy meglegyen a harmadik hely?
– Ezt most még nem tudom kijelenteni. Amúgy nem valószínű, hiszen különböző stílusban, felfogásban futballozó csapatok ellen játszunk majd, és nyilván mindegyik riválissal szemben különböző képességeket kellene kidomborítani a pályán lévő játékosainknak is. Van nyomás rajtunk, fontos mérkőzések következnek, szükségünk van a pontokra.
– Cibla Flórián teljesítményét hogyan értékeli?
– Jól játszott, egyike azoknak a fiataloknak Patai Dáviddal és Erdélyi Benedekkel egyetemben, akiknek az edzésen látott munka alapján folyamatosan lehetőséget adhatunk. Cibla Flórián az elmúlt hetekben nagyon jól dolgozott, és most jött el az ideje annak, hogy bevethető legyen.
MTK–Kisvárda 2–1
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Átrok (24.), Németh K. (89.), ill. A. Jovicic (90+1.)
Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– A végén volt egy kis izgalom, de alapvetően uralta a mérkőzést a csapat.
– Az első félidőben végig kontroll alatt tartottuk a találkozót mind támadásban, mind védekezésben. Sok jól végigjátszott lehetőség volt, egyértelműen működött az eltervezett játékunk. Mivel nem dőlt el a meccs, az utolsó húsz percben az ellenfél felbátorodott, és magasította is a csapatát cserékkel. Ezt az időszakot leszámítva labdával is végig nagyon jók voltak a játékosaink, talán előbb is lezárhatták volna a meccset, de így legalább koncentrálni kellett a lefújásig.
– Az elmúlt hetekben az eredmények is jók, a játék is tetszetős, ez már az a csapat, amelyet látni akart április közepére?
– Talán igen, és a hétközi munkáról is ezt mondhatom. Az elején is azt kommunikáltuk, hogy egy folyamatot elindítani és abban haladni nem megy egyik napról a másikra. Ezt mindenki tudja, aki dolgozott a futballban. A játékkal elégedett voltam korábban is, örülök, hogy most már az eredmények is jönnek.
– Németh Krisztián az idény végén befejezi, de most is fontos gólt szerzett: mit jelent ő a csapatnak?
– Ahogy neki, úgy nekünk is ki kell élvezni minden pillanatát annak, hogy még a pályán van, szeretnénk neki is széppé tenni az utolsó heteket. Az elmúlt húsz év egyik legnagyobb csatáregyénisége a magyar futballban, csak jókat tudok róla mondani. Az is nagyon fontos, amit a nézők nem láthatnak, hogy milyen hasznos tanácsokkal segít az öltözőben.
Az MTK legyőzte a Kisvárdát, benn maradt az NB I-ben
Révész Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője:
– Támadásban miért mutatott ilyen keveset a csapat?
– Ahogy ígértük, felforgattuk a csapatot, lehetőséget adtunk olyanoknak is, akik bizonyítani szerettek volna, a hátralévő meccseket fel kell áldoznunk a jövőbeli keret kialakítása érdekében. Néhányan éltek az eséllyel, de sokaktól nem azt kaptam, amit vártam, a huszadik percben már szerettem volna cserélni. A második félidőre változtattunk, akkor már sokkal jobb volt az összkép.
– A védelem bal széle az első félidőben nagyon sebezhető volt.
– Ott tényleg nem voltunk a helyzet magaslatán, de kényszermegoldásokat kellett alkalmazni, és a középpályáról sem segített be a rutinosabb játékos, nem mindig értették meg egymást. Olyan puhán védekeztünk, hogy az ellenfél nyomás nélkül tehette be a labdákat a szabad területekre, sajnos inkább a csapatvédekezésünk mondott csődöt.
– A bennmaradás megvan, az európai kupaindulásra kevés esély maradt, milyen motiváció maradt az utolsó három mérkőzésre?
– Nagyon nehéz feladat. Az elmúlt három-négy meccsen kevergettük a csapatot, mindenkinek esélyt adtunk, láthattuk, hogy éles körülmények között ki mire képes. Van, akit pedig azért játszattunk, mert szeretnénk értékesíteni. Az utolsó három meccsünkön a legjobb csaputunkat küldjük pályára, hogy ne rossz érzéssel érjen véget az idény.
ZTE FC–Kazincbarcika 4–0
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Kovács Imre
Gólszerző: D. Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei N. (45. – 11-esből), Kiss B. (56.)
Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője
– Magabiztos győzelmet arattak a már kiesett Kazincbarcika felett.
– Nagyszerűen játszott a csapat már az első perctől, örülök, hogy más arcát mutatta, mint legutóbb az MTK ellen - ez fontos volt.
– A ZTE továbbra is harcban van a bronzéremért: hogyan látja ezt a csatát?
– Az idény elején ez egyáltalán nem szerepelt a célkitűzéseink között, hatalmas teljesítmény, hogy most itt tartunk és erről beszélhetünk. Tíz hónap kemény munka van emögött, megérdemelt lehetőség ez, olyan siker került elérhető távolságra, amely csak vágyálom lehetett.
– A cserék azt sejtették, hogy a Honvéd elleni kupaelődöntőre pihenteti a kulcsjátékosokat – így volt?
– Valóban, a cserékkel kicsit már a kupamérkőzésre készültünk, egyedül a fiatal Garai Zétény kért cserét, ő még nem szokott hozzá ehhez a tempóhoz, elfáradt. Fontos, hogy tudtam pihenőt adni néhány játékosnak. A Honvéd ellen a legjobb formáját kell nyújtania mindegyik játékosnak ahhoz, hogy bejussunk a döntőbe. Nagy lehetőség előtt állunk. Szerencsére José Calderónra már számíthatok, megszületett a gyermeke, most még Spanyolországban van, de keddre visszatér.
Könnyed győzelemmel hangolt a Honvéd elleni kupaelődöntőre a ZTE
Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Hogyan értékeli a mérkőzést?
– Ilyen meccs után nem marad más feladat, mint gratulálni az ellenfélnek, jobb volt a Zalaegerszeg. Megvolt a tervünk, de sajnos hibáztunk az első gólnál, ami megadta az alaphangot. Aztán a harmadik találat és a piros lap mindent eldöntött, onnantól már csak a kármentés maradt. Próbáltunk olyan játékosokkal helytállni, akik jövőre is velünk lesznek az NB II-ben, ez nagyban meghatározta a lehetőségeinket. A jövő csapatát is építjük, de jó eredményeket is próbálunk elérni a hátralévő fordulókban.
– A szünet előtt öt percen belül kapott két gólt a csapat és kiállították Nagy Zsombort – miért omlottak össze?
– Való igaz, gyakorlatilag öt perc alatt kivégeztük magunkat, pedig nem voltak megoldhatatlan feladatok. Kinyílt a védelmünk, amit megbüntetett az ellenfél. Ami pedig a kiállítást illeti, nem arról volt szó, hogy négy a kettőben lekontráztak minket az egerszegiek, hanem egy kiugratás után jött a piros.
– Mivel elégedetlen leginkább?
– A legjobb tudásunk szerint felkészültünk, s attól függetlenül mindent beleadtak a játékosok, hogy már meghúzták felettünk a vonalat a tabellán. Ki kell mondani, az élvonalban ilyen hibák nem férnek bele. Nem kérdés, fejlődnünk kell.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
29
18
5
6
57–30
+27
59
|2. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|5. Paksi FC
29
12
8
9
54–41
+13
44
|6. Újpest FC
30
11
7
12
47–48
–1
40
|7. Kisvárda
30
11
7
12
34–44
–10
40
|8. Puskás Akadémia
29
11
6
12
36–39
–3
39
|9. MTK Budapest
30
9
8
13
52–59
–7
35
|10. Nyíregyháza
30
9
8
13
42–53
–11
35
|11. Diósgyőri VTK
30
5
10
15
36–57
–21
25
|12. Kazincbarcika
30
5
2
23
27–67
–40
17