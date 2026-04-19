Vignjevics: Boldogtalan játékosokkal nem lehet győzni

Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője

– Ez szép eredmény volt…

– Nagyon örülünk ennek a győzelemnek. Erre a mérkőzésre megvolt a tervünk, ami működött. Sikerült gólt, gólokat szerezni az első félidőben, és a második játékrészben is ugyanez történt. Megvolt a győzni akarás a játékosokban, megérdemelték a sikert.

– Ilyen játék kell az utolsó három fordulóban is, hogy meglegyen a harmadik hely?

– Ezt most még nem tudom kijelenteni. Amúgy nem valószínű, hiszen különböző stílusban, felfogásban futballozó csapatok ellen játszunk majd, és nyilván mindegyik riválissal szemben különböző képességeket kellene kidomborítani a pályán lévő játékosainknak is. Van nyomás rajtunk, fontos mérkőzések következnek, szükségünk van a pontokra.

– Cibla Flórián teljesítményét hogyan értékeli?

– Jól játszott, egyike azoknak a fiataloknak Patai Dáviddal és Erdélyi Benedekkel egyetemben, akiknek az edzésen látott munka alapján folyamatosan lehetőséget adhatunk. Cibla Flórián az elmúlt hetekben nagyon jól dolgozott, és most jött el az ideje annak, hogy bevethető legyen.

MTK–Kisvárda 2–1

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Átrok (24.), Németh K. (89.), ill. A. Jovicic (90+1.)

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– A végén volt egy kis izgalom, de alapvetően uralta a mérkőzést a csapat.

– Az első félidőben végig kontroll alatt tartottuk a találkozót mind támadásban, mind védekezésben. Sok jól végigjátszott lehetőség volt, egyértelműen működött az eltervezett játékunk. Mivel nem dőlt el a meccs, az utolsó húsz percben az ellenfél felbátorodott, és magasította is a csapatát cserékkel. Ezt az időszakot leszámítva labdával is végig nagyon jók voltak a játékosaink, talán előbb is lezárhatták volna a meccset, de így legalább koncentrálni kellett a lefújásig.

– Az elmúlt hetekben az eredmények is jók, a játék is tetszetős, ez már az a csapat, amelyet látni akart április közepére?

– Talán igen, és a hétközi munkáról is ezt mondhatom. Az elején is azt kommunikáltuk, hogy egy folyamatot elindítani és abban haladni nem megy egyik napról a másikra. Ezt mindenki tudja, aki dolgozott a futballban. A játékkal elégedett voltam korábban is, örülök, hogy most már az eredmények is jönnek.

– Németh Krisztián az idény végén befejezi, de most is fontos gólt szerzett: mit jelent ő a csapatnak?

– Ahogy neki, úgy nekünk is ki kell élvezni minden pillanatát annak, hogy még a pályán van, szeretnénk neki is széppé tenni az utolsó heteket. Az elmúlt húsz év egyik legnagyobb csatáregyénisége a magyar futballban, csak jókat tudok róla mondani. Az is nagyon fontos, amit a nézők nem láthatnak, hogy milyen hasznos tanácsokkal segít az öltözőben.