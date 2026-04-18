Az MTK legyőzte a Kisvárdát és karnyújtásnyira került a bennmaradástól

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–1 (1–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Átrok (24.), Németh K. (89.), ill. A. Jovicic (90+1.)

A TAVASSZAL SOKÁIG pengeélen táncoló MTK Budapest annak tudatában fogadhatta a Kisvárdát, hogy akár már ezen a szombaton bebiztosíthatja NB I-es tagságát. Ennek első feltétele az volt, hogy legyőzzék szabolcsi vendégüket, este pedig a Diósgyőr ne győzze le a Debrecent. A Kisvárda ugyan már elérte minimális célját újoncként, a bennmaradást, de nekik is volt tét, akár még európai kupaszereplésben is reménykedhettek.

Próbálta uralni az MTK a mérkőzés elejét, Kerezsi Zalán többször is meglódult jobbról betörve a tizenhatoson belülre, de rendre megúszta a gólt a vendégcsapat. A várdai kapus, Popovics Ilja teljesítményét sok jogos kritika érte az idényben, de ezúttal remekül védett, a 15. percben például egy akción belül négyszer is hárítania kellett, ezek között bravúrok is akadtak. A 24. percben azonban már tehetetlen volt, Molnár Ádin jobbról érkező beadását követően Átrok Zalán közelről, hét méterről lőtte a kapu jobb oldalába a labdát. Bajban volt a Kisvárda, mert miközben védelmének bal oldala igencsak sebezhető volt, támadásban semmit sem mutatott a csapat, a labdával alig-alig jutott be az ellenfél tizenhatosán belülre. A 33. percben azonban egy rögzített játékhelyzet révén kialakult az első helyzetük, Szikszai Hennagyij jobblábas beívelése után a hosszú oldalon érkező Oláh Bálint centerezni próbált, ám Hegyi Krisztián megkaparintotta a labdát Bíró Bence elől. A következő percben viszont Kerezsi Zalán megduplázhatta volna a hazai előnyt – megint a kisvárdai védelem bal oldala volt átjáróház, Molnár Ádin úgy járt-kelt ott szabadon, mint a kísértetek az öreg skót kastélyokban. Sokkal jobban futballozott az első félidőben ellenfelénél az MTK, a Kisvárda örülhetett, hogy csak egygólos hátrányban ment szünetre.

Toniszlav Jordanov a kisvárdai támadósorban lényegében semmit sem csinált az első félidőben, jó döntésnek tetszett Révész Attilától, hogy becserélte a helyére Novothny Somát, de még inkább olyan játékosra lett volna szükség, aki át tudja játszani a középpályát és helyzetbe hozza az elöl játszókat.

A második félidő első fele tulajdonképpen gólhelyzet nélkül telt el. Sem irama, sem ritmusa nem volt a játéknak. Egyik csapat sem tudta megtartani a labdát huzamosabb ideig. Letámadás szinte semmi. Olyankor szokott ilyen képe lenni a játéknak, amikor a döntetlen mindkét félnek jó, és épp döntetlenre áll a meccs. Ám nem döntetlenre állt, így nehezen érthető, hogy a Kisvárda miért nem rángatta jobban az istrángot.

A 72. percben legalább szemet gyönyörködtető jelenet volt, ahogy egy kontraakcióval Molnár Ádin végigszáguldott a bal oldalon, jobblábas lövését kisebb bravúrral kellett védenie Popovics Iljának. Az utolsó húsz percben feljebb lépett a Kisvárda, az MTK nem nyugodhatott meg, mert egygólos előnyök a futballban pillanatok alatt köddé válhatnak. Csakhogy a Kisvárdában nem volt meg az átütőerő az egyenlítéshez, sőt még az MTK lőhetett volna újabb gólt a 87. percben, de Jurek Gábor ajtó-ablak helyzetben hét méterről ballal a jobb kapufát találta el. Másfél perccel később már nem úszta meg a Kisvárda, a rutinos Németh Krisztián lezárta a meccset, azzal együtt, hogy a ráadásban Aleksandar Jovicic fejjel még szépített.

Az MTK az idény mindhárom meccsén legyőzte a Kisvárdát – majd a biztos bennmaradás apropóján elkezdhetett szurkolni a Debrecennek a Diósgyőr ellen.