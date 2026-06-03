Nemzeti Sportrádió

A DVSC bejelentette Remmel kinevezését, finn és portugál edző is jön vele

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.03. 14:06
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Gert Remmel lett a DVSC vezetőedzője (Fotó: dvsc.hu)
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NB I Gert Remmel DVSC Debrecen
Ahogy ennek lehetőségéről elsőként a Nemzeti Sport múlt héten beszámolt: az észt Gert Remmel lett a DVSC vezetőedzője – jelentette be szerdán a debreceni klub.

 

A múlt hét elején már beszámoltunk róla, hogy lengyel forrásból úgy értesültünk, távozik a Motor Lublin edzői stábjából az észt másodedző, Gert Remmel és az ugyancsak segítőként dolgozó finn Rasmus Jansson, és mindketten Magyarországon, jó eséllyel Debrecenben vállalhatnak munkát, Remmel lehet az NB I-ben legutóbb 4. helyen végzett DVSC új vezetőedzője Sergio Navarro távozása után. A szakember kinevezését  szerdán jelentette be a DVSC.

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A Debrecen esélyes lehet a Motor Lublintól távozó észt Gert Remmel szerződtetésére, akivel együtt a finn Rasmus Jansson is Magyarországra érkezhet. 

 

„A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Debrecenbe a DVSC új vezetőedzője, Gert Remmel. Az 50 éves észt szakember korábban dolgozott a finn HIFK és Honka együtteseinél, tapasztalatokat szerzett Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is, az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. A finn U21-es válogatott szakmai stábjának meghatározó tagjaként nagy részt vállalt abban, hogy a gárda kijutott a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra, ahol Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett” – adta hírül a dvsc.hu.

„Gert Remmel intelligens, innovatív, tapasztalt, ám rendkívül modern szemléletű, a rendszerszintű gondolkodást preferáló trénerként ismert a futballszakmai világban, akinek remek érzéke van a fiatalok fejlesztéséhez, emellett a felnőtt futballban a lengyel bajnokságban dolgozott” – jellemzi az új trénert a debreceniek honlapja.

A klub közleménye hozzáteszi,  Gert Remmellel tart a Lokihoz Rasmus Jansson, aki eddig szintén a Motor Lublin stábjában dolgozott. A 29 éves finn szakember összeszokott párost alkot az új vezetőedzővel, több klubnál is dolgoztak együtt. Tagja a bosnyák válogatott szakmai stábjának is, amely kivívta a világbajnokságon való szereplés jogát.

A DVSC stábjához csatlakozik a 36 éves portugál Ednardo Monteiro is. A segédedző nagy tapasztalattal rendelkezik az utánpótlásképzésben, Lengyelországban több klub korosztályos csapatának is volt vezetőedzője, legutóbb a Raków Czestochowánál dolgozott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC)
Távozók: Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)

 

NB I Gert Remmel DVSC Debrecen
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