A DVSC bejelentette Remmel kinevezését, finn és portugál edző is jön vele
A múlt hét elején már beszámoltunk róla, hogy lengyel forrásból úgy értesültünk, távozik a Motor Lublin edzői stábjából az észt másodedző, Gert Remmel és az ugyancsak segítőként dolgozó finn Rasmus Jansson, és mindketten Magyarországon, jó eséllyel Debrecenben vállalhatnak munkát, Remmel lehet az NB I-ben legutóbb 4. helyen végzett DVSC új vezetőedzője Sergio Navarro távozása után. A szakember kinevezését szerdán jelentette be a DVSC.
„A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Debrecenbe a DVSC új vezetőedzője, Gert Remmel. Az 50 éves észt szakember korábban dolgozott a finn HIFK és Honka együtteseinél, tapasztalatokat szerzett Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is, az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. A finn U21-es válogatott szakmai stábjának meghatározó tagjaként nagy részt vállalt abban, hogy a gárda kijutott a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra, ahol Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett” – adta hírül a dvsc.hu.
„Gert Remmel intelligens, innovatív, tapasztalt, ám rendkívül modern szemléletű, a rendszerszintű gondolkodást preferáló trénerként ismert a futballszakmai világban, akinek remek érzéke van a fiatalok fejlesztéséhez, emellett a felnőtt futballban a lengyel bajnokságban dolgozott” – jellemzi az új trénert a debreceniek honlapja.
A klub közleménye hozzáteszi, Gert Remmellel tart a Lokihoz Rasmus Jansson, aki eddig szintén a Motor Lublin stábjában dolgozott. A 29 éves finn szakember összeszokott párost alkot az új vezetőedzővel, több klubnál is dolgoztak együtt. Tagja a bosnyák válogatott szakmai stábjának is, amely kivívta a világbajnokságon való szereplés jogát.
A DVSC stábjához csatlakozik a 36 éves portugál Ednardo Monteiro is. A segédedző nagy tapasztalattal rendelkezik az utánpótlásképzésben, Lengyelországban több klub korosztályos csapatának is volt vezetőedzője, legutóbb a Raków Czestochowánál dolgozott.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC)
Távozók: Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)