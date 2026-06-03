A DVSC bejelentette Remmel kinevezését, finn és portugál edző is jön vele

„A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Debrecenbe a DVSC új vezetőedzője, Gert Remmel. Az 50 éves észt szakember korábban dolgozott a finn HIFK és Honka együtteseinél, tapasztalatokat szerzett Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is, az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. A finn U21-es válogatott szakmai stábjának meghatározó tagjaként nagy részt vállalt abban, hogy a gárda kijutott a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra, ahol Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett” – adta hírül a dvsc.hu.

„Gert Remmel intelligens, innovatív, tapasztalt, ám rendkívül modern szemléletű, a rendszerszintű gondolkodást preferáló trénerként ismert a futballszakmai világban, akinek remek érzéke van a fiatalok fejlesztéséhez, emellett a felnőtt futballban a lengyel bajnokságban dolgozott” – jellemzi az új trénert a debreceniek honlapja.

A klub közleménye hozzáteszi, Gert Remmellel tart a Lokihoz Rasmus Jansson, aki eddig szintén a Motor Lublin stábjában dolgozott. A 29 éves finn szakember összeszokott párost alkot az új vezetőedzővel, több klubnál is dolgoztak együtt. Tagja a bosnyák válogatott szakmai stábjának is, amely kivívta a világbajnokságon való szereplés jogát.

A DVSC stábjához csatlakozik a 36 éves portugál Ednardo Monteiro is. A segédedző nagy tapasztalattal rendelkezik az utánpótlásképzésben, Lengyelországban több klub korosztályos csapatának is volt vezetőedzője, legutóbb a Raków Czestochowánál dolgozott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC)

Távozók: Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)