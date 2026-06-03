Ferencváros: „Nagyon jó döntés Borbély Balázs kinevezése”

A 2025–2026-os élvonalbeli bajnokságot az ETO FC nyerte meg, megszakítva egy különleges sorozatot. A Ferencváros 2019-től egymás után hétszer szerezte meg az aranyérmet, erre legutóbb az Újpesti Dózsa volt képes 1969 és 1975 között. A nyolcadik bajnoki cím, amely a klub történetében a 37. lett volna, nem jött össze, mert az ETO FC megelőzte fővárosi riválisát. A győri futballklub előzőleg 1963-ban, majd 1982-ben és 1983-ban (a legendás Verebes József irányításával), valamint 2013-ban Pintér Attilával a kispadon hódította el a bajnoki trófeát.

Borbély Balázsra nem véletlenül figyelt fel a magyar futballtársadalom. Az ETO-t bajnoki trónig vezető szakember 1979-ben született Dunaszerdahelyen, a pozsonyi Artmedia játékosaként a Bajnokok Ligájában is szerepelt, kétszer bajnok és ugyancsak kétszer kupagyőztes csapat tagja volt. A 2006–2007-es idényben a német 1. FC Kaiserslautern futballistája lett Hajnal Tamással együtt, itt ismerkedett meg a Ferencváros jelenlegi sportigazgatójával, a korábbi 59-szeres magyar válogatott játékossal. Később Temesváron és Cipruson is futballozott, tizenhárom alkalommal szerepelt a szlovák válogatottban.

Aztán 2015-ben a DAC második csapatánál kezdett edzősködni, 2019-ben lett a Ferencváros munkatársa: az U17-es, majd az U19-es együttes szakmai munkáját irányította, később a második csapatot vezette, innen ismerős neki a népligeti környezet. 2022-ben visszatért szülővárosába, Dunaszerdahelyre, két évig az edzői stáb tagja volt. A DAC és az ETO között időközben tulajdonosi-szakmai kapcsolat alakult ki, így nem volt váratlan, hogy 2024-ben őt nevezték ki a kisalföldi együttes élére. Az ETO akkoriban messze volt a régi sikereitől: 2015-ben több magyar klubbal együtt kizárták az élvonalból, és csak a második évben jutott fel a második ligába, amelyben hat idényen át hiába próbálkozott a feljutással – sőt volt, hogy a 12. és a 13. helyen végzett, vagyis örülhetett annak, hogy nem zuhant vissza a harmadosztályba.

A hetedik NB II-es idény aztán sikerrel zárult: 2024 áprilisában a Szeged elleni hazai vereséget követően edzőt váltott a Győr, öt fordulóval a bajnokság vége előtt Kuznyecov Szergej helyét Borbély Balázs foglalta el a kispadon. Az ETO ekkor három ponttal a második helyezett Vasas mögött a harmadik helyen állt, de az új edzővel mind az öt meccsét megnyerte, köztük a Vasas elleni rangadót is 3–2-re, így a Nyíregyháza mögött másodikként visszatérhetett az élvonalba. Az első idényében negyedik lett, indulhatott a nemzetközi kupában, a második évet már az élen zárta – ez a teljesítmény elég volt ahhoz, hogy a Ferencváros ismét hívja Borbély Balázst, de már a felnőttcsapat szakmai vezetőjének.

Lapunk információja szerint hétfőn orvosi felmérésekkel elkezdődik a felkészülés a Népligetben a 2026–2027-es idényre, mert július 9-én már az Európa-ligában lép pályára a csapat. Az első körben az MSK Zilina (Zsolna), a szerb Vojvodina, a kolozsvári Universitatea, a szlovén NK Aluminij, az ír Derry City vagy az izlandi IF Vestri lehet a zöld-fehérek ellenfele.

„Nagyon jó döntés Borbély Balázs kinevezése – mondta lapunknak Mucha József, a Ferencváros korábbi játékosa, edzője. – Már az utánpótlásban felhívta magára a figyelmet, látszott a csapatain a tervszerű edzői munka, és ami fontos, hogy nem idegen neki a közeg, tudja, hová érkezik. Persze a siker, a jó eredmény soha sincs garantálva, sok függ a keret erősségétől, de a régi fradistákkal beszélgetve egyöntetű a vélemény, mindenki örült az érkezésének. Nem megbántva senkit: az előző idényben a Ferencváros mérkőzéseit nyilván mindig figyeltem, de ezen kívül a Zalaegerszeg és a Győr meccseit volt érdemes nézni. Gólra törő, látványos játék, a rögzített helyzetekben jól kivehető volt a szakmai tudatosság, a sok gyakorlás, és bár én azt gondolom, a bajnoki címet inkább mi veszítettük el, semmint a Győr nyerte meg, ez az eredmény önmagáért beszél. Mint minden edzőnek, Borbély Balázsnak is is lesznek nehézségei, de teljes mértékben támogatom a döntést, úgy érzem, jó kezekbe került a csapatunk.”