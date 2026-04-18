NB I: Diósgyőr–Debrecen 0–5

Két öngóllal, nagyon kikapott a Diósgyőr a Debrecentől, és kiesett az NB I-ből

PÓSFAI GYULA (percről percre)
2026.04.18. 21:16
Bokros a debreceni védők szorításában (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 30. fordulójának keleti rangadóján a Debrecen idegenben 5–0-ra kiütötte a Diósgyőrt, amely így már biztosan kiesik az NB I-ből. Érdekesség, hogy a DVTK játékosai két öngólt is vétettek, a debrecenieknél Cibla duplázott és az első gólban is fontos érdemeket szerzett.


LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–5 (0–2)
Miskolc, DVTK Stadion. Vezette: Derdák 
Gólszerző: Szatmári Cs. (35. – öngól), Cibla (39.), Tamás M. (52. – öngól), Kocsis (79.), Cibla (90.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Ferencvárosi TC

29

18

5

6

57–30

+27 

59 

2. ETO FC Győr

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

4. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

6. Újpest FC

30

11

7

12

47–48

–1 

40 

7. Kisvárda

30

11

7

12

34–44

–10 

40 

8. Puskás Akadémia

29

11

6

12

36–39

–3 

39 

9. MTK Budapest

30

9

8

13

52–59

–7 

35 

10. Nyíregyháza Spartacus

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

11. Diósgyőri VTK

30

5

10

15

36–57

–21 

25 

12. Kazincbarcika

30

5

2

23

27–67

–40 

17 

 

 

Legfrissebb hírek

Az MTK legyőzte a Kisvárdát és karnyújtásnyira került a bennmaradástól

Labdarúgó NB I
2 órája

Hetespárbajban legyőzte a Szegedet, zsinórban 40. Magyar Kupa-döntőjére készülhet a Veszprém!

Kézilabda
4 órája

Könnyed győzelemmel hangolt a Honvéd elleni kupaelődöntőre a ZTE

Labdarúgó NB I
5 órája

Mezőkövesden is nyert és már csak matematikailag bukhatja el a feljutást a Honvéd

Labdarúgó NB II
5 órája

Macsó Máté vagány játékára most is számíthatnak Diósgyőrben

Labdarúgó NB I
9 órája

Kerezsi Zalán: Akár már ebben a fordulóban is bennmaradhatunk

Labdarúgó NB I
10 órája

A Zalaegerszeg dobogós esélyt kap a sereghajtó ellen

Labdarúgó NB I
12 órája

Lenny Joseph: Bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt

Labdarúgó NB I
13 órája
Ezek is érdekelhetik