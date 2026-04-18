Két öngóllal, nagyon kikapott a Diósgyőr a Debrecentől, és kiesett az NB I-ből

A labdarúgó NB I 30. fordulójának keleti rangadóján a Debrecen idegenben 5–0-ra kiütötte a Diósgyőrt, amely így már biztosan kiesik az NB I-ből. Érdekesség, hogy a DVTK játékosai két öngólt is vétettek, a debrecenieknél Cibla duplázott és az első gólban is fontos érdemeket szerzett.



LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–5 (0–2)

Miskolc, DVTK Stadion. Vezette: Derdák

Gólszerző: Szatmári Cs. (35. – öngól), Cibla (39.), Tamás M. (52. – öngól), Kocsis (79.), Cibla (90.) AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 29 18 5 6 57–30 +27 59 2. ETO FC Győr 29 17 8 4 58–29 +29 59 3. Debreceni VSC 30 13 10 7 46–34 +12 49 4. Zalaegerszegi TE 30 13 9 8 47–35 +12 48 5. Paksi FC 29 12 8 9 54–41 +13 44 6. Újpest FC 30 11 7 12 47–48 –1 40 7. Kisvárda 30 11 7 12 34–44 –10 40 8. Puskás Akadémia 29 11 6 12 36–39 –3 39 9. MTK Budapest 30 9 8 13 52–59 –7 35 10. Nyíregyháza Spartacus 30 9 8 13 42–53 –11 35 11. Diósgyőri VTK 30 5 10 15 36–57 –21 25 12. Kazincbarcika 30 5 2 23 27–67 –40 17