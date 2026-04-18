Két öngóllal, nagyon kikapott a Diósgyőr a Debrecentől, és kiesett az NB I-ből
A labdarúgó NB I 30. fordulójának keleti rangadóján a Debrecen idegenben 5–0-ra kiütötte a Diósgyőrt, amely így már biztosan kiesik az NB I-ből. Érdekesség, hogy a DVTK játékosai két öngólt is vétettek, a debrecenieknél Cibla duplázott és az első gólban is fontos érdemeket szerzett.
LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–5 (0–2)
Miskolc, DVTK Stadion. Vezette: Derdák
Gólszerző: Szatmári Cs. (35. – öngól), Cibla (39.), Tamás M. (52. – öngól), Kocsis (79.), Cibla (90.)
Összefoglaló hamarosan.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
29
18
5
6
57–30
+27
59
|2. ETO FC Győr
29
17
8
4
58–29
+29
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|5. Paksi FC
29
12
8
9
54–41
+13
44
|6. Újpest FC
30
11
7
12
47–48
–1
40
|7. Kisvárda
30
11
7
12
34–44
–10
40
|8. Puskás Akadémia
29
11
6
12
36–39
–3
39
|9. MTK Budapest
30
9
8
13
52–59
–7
35
|10. Nyíregyháza Spartacus
30
9
8
13
42–53
–11
35
|11. Diósgyőri VTK
30
5
10
15
36–57
–21
25
|12. Kazincbarcika
30
5
2
23
27–67
–40
17
Ezek is érdekelhetik