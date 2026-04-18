Könnyed győzelemmel hangolt a Honvéd elleni kupaelődöntőre a ZTE

2026.04.18. 16:08
null
Daniel Lima gólját ünneplik a zalaiak (Fotó: Unger Tamás)
ZTE FC NB I Kolorcity Kazincbarcika SC NB I 30. forduló labdarúgó NB I Kazincbarcika Zalaegerszeg KBSC Zalaegerszegi TE
A labdarúgó NB I 30. fordulójában a Zalaegerszeg 4–0-ra legyőzte hazai pályán a Kazincbarcikát. Korán vezetést szereztek a hazaiak, akik az első félidő végén emberelőnybe kerültek és újabb két gólt szereztek. Kiss Bence második félidei találata után a zalaiak fejben már nyugodtan a keddi kupaelődöntőre készülhettek.

 

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
ZTE FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 4–0 (3–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Kovács Imre
Gólszerző: D. Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei N. (45. – 11-esből), Kiss B. (56.)
Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)

Úgy lépett pályára a Kazincbarcika, hogy az idény végén biztosan búcsúzik az NB I-től. A borsodi csapat múlt héten 3–0-ra kikapott az Újpesttől, s mivel az MTK Budapest ugyanilyen eredménnyel legyőzte a Zalaegerszeget, eldőlt, hogy az újonc kiesett. Több játékos is elmondta azonban, hogy sportemberhez méltón az utolsó pillanatig mindent beleadnak – így erre lehetett számítani a ZTE Arénában is. A Kazincbarcika kezdőcsapatában Nyíri Vincének, Nagy Zsombornak és Eduvie Ikobának is van zalaegerszegi múltja, előbbi két futballista télen került a zalaiaktól a borsodiakhoz. Ami a bronzéremért harcoló ZTE FC-t illeti, José Calderónnak megszületett a kisfia, így ő hazautazott Spanyolországba, a helyén a 18 éves Garai Zétény játszott, aki először lépett pályára az NB I-ben. Ezúttal a kispadon kapott helyet Maxsuell Alegria, s a másik brazil, Daniel Lima került be a csapatba.

Jól kezdett a hazai csapat, a 4. percben Kiss Bence remek kiugratása után Skribek Alen szépen emelte át Juhász Bence felett a labdát, ám az kipattant a bal oldali kapufáról. Nem sokkal később Garai Zétény került lövőhelyzetbe, de a léc fölé lőtt, ám a 13. percben Daniel Lima sokkal pontosabb volt és közelről a kapu bal oldalába fejelte a labdát (1–0). Gyorsan megszerezte a vezetést tehát a Zalaegerszeg, s így még magabiztosabban tudta játszani a saját, rövid passzokra és látványos támadásokra épülő játékát. Skribek Alen percei következtek: szép szabadrúgás-kombináció után lőtt, ám Juhász Bence a helyén volt, majd Joao Victor remek kiugratását követően kiválóan helyezte a labdát a bal alsó sarokba (2–0).  A zalaiak hetese ezután nagyszerűen ugratta ki Daniel Limát, akit ziccerben lerántott Nagy Zsombor, így a játékvezető kiállította a Kazincbarcika játékosát, és tizenegyest ítélt, Szendrei Norbert pedig magabiztosan passzolt a labdát a bal alsóba, így a szünetben három góllal vezetett a ZTE FC (3–0), míg a Kazincbarcika láthatón teljesen szétesett.

A második félidőre Nuno Campos vezetőedző cserélt, a szakember vélhetően már a keddi, Budapest Honvéd elleni Mol Magyar Kupa-elődöntőre gondolt. Gundel-Takács Bence azonban még a Kazincbarcika elleni meccsre fókuszált, és az 53. percben hatalmasat védett Ikoba fejese után. A másik kapu előtt Juhász Bence viszont nem tudott közbeavatkozni Kiss Bence távoli lövésénél, úgyhogy már négy góllal vezetett a Zalaegerszeg (4–0).

A ZTE FC portugál vezetőedzője Kiss Bencét és Csonka Andrást is lecserélte, ezzel egyrészt pihenőt adott kulcsembereinek, másrészt a kispadosok is bizonyíthattak. Több gól már nem született, a zalaiak magabiztosan győzték le a már kieső Kazincbarcikát, és továbbra is harcban vannak a bronzéremért – s előbb jöhet a keddi, Budapest Honvéd elleni kupaelődöntő. 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

29

18

5

6

57–30

+27 

59 

  2. ETO FC 

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  3. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

  4. Debreceni VSC

29

12

10

7

41–34

+7 

46 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Újpest FC

30

11

7

12

47–48

–1 

40 

  7. Kisvárda

29

11

7

11

33–42

–9 

40 

  8. Puskás Akadémia

29

11

6

12

36–39

–3 

39 

  9. Nyíregyháza

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

30

5

2

23

27–67

–40 

17 

 

 

NB I: MTK Budapest–Kisvárda Master Good

Labdarúgó NB I
1 órája

Macsó Máté vagány játékára most is számíthatnak Diósgyőrben

Labdarúgó NB I
5 órája

Kerezsi Zalán: Akár már ebben a fordulóban is bennmaradhatunk

Labdarúgó NB I
7 órája

A Zalaegerszeg dobogós esélyt kap a sereghajtó ellen

Labdarúgó NB I
9 órája

Lenny Joseph: Bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt

Labdarúgó NB I
10 órája

Szélesi Zoltán: Két nap szabadságot adok a futballistáknak

Labdarúgó NB I
11 órája

Francia reneszánsz Angyalföldön – Simon Zoltán publicisztikája

Labdarúgó NB I
18 órája

Nagy meccs lesz – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
18 órája
Ezek is érdekelhetik