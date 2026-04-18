Könnyed győzelemmel hangolt a Honvéd elleni kupaelődöntőre a ZTE

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

ZTE FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 4–0 (3–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Kovács Imre

Gólszerző: D. Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei N. (45. – 11-esből), Kiss B. (56.)

Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)

Úgy lépett pályára a Kazincbarcika, hogy az idény végén biztosan búcsúzik az NB I-től. A borsodi csapat múlt héten 3–0-ra kikapott az Újpesttől, s mivel az MTK Budapest ugyanilyen eredménnyel legyőzte a Zalaegerszeget, eldőlt, hogy az újonc kiesett. Több játékos is elmondta azonban, hogy sportemberhez méltón az utolsó pillanatig mindent beleadnak – így erre lehetett számítani a ZTE Arénában is. A Kazincbarcika kezdőcsapatában Nyíri Vincének, Nagy Zsombornak és Eduvie Ikobának is van zalaegerszegi múltja, előbbi két futballista télen került a zalaiaktól a borsodiakhoz. Ami a bronzéremért harcoló ZTE FC-t illeti, José Calderónnak megszületett a kisfia, így ő hazautazott Spanyolországba, a helyén a 18 éves Garai Zétény játszott, aki először lépett pályára az NB I-ben. Ezúttal a kispadon kapott helyet Maxsuell Alegria, s a másik brazil, Daniel Lima került be a csapatba.

Jól kezdett a hazai csapat, a 4. percben Kiss Bence remek kiugratása után Skribek Alen szépen emelte át Juhász Bence felett a labdát, ám az kipattant a bal oldali kapufáról. Nem sokkal később Garai Zétény került lövőhelyzetbe, de a léc fölé lőtt, ám a 13. percben Daniel Lima sokkal pontosabb volt és közelről a kapu bal oldalába fejelte a labdát (1–0). Gyorsan megszerezte a vezetést tehát a Zalaegerszeg, s így még magabiztosabban tudta játszani a saját, rövid passzokra és látványos támadásokra épülő játékát. Skribek Alen percei következtek: szép szabadrúgás-kombináció után lőtt, ám Juhász Bence a helyén volt, majd Joao Victor remek kiugratását követően kiválóan helyezte a labdát a bal alsó sarokba (2–0). A zalaiak hetese ezután nagyszerűen ugratta ki Daniel Limát, akit ziccerben lerántott Nagy Zsombor, így a játékvezető kiállította a Kazincbarcika játékosát, és tizenegyest ítélt, Szendrei Norbert pedig magabiztosan passzolt a labdát a bal alsóba, így a szünetben három góllal vezetett a ZTE FC (3–0), míg a Kazincbarcika láthatón teljesen szétesett.

A második félidőre Nuno Campos vezetőedző cserélt, a szakember vélhetően már a keddi, Budapest Honvéd elleni Mol Magyar Kupa-elődöntőre gondolt. Gundel-Takács Bence azonban még a Kazincbarcika elleni meccsre fókuszált, és az 53. percben hatalmasat védett Ikoba fejese után. A másik kapu előtt Juhász Bence viszont nem tudott közbeavatkozni Kiss Bence távoli lövésénél, úgyhogy már négy góllal vezetett a Zalaegerszeg (4–0).

A ZTE FC portugál vezetőedzője Kiss Bencét és Csonka Andrást is lecserélte, ezzel egyrészt pihenőt adott kulcsembereinek, másrészt a kispadosok is bizonyíthattak. Több gól már nem született, a zalaiak magabiztosan győzték le a már kieső Kazincbarcikát, és továbbra is harcban vannak a bronzéremért – s előbb jöhet a keddi, Budapest Honvéd elleni kupaelődöntő.