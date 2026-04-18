Könnyed győzelemmel hangolt a Honvéd elleni kupaelődöntőre a ZTE

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
ZTE FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 4–0 (3–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Kovács Imre
Gólszerző: D. Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei N. (45. – 11-esből), Kiss B. (56.)
Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)
Úgy lépett pályára a Kazincbarcika, hogy az idény végén biztosan búcsúzik az NB I-től. A borsodi csapat múlt héten 3–0-ra kikapott az Újpesttől, s mivel az MTK Budapest ugyanilyen eredménnyel legyőzte a Zalaegerszeget, eldőlt, hogy az újonc kiesett. Több játékos is elmondta azonban, hogy sportemberhez méltón az utolsó pillanatig mindent beleadnak – így erre lehetett számítani a ZTE Arénában is. A Kazincbarcika kezdőcsapatában Nyíri Vincének, Nagy Zsombornak és Eduvie Ikobának is van zalaegerszegi múltja, előbbi két futballista télen került a zalaiaktól a borsodiakhoz. Ami a bronzéremért harcoló ZTE FC-t illeti, José Calderónnak megszületett a kisfia, így ő hazautazott Spanyolországba, a helyén a 18 éves Garai Zétény játszott, aki először lépett pályára az NB I-ben. Ezúttal a kispadon kapott helyet Maxsuell Alegria, s a másik brazil, Daniel Lima került be a csapatba.
Jól kezdett a hazai csapat, a 4. percben Kiss Bence remek kiugratása után Skribek Alen szépen emelte át Juhász Bence felett a labdát, ám az kipattant a bal oldali kapufáról. Nem sokkal később Garai Zétény került lövőhelyzetbe, de a léc fölé lőtt, ám a 13. percben Daniel Lima sokkal pontosabb volt és közelről a kapu bal oldalába fejelte a labdát (1–0). Gyorsan megszerezte a vezetést tehát a Zalaegerszeg, s így még magabiztosabban tudta játszani a saját, rövid passzokra és látványos támadásokra épülő játékát. Skribek Alen percei következtek: szép szabadrúgás-kombináció után lőtt, ám Juhász Bence a helyén volt, majd Joao Victor remek kiugratását követően kiválóan helyezte a labdát a bal alsó sarokba (2–0). A zalaiak hetese ezután nagyszerűen ugratta ki Daniel Limát, akit ziccerben lerántott Nagy Zsombor, így a játékvezető kiállította a Kazincbarcika játékosát, és tizenegyest ítélt, Szendrei Norbert pedig magabiztosan passzolt a labdát a bal alsóba, így a szünetben három góllal vezetett a ZTE FC (3–0), míg a Kazincbarcika láthatón teljesen szétesett.
A második félidőre Nuno Campos vezetőedző cserélt, a szakember vélhetően már a keddi, Budapest Honvéd elleni Mol Magyar Kupa-elődöntőre gondolt. Gundel-Takács Bence azonban még a Kazincbarcika elleni meccsre fókuszált, és az 53. percben hatalmasat védett Ikoba fejese után. A másik kapu előtt Juhász Bence viszont nem tudott közbeavatkozni Kiss Bence távoli lövésénél, úgyhogy már négy góllal vezetett a Zalaegerszeg (4–0).
A ZTE FC portugál vezetőedzője Kiss Bencét és Csonka Andrást is lecserélte, ezzel egyrészt pihenőt adott kulcsembereinek, másrészt a kispadosok is bizonyíthattak. Több gól már nem született, a zalaiak magabiztosan győzték le a már kieső Kazincbarcikát, és továbbra is harcban vannak a bronzéremért – s előbb jöhet a keddi, Budapest Honvéd elleni kupaelődöntő.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
29
18
5
6
57–30
+27
59
|2. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|3. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|4. Debreceni VSC
29
12
10
7
41–34
+7
46
|5. Paksi FC
29
12
8
9
54–41
+13
44
|6. Újpest FC
30
11
7
12
47–48
–1
40
|7. Kisvárda
29
11
7
11
33–42
–9
40
|8. Puskás Akadémia
29
11
6
12
36–39
–3
39
|9. Nyíregyháza
30
9
8
13
42–53
–11
35
|10. MTK Budapest
29
8
8
13
50–58
–8
32
|11. Diósgyőri VTK
29
5
10
14
36–52
–16
25
|12. Kazincbarcika
30
5
2
23
27–67
–40
17