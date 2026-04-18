A kiesés után a DVTK menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt – hivatalos

„Klubunk a szombati mérkőzést követően azonnali hatállyal menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt – idézte a klub hivatalos honlapja Vincze Richárd sportigazgatót. – Ez az első olyan döntés, ami már a jövőbeni újraépítést szolgálja. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrájára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk. A fő indok a kiesés ténye, de egyébként az ember egy hazai nulla-öt után is elgondolkodott volna ezen a lépésen. Köszönjük Nebojsa Vignjevics munkáját, további edzői karrierjéhez sok sikert kívánunk!”

A sportigazgató közölte azt is, hogy a klub házon belül kívánja megoldani a távozó szakember pótlását: „Az eddigi asszisztens edzőnk, Takács Péter veszi át a vezetőedzői posztot. A pályán pedig azok a labdarúgók juthatnak majd nagyobb szerephez, akik beleillenek a DVTK jövőbeni szakmai elképzelésébe, az újjáépítés folyamatába. Emellett ésszerű keretek között további saját nevelésű fiatalok is lehetőséghez fognak jutni.”

A DVTK három év élvonalbeli tagság után intett búcsút az élvonalnak. A bajnokságot Vladimir Radenkovics irányításával kezdte meg a csapat, aki már kieső pozícióban adta át az irányítást Nebojsa Vignjevicsnek. A szerb szakember hat bajnoki mérkőzésen irányította a DVTK-t, ezeken egy döntetlent ért el, ötször pedig alulmaradt a csapatával.