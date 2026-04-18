A kiesés után a DVTK menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt – hivatalos

2026.04.18. 23:51
Nebojsa Vignjevics távozik Diósgyőrből (Fotó: dvtk.eu)
DVTK NB I Diósgyőr Nebojsa Vignjevics
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK szombaton éjszaka hivatalos honlapján jelentette be, hogy menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt.

Mint ismert, a Debrecentől elszenvedett 5–0-s vereséggel matematikailag is biztossá vált, hogy a Diósgyőr kiesett az élvonalból. Nem sokkal a mérkőzés után a klub hivatalos honlapján közölte, hogy megvált Nebojsa Vignjevics vezetőedzőtől.

Két öngóllal, nagyon kikapott a Diósgyőr a Debrecentől, és kiesett az NB I-ből

Az első félidőben Szatmári, a másodikban Tamás Márk lábáról pattant a saját kapujába a labda, ezen kívül Cibla duplázott és Kocsis is betalált. A DVTK 2021 után újra búcsúzik az első osztálytól.

„Klubunk a szombati mérkőzést követően azonnali hatállyal menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt – idézte a klub hivatalos honlapja Vincze Richárd sportigazgatót. – Ez az első olyan döntés, ami már a jövőbeni újraépítést szolgálja. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrájára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk. A fő indok a kiesés ténye, de egyébként az ember egy hazai nulla-öt után is elgondolkodott volna ezen a lépésen. Köszönjük Nebojsa Vignjevics munkáját, további edzői karrierjéhez sok sikert kívánunk!”

A sportigazgató közölte azt is, hogy a klub házon belül kívánja megoldani a távozó szakember pótlását: „Az eddigi asszisztens edzőnk, Takács Péter veszi át a vezetőedzői posztot. A pályán pedig azok a labdarúgók juthatnak majd nagyobb szerephez, akik beleillenek a DVTK jövőbeni szakmai elképzelésébe, az újjáépítés folyamatába. Emellett ésszerű keretek között további saját nevelésű fiatalok is lehetőséghez fognak jutni.”

A DVTK három év élvonalbeli tagság után intett búcsút az élvonalnak. A bajnokságot Vladimir Radenkovics irányításával kezdte meg a csapat, aki már kieső pozícióban adta át az irányítást Nebojsa Vignjevicsnek. A szerb szakember hat bajnoki mérkőzésen irányította a DVTK-t, ezeken egy döntetlent ért el, ötször pedig alulmaradt a csapatával.

 

