Nemzeti Sportrádió

Az MTK legyőzte a Kisvárdát, benn maradt az NB I-ben

2026.04.18. 18:54
Fotó: Földi Imre
Címkék
MTK NB I MTK Budapest NB I 30. forduló labdarúgó NB I Kisvárda Master Good Kisvárda
A labdarúgó NB I 30. fordulójában az MTK 2–1-re legyőzte hazai pályán a Kisvárdát. Az első félidőben a rengeteg kialakított helyzet ellenére csak egy gólt szereztek a hazaiak. A második félidőben többször veszélyeztettek a vendégek, de a veterán Németh Krisztián a hajrában megszerezte a második hazai gólt is. A vendégek erejéből egy szépítő gólra még futotta a hosszabbítás perceiben.

 

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–1 (1–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Átrok (24.), Németh K. (89.), ill. A. Jovicic (90+1.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A tavasszal sokáig pengeélen táncoló MTK Budapest annak tudatában fogadhatta a Kisvárdát, hogy akár már ezen a szombaton bebiztosíthatja NB I-es tagságát. Ennek első feltétele az volt, hogy legyőzzék szabolcsi vendégüket, este pedig a Diósgyőr ne győzze le a Debrecent. A Kisvárda ugyan már elérte minimális célját újoncként, a bennmaradást, de nekik is volt tét, akár még európai kupaszereplésben is reménykedhettek. 

Próbálta uralni az MTK a mérkőzés elejét, Kerezsi Zalán többször is meglódult jobbról betörve a tizenhatoson belülre, de rendre megúszta a gólt a vendégcsapat. A várdai kapus, Popovics Ilja teljesítményét sok jogos kritika érte az idényben, de ezúttal remekül védett, a 15. percben például egy akción belül négyszer is hárítania kellett, ezek között bravúrok is akadtak. A 24. percben azonban már tehetetlen volt, Molnár Ádin jobbról érkező beadását követően Átrok Zalán közelről, hét méterről lőtte a kapu jobb oldalába a labdát. Bajban volt a Kisvárda, mert miközben védelmének bal oldala igencsak sebezhető volt, támadásban semmit sem mutatott a csapat, a labdával alig-alig jutott be az ellenfél tizenhatosán belülre. A 33. percben azonban egy rögzített játékhelyzet révén kialakult az első helyzetük, Szikszai Hennagyij jobblábas beívelése után a hosszú oldalon érkező Oláh Bálint centerezni próbált, ám Hegyi Krisztián megkaparintotta a labdát Bíró Bence elől. A következő percben viszont Kerezsi Zalán megduplázhatta volna a hazai előnyt – megint a kisvárdai védelem bal oldala volt átjáróház, Molnár Ádin úgy járt-kelt ott szabadon, mint a kísértetek az öreg skót kastélyokban. Sokkal jobban futballozott az első félidőben ellenfelénél az MTK, a Kisvárda örülhetett, hogy csak egygólos hátrányban ment szünetre.

Toniszlav Jordanov a kisvárdai támadósorban lényegében semmit sem csinált az első félidőben, jó döntésnek tetszett Révész Attilától, hogy becserélte a helyére Novothny Somát, de még inkább olyan játékosra lett volna szükség, aki át tudja játszani a középpályát és helyzetbe hozza az elöl játszókat. 

A második félidő első fele tulajdonképpen gólhelyzet nélkül telt el. Sem irama, sem ritmusa nem volt a játéknak. Egyik csapat sem tudta megtartani a labdát huzamosabb ideig. Letámadás szinte semmi. Olyankor szokott ilyen képe lenni a játéknak, amikor a döntetlen mindkét félnek jó, és épp döntetlenre áll a meccs. Ám nem döntetlenre állt, így nehezen érthető, hogy a Kisvárda miért nem rángatta jobban az istrángot. 

A 72. percben legalább szemet gyönyörködtető jelenet volt, ahogy egy kontraakcióval Molnár Ádin végigszáguldott a bal oldalon, jobblábas lövését kisebb bravúrral kellett védenie Popovics Iljának. Az utolsó húsz percben feljebb lépett a Kisvárda, az MTK nem nyugodhatott meg, mert egygólos előnyök a futballban pillanatok alatt köddé válhatnak. Csakhogy a Kisvárdában nem volt meg az átütőerő az egyenlítéshez, sőt még az MTK lőhetett volna újabb gólt a 87. percben, de Jurek Gábor ajtó-ablak helyzetben hét méterről ballal a jobb kapufát találta el. Másfél perccel később már nem úszta meg a Kisvárda, a rutinos Németh Krisztián lezárta a meccset, azzal együtt, hogy a ráadásban Aleksandar Jovicic fejjel még szépített.

Az MTK az idény mindhárom meccsén legyőzte a Kisvárdát, majd a biztos bennmaradás apropóján elkezdhetett szurkolni a Debrecennek a Diósgyőr ellen – sikerrel járt, a DVTK az 5–0-s vereségével búcsúzott az élvonaltól.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Ferencvárosi TC

29

18

5

6

57–30

+27 

59 

2. ETO FC Győr

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

4. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

6. Újpest FC

30

11

7

12

47–48

–1 

40 

7. Kisvárda

30

11

7

12

34–44

–10 

40 

8. Puskás Akadémia

29

11

6

12

36–39

–3 

39 

9. MTK Budapest

30

9

8

13

52–59

–7 

35 

10. Nyíregyháza Spartacus

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

11. Diósgyőri VTK

30

5

10

15

36–57

–21 

25 

12. Kazincbarcika

30

5

2

23

27–67

–40 

17 

 

 

Legfrissebb hírek

A kiesés után a DVTK menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt – hivatalos

Labdarúgó NB I
5 órája

Két öngóllal, nagyon kikapott a Diósgyőr a Debrecentől, és kiesett az NB I-ből

Labdarúgó NB I
7 órája

Könnyed győzelemmel hangolt a Honvéd elleni kupaelődöntőre a ZTE

Labdarúgó NB I
12 órája

Macsó Máté vagány játékára most is számíthatnak Diósgyőrben

Labdarúgó NB I
16 órája

Kerezsi Zalán: Akár már ebben a fordulóban is bennmaradhatunk

Labdarúgó NB I
17 órája

A Zalaegerszeg dobogós esélyt kap a sereghajtó ellen

Labdarúgó NB I
20 órája

Lenny Joseph: Bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt

Labdarúgó NB I
20 órája

Szélesi Zoltán: Két nap szabadságot adok a futballistáknak

Labdarúgó NB I
21 órája
Ezek is érdekelhetik