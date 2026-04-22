Szerdai sportműsor: FTC–ETO elődöntő a Magyar Kupában

2026.04.22. 00:05
Szerte Európában elődöntőket játszanak a nemzeti kupákban, többek között a Bayern és a Lazio is pályára lép – Portugáliában Porto–Sporting rangadó lesz –, bajnokit vív a PSG, a Barcelona és a Man. City is. Folytatódik a birkózók és a súlyemelők Eb-je, ahogy a rájátszás is a hazai kosárlabda- és vízilabda-bajnokságokban. Gálfi Dalma és szerencsés vesztesként Udvardy Panna is pályára lép a madridi tenisztorna első fordulójában.

 ÁPRILIS 22., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: AFC Bournemouth–Leeds United
21.00: Burnley–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP
44. FORDULÓ
20.45: Charlton–Ipswich Town (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: PSG–Nantes

FRANCIA KUPA
ELŐDÖNTŐ
21.00: Strasbourg–Nice

NÉMET KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.45: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Sport1)

OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Atalanta–Lazio (Tv: Arena4)

PORTUGÁL KUPA
ELŐDÖNTŐ
21.45: Porto–Sporting CP (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ
19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
20.00: Real Sociedad–Getafe
21.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS
18.00: Trnava–DAC – élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.00: Miami Marlins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Női 50, 55, 59 (Bognár Erika), 68 (Szabados Noémi), 76 kg 
10.30: selejtezők, negyeddöntők 
16.45: elődöntők
Kötöttfogású 60, 67, 72, 82, 97 kg 
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.00: döntők

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
18.00: Duna Aszfalt DTKH-Kecskemét–SZTE-Szedeák 
18.00: Egis Körmend–OSE Lions 
18.00: NKA Universitas Pécs–Zalakerámia ZTE KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: TFSE–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/tfse-kosarlabda/)
18.00: Sopron Basket–DVTK HunTherm – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: ELTE BEAC Újbuda–Tarr KSC Szekszárd
19.30: Vasas Akadémia–Csata TKK
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: VBW CEKK Cegléd–Uni Győr
19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
NBA, RÁJÁTSZÁS
Csütörtök, 3.30: Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1060 (Tv: Sport2)

SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
Férfi 79 kg, B-csoport (Újvári Lajos)

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)
Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)
15.30 (Tv: Eurosport1)
Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
20.30 (Tv: Eurosport1)
Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
11.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 1. forduló
11.00: Udvardy Panna–Kimberly Birrel (ausztrál)
Kb.: 13.00: Gálfi Dalma–Ajla Tomljanovic (ausztrál)

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/miskolci-vizilabda-kft-2/)
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
19.30: Kaposvári VK–UVSE

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Ki lesz a futballbajnok? Vendég: Bánki József
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Football Forum Hungary
  9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Nyári olimpiák, amelyeken áprilisban (is) voltak versenyek
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vívás, vendég: Nagy Dávid olimpiai és Európa-bajnok párbajtőrvívó
15.30: Vívás, vendég: Battai Sugár Katinka világbajnok kardvívó
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor, Thury Gábor
17.00: A BEK/BL-döntők története: 1988
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Röplabda, vendég: Vatai Gabriella, a Magyar Röplabdaszövetség elnöke
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–DVTK női NB I-es mérkőzéséről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Győr Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Jó András, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc  
22.00: Interjúk – Football Forum Hungary
22.30: Sportvilág

 

