Szerdai sportműsor: FTC–ETO elődöntő a Magyar Kupában

ÁPRILIS 22., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.00: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

21.00: AFC Bournemouth–Leeds United

21.00: Burnley–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

44. FORDULÓ

20.45: Charlton–Ipswich Town (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: PSG–Nantes

FRANCIA KUPA

ELŐDÖNTŐ

21.00: Strasbourg–Nice

NÉMET KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.45: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Sport1)

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Atalanta–Lazio (Tv: Arena4)

PORTUGÁL KUPA

ELŐDÖNTŐ

21.45: Porto–Sporting CP (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ

19.00: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

20.00: Real Sociedad–Getafe

21.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS

18.00: Trnava–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.00: Miami Marlins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Női 50, 55, 59 (Bognár Erika), 68 (Szabados Noémi), 76 kg

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

Kötöttfogású 60, 67, 72, 82, 97 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

KAJAK-KENU

VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED

16.00: döntők

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Mol Tatabánya KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

18.00: Duna Aszfalt DTKH-Kecskemét–SZTE-Szedeák

18.00: Egis Körmend–OSE Lions

18.00: NKA Universitas Pécs–Zalakerámia ZTE KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

NŐI NB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: TFSE–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/tfse-kosarlabda/)

18.00: Sopron Basket–DVTK HunTherm – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: ELTE BEAC Újbuda–Tarr KSC Szekszárd

19.30: Vasas Akadémia–Csata TKK

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: VBW CEKK Cegléd–Uni Győr

19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

NBA, RÁJÁTSZÁS

Csütörtök, 3.30: Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1060 (Tv: Sport2)

SÚLYEMELÉS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

Férfi 79 kg, B-csoport (Újvári Lajos)

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

11.00 (Tv: Eurosport1)

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

15.30 (Tv: Eurosport1)

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

20.30 (Tv: Eurosport1)

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

11.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 1. forduló

11.00: Udvardy Panna–Kimberly Birrel (ausztrál)

Kb.: 13.00: Gálfi Dalma–Ajla Tomljanovic (ausztrál)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/miskolci-vizilabda-kft-2/)

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

19.30: Kaposvári VK–UVSE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ki lesz a futballbajnok? Vendég: Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Football Forum Hungary

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Nyári olimpiák, amelyeken áprilisban (is) voltak versenyek

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vívás, vendég: Nagy Dávid olimpiai és Európa-bajnok párbajtőrvívó

15.30: Vívás, vendég: Battai Sugár Katinka világbajnok kardvívó

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor, Thury Gábor

17.00: A BEK/BL-döntők története: 1988

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Röplabda, vendég: Vatai Gabriella, a Magyar Röplabdaszövetség elnöke

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–DVTK női NB I-es mérkőzéséről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Győr Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Jó András, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

22.00: Interjúk – Football Forum Hungary

22.30: Sportvilág