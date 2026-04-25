Súlyosan megsérült a DVTK fiatal védője, a klub hírt adott az állapotáról

A Diósgyőr 2–1-es sikerrel megszakította öt vereséget tartalmazó rossz sorozatát, ám nem lehet felhőtlen a csapat öröme, ugyanis közvetlenül a szünet előtt Bohdan Melnikkel összefejelt a DVTK 21 éves védője, Demeter Milán, akit hordágyon kellett levinni a pályáról. A mérkőzés után nem sokkal a klub közleményt adott ki, melyben beszámolt a játékos állapotáról.

„Az esetet követően kórházba szállították Demeter Milánt, ahol megállapították, hogy a bal felső állkapocscsontja eltört, illetve enyhe agyrázkódást szenvedett. A kisvárdai kórházból hazaengedték, hétfőn újabb vizsgálatok várnak rá, és annak eredményének ismeretében lehet megmondani, hogy mikor állhat legközelebb a szakmai stáb rendelkezésére” – tájékoztatott a találkozót követően dr. Csákányi István, a DVTK csapatorvosa.

