Schäfer András hatalmas bombájával fordítottunk a kazahok ellen – videó

Debrecenben a Magyarország–Kazahsztán felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a kazahok megszerezték a vezetést a 9. percben, erre a második félidő elején Szoboszlai Dominik válaszolt. A 67. percben Schäfer András hatalmas góllal szerzett vezetést Marco Rossi csapatának, majd a hosszabbításban Tóth Rajmund is eredményes volt. Íme, a négy gól!