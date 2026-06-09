Schäfer András hatalmas bombájával fordítottunk a kazahok ellen – videó
Debrecenben a Magyarország–Kazahsztán felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a kazahok megszerezték a vezetést a 9. percben, erre a második félidő elején Szoboszlai Dominik válaszolt. A 67. percben Schäfer András hatalmas góllal szerzett vezetést Marco Rossi csapatának, majd a hosszabbításban Tóth Rajmund is eredményes volt. Íme, a négy gól!
Élő közvetítésünket ide kattintva érheti el.
9. perc: 0–1 (Szerhij Malij)
52. perc: 1–1 (Szoboszlai Dominik)
67. perc: 2–1 (Schäfer András)
90+2. perc: 3–1 (Tóth Rajmund)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik