NB II: diósgyőri távozó; küszöbön az első kövesdi igazolás; Szegedre tart a csabai védő

Az NB I-ből kiesett DVTK-nál lejár a szerződése a 21 éves, saját nevelésű balhátvédnek, Demeter Milánnak, akivel a klub eddig nem tárgyalt a hosszabbításról, így jelen állás szerint távozik Diósgyőrből. Az U21-es válogatott játékos a 2025–2026-os idényben 14 élvonalbeli meccsen szerepelt, egy gólt szerzett.

Mint beszámoltunk róla, Mezőkövesden új vezetőedzővel, várhatóan Máté Péter irányításával kezdődik el a nyári felkészülés és információink szerint az első új szerzemény is hamarosan aláírhat. A Vasasban nevelkedett, 23 éves, korábbi U-válogatott balhátvéd, Kiss-Szemán Péter Szentlőrincről igazolhat Mezőkövesdre, a baranyaiaknál az előző idényben 27 NB II-es meccsen egy gólt szerzett és két gólpasszt adott.