Nemzeti Sportrádió

NB II: diósgyőri távozó; küszöbön az első kövesdi igazolás; Szegedre tart a csabai védő

P. K.P. K.
2026.06.09. 09:17
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Demeter Milánnak lejár a szerződése Diósgyőrben (Fotó: Czinege Melinda)
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DVTK Szeged Demeter Milán Kiss-Szemán Péter Mikló Roland magyar átigazolás
Az NB II-es labdarúgócsapatok jelentős része jövő héten kezdi a nyári felkészülést, így a háttérben már folynak a tárgyalások a játékoskeretek alakulásáról.

 

Az NB I-ből kiesett DVTK-nál lejár a szerződése a 21 éves, saját nevelésű balhátvédnek, Demeter Milánnak, akivel a klub eddig nem tárgyalt a hosszabbításról, így jelen állás szerint távozik Diósgyőrből. Az U21-es válogatott játékos a 2025–2026-os idényben 14 élvonalbeli meccsen szerepelt, egy gólt szerzett.

Mint beszámoltunk róla, Mezőkövesden új vezetőedzővel, várhatóan Máté Péter irányításával kezdődik el a nyári felkészülés és információink szerint az első új szerzemény is hamarosan aláírhat. A Vasasban nevelkedett, 23 éves, korábbi U-válogatott balhátvéd, Kiss-Szemán Péter Szentlőrincről igazolhat Mezőkövesdre, a baranyaiaknál az előző idényben 27 NB II-es meccsen egy gólt szerzett és két gólpasszt adott.

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A Vasassal kooperálhat az NB II-es klub, melynél Koszta Péter sportigazgató lehet.

 

A Szeged-Csanád GA eddig egy távozót jelentette be, a középső védő, Szilágyi Zoltán Kecskemétre igazolt, viszont értesüléseink szerint megállapodás született az NB II-ből kiesett Békéscsaba bal oldali védőjével, a 27 éves Mikló Rolanddal, aki Szegeden folytathatja a pályafutását. A legutóbbi idényben 24 bajnokin két gólt szerzett a Békéscsabában. 

 

 

DVTK Szeged Demeter Milán Kiss-Szemán Péter Mikló Roland magyar átigazolás
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