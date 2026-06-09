Nemzeti Sportrádió

Antonelli egy statisztikai mutatóban már Alonsót is utolérte az örökranglistán

I. SZ.I. SZ.
2026.06.09. 20:52
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Kimi Antonellinek is van már tökéletes futama, ebből a kategóriából Fernando Alonsónak is egy jutott (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Monacói Nagydíj Kimi Antonelli F1 legek Charles Leclerc Fernando Alonso George Russell Nico Hülkenberg
Kimi Antonelli a Monacói Nagydíjon megszerezte karrierje első F1-es grand slamjét, a vb-pontversenyben az előnye 66 pontra nőtt. Az olasz mögött teljes volt a káosz, büntetések sorát osztották ki a sportfelügyelők, George Russell ismét lemaradt a pontszerzésről, a Ferrari dupla dobogója furcsa módon szállt el, az utolsó pontszerző hely pedig még a verseny után is gazdát cserélt.

A HÉT ÁTTÖRÉSE. Kimi Antonelli sorozatban az ötödik versenyét nyerte meg, mindet a pole-ból indulva, a Kínai és a Japán Nagydíj után harmadszor a leggyorsabb kör is az övé volt, és ez volt az első alkalom, hogy a rajt után megőrizte az első helyét, az élen zárta az első kört, sőt, rajt–cél győzelmet aratott. A pole-ból a leggyorsabb kört futva megszerzett rajt–cél diadalt az F1-ben grand slamnek hívják, ez volt Antonellitől az első, és az F1 történetében ő a 28. pilóta, akinek ez sikerült legalább egyszer. A rekorder még mindig Jim Clark nyolccal, a mostani mezőnyből Lewis Hamiltonnak és Max Verstappennek 6-6 van (ezzel holtversenyben másodikak az örökranglistán), Fernando Alonsónak, Charles Leclerc-nek és Oscar Piastrinak egy-egy.

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A HÉT ÜNNEPLÉSE. A Monacói Nagydíj megnyerése után immár hagyomány, hogy a győztes megmártózik egy medencében vagy a kikötő tengervizében. Ezt a 19 éves Kimi Antonelli sem hagyhatta ki.

A HÉT VESZTESE. A másik Mercedesben George Russell idei legrémesebb versenyhétvégéjét teljesítette. Az idény előtti vb-favorit 43 pontos hátránnyal érkezett Monacóba, és arról beszélt, hogy nem fekszik neki az idei autó vezetési stílusa. Amíg Antonelli szárnyalt, ő küszködött, az időmérőn csak hatodik lett, és bár két vizsgálatot is megúszott büntetés nélkül a versenyen (a rajthelyére rosszul állt be, majd a kerékcseréjekor a bokszból kijövet ráment a kerekével a kijáratot a pályától elválasztó fehér csíkra), a bokszutcai gyorshajtásért kapott öt másodperc büntetést, amit a második kiállásakor nem töltött le, így a második rajt után az utolsó körökben még egy áthajtásos büntetést is kapott, amit az utolsó körökben töltött le, visszaesett a mezőny végére, és egymás után a második versenyen nem szerzett pontot. „A második kiálláskor nagy zavar volt a csapaton belül, de ezért áthajtásos büntetést kapni, elmondhatatlanul szigorú” – fogalmazott a verseny alatt riválisait folyamatosan beáruló Russell, aki már csak a harmadik a vb-pontversenyben Lewis Hamilton mögött, 68 pontra Antonellitől. A verseny alatti rádióbeszélgetések alapján Russell aggódott a le nem töltött büntetés miatt, de versenymérnöke, Marcus Dudley azt mondta neki, amíg Antonelli kerékcseréje alatt várt az olasz mögött, letöltötte a büntetést. Amikor Russell tovább faggatta erről, Toto Wolff csapatfőnök rászólt a rádión, hogy ne foglalkozzon ezzel. Wolff nyilvánosan nem is kért bocsánatot Russelltől a büntetés le nem töltése miatt. „Nem készültünk fel arra, hogy George is bejön Kimi után a bokszba, annyira azzal foglalkoztunk, milyen gumit kapjon, hogy elmaradt az előírt öt másodperces várakozás.”

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72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő1. Antonelli 1:12.051
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

A HÉT BALUL ELSÜLT POÉNJA. A monacói futam előtt tudta Antonelli, hogy az eddigi idei rajtokhoz képest a hercegség szűk célegyenesében lesz a legkönnyebb megoldania, hogy az élen is maradjon, ezért az időmérőt követően azt nyilatkozta, nem kell jól rajtolnia, elég, ha nem szúrja el nagyon az indulást. A szombati sajtótájékoztatón szóba került, milyen tanácsot adna neki a négyszeres világbajnok Max Verstappen és a hétszeres bajnok Lewis Hamilton. A holland viccelődve azt mondta Antonellinek, várjon ki egy másodpercet a piros lámpák kialvása után (az angol erre úgy kontrázott rá, hogy ő két másodpercet kér a második sorból). Antonelli végül remekül rajtolt (kétszer is), és pont Verstappen volt az, akinek nem indult el az autója, és bár a mezőny után kullogva teljesítette az első kört, annak végén kiállt, és feladta a versenyt, a rádión jelezve, hogy már a felvezető körben érezte, baj lesz.

A HÉT FURCSA DÖNTÉSE. Monacóban lehetetlen előzni, a gumik között sem lehet akkora különbség, hogy az elöl haladó hátrányba kerüljön. Ezért volt érthetetlen a Ferraritól, hogy Lance Stroll balesete után a biztonsági autós időszak alatt nemcsak Lewis Hamilton kerekeit cserélték le, hanem Charles Leclerc-éit is. Hamilton korábbi bokszutcai gyorshajtásért öt másodperces büntetést kapott, Leclerc a csaknem 12 másodperces hátrányát ledolgozva simán bejött öt másodperc alá, amikor a pályára hajtott a biztonsági autó. Stroll balesete nélkül az övé lett volna a második hely. Így viszont, hogy Leclerc is ott állt a bokszban, míg Hamilton letölti a büntetését, majd új kerekeket kap, és csak utána cserélték le az ő abroncsait is, elvesztette ezt az esélyt. Bosszankodott is miatta a rádión, de Hamilton mögött az újrainduláskor a célegyenesre fordító kanyarban ő is a falnak ment ugyanúgy, mint előtte Stroll. „Most mindenki hülyének néz. Nézzenek, ha valóban én hibázom, de most nem ez történt, a fék egyszerűen nem fogott, hiába nyomtam. Ha nem fékezek, akkor is a falnak megyek” – mondta Leclerc.

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A HÉT KELLEMETLENSÉGE. A monacói versenypálya alapból alkalmatlan arra, hogy előzzenek, avagy versenyezzenek rajta, amit néhányan pimasz módon ki is használtak, erről írunk még cikkünkben. Viszont a futam hajrájában olyan jelenség zavarta meg a versenyt, ami meglehetősen ritka az F1-ben, főleg egy ilyen nagy presztízsű helyszínen: az utolsó kanyarok között felszakadt az aszfalt felső rétege, és porózus belsejű kátyú alakult ki, amelyre futva Lance Stroll, majd Charles Leclerc gumijának tapadása is megszűnt, emiatt is mentek neki a falnak, és emiatt az utolsó tíz kör előtt piros zászlóval megszakították a versenyt. És semmit sem tudtak pár perc alatt csinálni vele, csak kisöpörték a szemcséket belőle. Végül csak két pilótán fogott ki az úthiba, de az egyik éppen a hazai versenyző volt a dobogó felé száguldva. Roppant kellemetlen a gazdagságáról híres Monte-Carlóra nézve.

A HÉT BÜNTETÉSEI. A Monacói Nagydíjon öt pilótát is megbüntettek azért, mert a verseny alatt átlépte a bokszutcában a sebességhatárt. A korábbi napok szabadedzésein már osztottak ki büntetéseket emiatt, ezért azt sem lehet mondani, hogy nem készültek fel rá a pilóták. A verseny alatt Lewis Hamiltont, George Russellt, Franco Colapintót, Oscar Piastrit és Pierre Gaslyt is azért büntették meg, mert 0.1 km/órával a megengedett sebesség felett érkezett a bokszutca korlátozott szakaszára. Pontosabban egyikük sem hajtott gyorsan, hanem a bokszutca bejáratánál kijelölt két pont között nem az FIA által kijelölt íven haladtak, hanem picit szűkebben, így a rendszer úgy érzékelte, hogy gyorsabbak voltak a kelleténél. Gasly később a biztonsági autó mögött újra átlépte a határt, amiért végül 10 másodperces büntetést kapott. A sok eset már gyanút keltett a csapatokban. „A szabadedzésen már megtörtént velem ez, ezért a versenyen időben megnyomtam a sebességet szabályozó gombot. Nem értem, miért mehettem így is gyorsabban, nyilván valami programhiba volt a rendszerben, hogy mások is így jártak” – mondta Russell. Gasly a dobogós helyezését veszítette el emiatt, pedig azt mondta, ő is időben megnyomta a szabályozót. Az Alpine jelezte, kivizsgálást kér az ügyben, mert szerinte nem a pilóták hibáztak, a meghallgatást csütörtökön tartják.

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A HÉT BE NEM TELJESÜLT ÍGÉRETE. Az Audi nagyon gyors volt Monaco utcáin, a szabadedzéseken úgy tűnt, hogy a Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren négyest a német márka autói követik a sorban. Csakhogy Gabriel Bortoleto az időmérőn összetörte az autóját, és Nico Hülkenberg is lecsúszott a harmadik szakaszról. A brazil versenye is rémesen alakult, de a német a korai kerékcseréje után remekül állt, csak Kimi Antonelli ment nála jobb köröket, és hamar utolérte a középmezőny tagjait, és úgy tűnt, ha ők is kiállnak, simán pontszerző lesz. Csakhogy Arvid Lindblad egészen a piros zászló meglengetéséig nem cserélt kereket (erről bővebben a következő bekezdésben), a Williams pedig olyan piszkos játékba kezdett, amit csak Monacóban lehet végigvinni: mivel tudták, hogy lehetetlen előzni, a hátul lévő autóikkal annyira feltartották a többieket, hogy a másik a kerékcseréje után eléjük jöjjön vissza, s közben csapatutasításra többször is helyet cseréltek. Ez még Alexander Albonnak is kellemetlen volt, de végrehajtotta az utasítást. Így Hülkenberg maradt a két Williams és Lindblad mögött egészen az új rajtig, amikor az áthajtásos büntetése előtt szándékosan lassító George Russell mögött annyira feltorlódott a mezőny, hogy kettesével fordultak be a hajtűkanyarba, és Hülkenberg összeért Carlos Sainzcal, akinek a Williamse megsérült, és ki kellett állnia. A futamot a gyors autója ellenére a forgalomban végig szenvedő német pilóta a koccanásért kapott egy meglehetősen szigorú, tíz másodperces büntetést, amivel elúszott az Audi pontszerzése az eddigi legerősebb pályáján. „Mit tehettem volna? Mindenki nagyon lelassított, nem akartam Oconnak menni, ezért jobbra húztam a kormányt. Nem tudok eltűnni az autóval” – mondta a futam után Hülkenberg. A büntetése után Sergio Pérez ugrott előre a 10. helyre, de a Cadillac nem szerezte meg első F1-es pontját, mert a mexikóit is megbüntették. Így Fernando Alonso és a hétvégén leglassabb Aston Martin csípte el idei első pontját.

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A HÉT MATUZSÁLEME. Fernando Alonso 44 évesen, tíz hónaposan és kilenc naposan szerzett vb-pontot. Ennél idősebb pontszerző legutóbb 52 évvel ezelőtt, 1974-ben volt az F1-ben: Graham Hill 45 évesen, három hónaposan és 25 naposan szerezte meg a Svéd Nagydíjon élete utolsó vb-pontját a hatodik helyezésével. Az örökranglista élén a francia Philippe Étancelin áll, aki az 1950-es Olasz Nagydíjon 53 évesen, nyolc hónaposan és hat naposan ért célba ötödikként.

A HÉT IGAZSÁGTALAN SZABÁLYA. A Formula–1 egyik furcsa szabálya, hogy a futam piros zászlós megszakítása esetén a bokszutcában várakozó autókon végrehajthatnak bizonyos módosításokat, például kereket cserélhetnek úgy, hogy az a futamon semmiféle időveszteséggel nem jár. Így maradhatott Monacóban a verseny első 68 körét ugyanazon a készlet közepes keménységű gumikon teljesítő Arvid Lindblad a riválisai előtt, de korábban is láttunk már olyat, hogy ilyen módon mondhatni jogosulatlan előnyt szerzett valaki az F1-ben. A NASCAR-ban erre remek szabályt találtak ki: akinek valamilyen változtatást hajtanak végre az autóján piros zászlós versenymegszakítás alatt, azt visszaküldik a mezőny végére, vagy legalábbis azok mögé, akiknek nem nyúltak hozzá az autójukhoz. Így mérlegelhet a csapat, hogy mi a fontosabb: a pozíció vagy a javítás/kerékcsere elvégzése. (Hirtelen lezúduló eső esetén nyilván mindenkinek kell új esőgumi, azaz nem változik a sorrend.)

A HÉT MEGLEPŐ ADATA. A Formula–1 szabályrendszerének újdonsága az úgynevezett ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), azaz a hajtóegységek fejlesztésének lehetősége azon gyártók számára, amelyek elmaradnak a legerősebb motort gyártótól. A legfrissebb adatok a hét végén kerültek nyilvánosságra, és ezek szerint a Red Bull-Ford a legerősebb, így neki nem lesz lehetősége fejleszteni az idei és a jövő évi hajtóegységén. A második a sorban a Mercedes, amely egy-egy módosítást végrehajthat az idei és a jövő évi motorján, míg a Ferrari, az Audi és a Honda 2-2 fejlesztési lépéssel számolhat. A Mercedes lemaradása a Red Bullhoz képest meglepő, hiszen eddig úgy tűnt, az idei összes futamot megnyerő csapat minden téren a riválisok előtt jár. A 2027-es hajtóegységek fejlesztése még nem végleges, a Magyar és a Mexikói Nagydíj után újfent ellenőrzi a motorok erejét az FIA.

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MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari6.271 mp h. 
3.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford23.394 mp h. 
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes24.261 mp h. 
5.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford26.553 mp h. 
6.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford29.010 mp h. 
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes30.369 mp h. 
8.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes33.413 mp h. 
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari37.140 mp h. 
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda41.899 mp h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi42.748 mp h. 
12.George RussellbritMercedes43.353 mp h. 
13.Nico HülkenbergnémetAudi44.102 mp h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes48.964 mp h. 
15.Sergio Pérez*mexikóiCadillac-Ferrari49.153 mp h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes70feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari64feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda56feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes43feladta
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari27feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford0feladta
*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott. 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton3990
3. George Russell12788
4. Charles Leclerc2875
5. Oscar Piastri2660
6. Lando Norris1658
7. Max Verstappen1643
8. Isack Hadjar1329
9. Liam Lawson526
10. Pierre Gasly626
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto315
13. Arvid Lindblad313
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes244
2. Ferrari165
3. McLaren-Mercedes118
4. Red Bull-Ford72
5. Alpine-Mercedes41
6. Racing Bulls-Ford39
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0

 

F1 Monacói Nagydíj Kimi Antonelli F1 legek Charles Leclerc Fernando Alonso George Russell Nico Hülkenberg
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