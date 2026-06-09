Antonelli egy statisztikai mutatóban már Alonsót is utolérte az örökranglistán
A HÉT ÁTTÖRÉSE. Kimi Antonelli sorozatban az ötödik versenyét nyerte meg, mindet a pole-ból indulva, a Kínai és a Japán Nagydíj után harmadszor a leggyorsabb kör is az övé volt, és ez volt az első alkalom, hogy a rajt után megőrizte az első helyét, az élen zárta az első kört, sőt, rajt–cél győzelmet aratott. A pole-ból a leggyorsabb kört futva megszerzett rajt–cél diadalt az F1-ben grand slamnek hívják, ez volt Antonellitől az első, és az F1 történetében ő a 28. pilóta, akinek ez sikerült legalább egyszer. A rekorder még mindig Jim Clark nyolccal, a mostani mezőnyből Lewis Hamiltonnak és Max Verstappennek 6-6 van (ezzel holtversenyben másodikak az örökranglistán), Fernando Alonsónak, Charles Leclerc-nek és Oscar Piastrinak egy-egy.
A HÉT ÜNNEPLÉSE. A Monacói Nagydíj megnyerése után immár hagyomány, hogy a győztes megmártózik egy medencében vagy a kikötő tengervizében. Ezt a 19 éves Kimi Antonelli sem hagyhatta ki.
A HÉT VESZTESE. A másik Mercedesben George Russell idei legrémesebb versenyhétvégéjét teljesítette. Az idény előtti vb-favorit 43 pontos hátránnyal érkezett Monacóba, és arról beszélt, hogy nem fekszik neki az idei autó vezetési stílusa. Amíg Antonelli szárnyalt, ő küszködött, az időmérőn csak hatodik lett, és bár két vizsgálatot is megúszott büntetés nélkül a versenyen (a rajthelyére rosszul állt be, majd a kerékcseréjekor a bokszból kijövet ráment a kerekével a kijáratot a pályától elválasztó fehér csíkra), a bokszutcai gyorshajtásért kapott öt másodperc büntetést, amit a második kiállásakor nem töltött le, így a második rajt után az utolsó körökben még egy áthajtásos büntetést is kapott, amit az utolsó körökben töltött le, visszaesett a mezőny végére, és egymás után a második versenyen nem szerzett pontot. „A második kiálláskor nagy zavar volt a csapaton belül, de ezért áthajtásos büntetést kapni, elmondhatatlanul szigorú” – fogalmazott a verseny alatt riválisait folyamatosan beáruló Russell, aki már csak a harmadik a vb-pontversenyben Lewis Hamilton mögött, 68 pontra Antonellitől. A verseny alatti rádióbeszélgetések alapján Russell aggódott a le nem töltött büntetés miatt, de versenymérnöke, Marcus Dudley azt mondta neki, amíg Antonelli kerékcseréje alatt várt az olasz mögött, letöltötte a büntetést. Amikor Russell tovább faggatta erről, Toto Wolff csapatfőnök rászólt a rádión, hogy ne foglalkozzon ezzel. Wolff nyilvánosan nem is kért bocsánatot Russelltől a büntetés le nem töltése miatt. „Nem készültünk fel arra, hogy George is bejön Kimi után a bokszba, annyira azzal foglalkoztunk, milyen gumit kapjon, hogy elmaradt az előírt öt másodperces várakozás.”
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.720
|Időmérő
|1. Antonelli 1:12.051
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
A HÉT BALUL ELSÜLT POÉNJA. A monacói futam előtt tudta Antonelli, hogy az eddigi idei rajtokhoz képest a hercegség szűk célegyenesében lesz a legkönnyebb megoldania, hogy az élen is maradjon, ezért az időmérőt követően azt nyilatkozta, nem kell jól rajtolnia, elég, ha nem szúrja el nagyon az indulást. A szombati sajtótájékoztatón szóba került, milyen tanácsot adna neki a négyszeres világbajnok Max Verstappen és a hétszeres bajnok Lewis Hamilton. A holland viccelődve azt mondta Antonellinek, várjon ki egy másodpercet a piros lámpák kialvása után (az angol erre úgy kontrázott rá, hogy ő két másodpercet kér a második sorból). Antonelli végül remekül rajtolt (kétszer is), és pont Verstappen volt az, akinek nem indult el az autója, és bár a mezőny után kullogva teljesítette az első kört, annak végén kiállt, és feladta a versenyt, a rádión jelezve, hogy már a felvezető körben érezte, baj lesz.
A HÉT FURCSA DÖNTÉSE. Monacóban lehetetlen előzni, a gumik között sem lehet akkora különbség, hogy az elöl haladó hátrányba kerüljön. Ezért volt érthetetlen a Ferraritól, hogy Lance Stroll balesete után a biztonsági autós időszak alatt nemcsak Lewis Hamilton kerekeit cserélték le, hanem Charles Leclerc-éit is. Hamilton korábbi bokszutcai gyorshajtásért öt másodperces büntetést kapott, Leclerc a csaknem 12 másodperces hátrányát ledolgozva simán bejött öt másodperc alá, amikor a pályára hajtott a biztonsági autó. Stroll balesete nélkül az övé lett volna a második hely. Így viszont, hogy Leclerc is ott állt a bokszban, míg Hamilton letölti a büntetését, majd új kerekeket kap, és csak utána cserélték le az ő abroncsait is, elvesztette ezt az esélyt. Bosszankodott is miatta a rádión, de Hamilton mögött az újrainduláskor a célegyenesre fordító kanyarban ő is a falnak ment ugyanúgy, mint előtte Stroll. „Most mindenki hülyének néz. Nézzenek, ha valóban én hibázom, de most nem ez történt, a fék egyszerűen nem fogott, hiába nyomtam. Ha nem fékezek, akkor is a falnak megyek” – mondta Leclerc.
A HÉT KELLEMETLENSÉGE. A monacói versenypálya alapból alkalmatlan arra, hogy előzzenek, avagy versenyezzenek rajta, amit néhányan pimasz módon ki is használtak, erről írunk még cikkünkben. Viszont a futam hajrájában olyan jelenség zavarta meg a versenyt, ami meglehetősen ritka az F1-ben, főleg egy ilyen nagy presztízsű helyszínen: az utolsó kanyarok között felszakadt az aszfalt felső rétege, és porózus belsejű kátyú alakult ki, amelyre futva Lance Stroll, majd Charles Leclerc gumijának tapadása is megszűnt, emiatt is mentek neki a falnak, és emiatt az utolsó tíz kör előtt piros zászlóval megszakították a versenyt. És semmit sem tudtak pár perc alatt csinálni vele, csak kisöpörték a szemcséket belőle. Végül csak két pilótán fogott ki az úthiba, de az egyik éppen a hazai versenyző volt a dobogó felé száguldva. Roppant kellemetlen a gazdagságáról híres Monte-Carlóra nézve.
A HÉT BÜNTETÉSEI. A Monacói Nagydíjon öt pilótát is megbüntettek azért, mert a verseny alatt átlépte a bokszutcában a sebességhatárt. A korábbi napok szabadedzésein már osztottak ki büntetéseket emiatt, ezért azt sem lehet mondani, hogy nem készültek fel rá a pilóták. A verseny alatt Lewis Hamiltont, George Russellt, Franco Colapintót, Oscar Piastrit és Pierre Gaslyt is azért büntették meg, mert 0.1 km/órával a megengedett sebesség felett érkezett a bokszutca korlátozott szakaszára. Pontosabban egyikük sem hajtott gyorsan, hanem a bokszutca bejáratánál kijelölt két pont között nem az FIA által kijelölt íven haladtak, hanem picit szűkebben, így a rendszer úgy érzékelte, hogy gyorsabbak voltak a kelleténél. Gasly később a biztonsági autó mögött újra átlépte a határt, amiért végül 10 másodperces büntetést kapott. A sok eset már gyanút keltett a csapatokban. „A szabadedzésen már megtörtént velem ez, ezért a versenyen időben megnyomtam a sebességet szabályozó gombot. Nem értem, miért mehettem így is gyorsabban, nyilván valami programhiba volt a rendszerben, hogy mások is így jártak” – mondta Russell. Gasly a dobogós helyezését veszítette el emiatt, pedig azt mondta, ő is időben megnyomta a szabályozót. Az Alpine jelezte, kivizsgálást kér az ügyben, mert szerinte nem a pilóták hibáztak, a meghallgatást csütörtökön tartják.
A HÉT BE NEM TELJESÜLT ÍGÉRETE. Az Audi nagyon gyors volt Monaco utcáin, a szabadedzéseken úgy tűnt, hogy a Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren négyest a német márka autói követik a sorban. Csakhogy Gabriel Bortoleto az időmérőn összetörte az autóját, és Nico Hülkenberg is lecsúszott a harmadik szakaszról. A brazil versenye is rémesen alakult, de a német a korai kerékcseréje után remekül állt, csak Kimi Antonelli ment nála jobb köröket, és hamar utolérte a középmezőny tagjait, és úgy tűnt, ha ők is kiállnak, simán pontszerző lesz. Csakhogy Arvid Lindblad egészen a piros zászló meglengetéséig nem cserélt kereket (erről bővebben a következő bekezdésben), a Williams pedig olyan piszkos játékba kezdett, amit csak Monacóban lehet végigvinni: mivel tudták, hogy lehetetlen előzni, a hátul lévő autóikkal annyira feltartották a többieket, hogy a másik a kerékcseréje után eléjük jöjjön vissza, s közben csapatutasításra többször is helyet cseréltek. Ez még Alexander Albonnak is kellemetlen volt, de végrehajtotta az utasítást. Így Hülkenberg maradt a két Williams és Lindblad mögött egészen az új rajtig, amikor az áthajtásos büntetése előtt szándékosan lassító George Russell mögött annyira feltorlódott a mezőny, hogy kettesével fordultak be a hajtűkanyarba, és Hülkenberg összeért Carlos Sainzcal, akinek a Williamse megsérült, és ki kellett állnia. A futamot a gyors autója ellenére a forgalomban végig szenvedő német pilóta a koccanásért kapott egy meglehetősen szigorú, tíz másodperces büntetést, amivel elúszott az Audi pontszerzése az eddigi legerősebb pályáján. „Mit tehettem volna? Mindenki nagyon lelassított, nem akartam Oconnak menni, ezért jobbra húztam a kormányt. Nem tudok eltűnni az autóval” – mondta a futam után Hülkenberg. A büntetése után Sergio Pérez ugrott előre a 10. helyre, de a Cadillac nem szerezte meg első F1-es pontját, mert a mexikóit is megbüntették. Így Fernando Alonso és a hétvégén leglassabb Aston Martin csípte el idei első pontját.
A HÉT MATUZSÁLEME. Fernando Alonso 44 évesen, tíz hónaposan és kilenc naposan szerzett vb-pontot. Ennél idősebb pontszerző legutóbb 52 évvel ezelőtt, 1974-ben volt az F1-ben: Graham Hill 45 évesen, három hónaposan és 25 naposan szerezte meg a Svéd Nagydíjon élete utolsó vb-pontját a hatodik helyezésével. Az örökranglista élén a francia Philippe Étancelin áll, aki az 1950-es Olasz Nagydíjon 53 évesen, nyolc hónaposan és hat naposan ért célba ötödikként.
A HÉT IGAZSÁGTALAN SZABÁLYA. A Formula–1 egyik furcsa szabálya, hogy a futam piros zászlós megszakítása esetén a bokszutcában várakozó autókon végrehajthatnak bizonyos módosításokat, például kereket cserélhetnek úgy, hogy az a futamon semmiféle időveszteséggel nem jár. Így maradhatott Monacóban a verseny első 68 körét ugyanazon a készlet közepes keménységű gumikon teljesítő Arvid Lindblad a riválisai előtt, de korábban is láttunk már olyat, hogy ilyen módon mondhatni jogosulatlan előnyt szerzett valaki az F1-ben. A NASCAR-ban erre remek szabályt találtak ki: akinek valamilyen változtatást hajtanak végre az autóján piros zászlós versenymegszakítás alatt, azt visszaküldik a mezőny végére, vagy legalábbis azok mögé, akiknek nem nyúltak hozzá az autójukhoz. Így mérlegelhet a csapat, hogy mi a fontosabb: a pozíció vagy a javítás/kerékcsere elvégzése. (Hirtelen lezúduló eső esetén nyilván mindenkinek kell új esőgumi, azaz nem változik a sorrend.)
A HÉT MEGLEPŐ ADATA. A Formula–1 szabályrendszerének újdonsága az úgynevezett ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), azaz a hajtóegységek fejlesztésének lehetősége azon gyártók számára, amelyek elmaradnak a legerősebb motort gyártótól. A legfrissebb adatok a hét végén kerültek nyilvánosságra, és ezek szerint a Red Bull-Ford a legerősebb, így neki nem lesz lehetősége fejleszteni az idei és a jövő évi hajtóegységén. A második a sorban a Mercedes, amely egy-egy módosítást végrehajthat az idei és a jövő évi motorján, míg a Ferrari, az Audi és a Honda 2-2 fejlesztési lépéssel számolhat. A Mercedes lemaradása a Red Bullhoz képest meglepő, hiszen eddig úgy tűnt, az idei összes futamot megnyerő csapat minden téren a riválisok előtt jár. A 2027-es hajtóegységek fejlesztése még nem végleges, a Magyar és a Mexikói Nagydíj után újfent ellenőrzi a motorok erejét az FIA.
MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.271 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|23.394 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|24.261 mp h.
|5.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|26.553 mp h.
|6.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|29.010 mp h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|30.369 mp h.
|8.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|33.413 mp h.
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|37.140 mp h.
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|41.899 mp h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|42.748 mp h.
|12.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.353 mp h.
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|44.102 mp h.
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|48.964 mp h.
|15.
|Sergio Pérez*
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|49.153 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|70
|feladta
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|64
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|56
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|43
|feladta
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|27
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|0
|feladta
|*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|–
|3
|9
|90
|3.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|60
|6.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Isack Hadjar
|–
|1
|3
|29
|9.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|26
|10.
|Pierre Gasly
|–
|–
|6
|26
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|3
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|244
|2.
|Ferrari
|165
|3.
|McLaren-Mercedes
|118
|4.
|Red Bull-Ford
|72
|5.
|Alpine-Mercedes
|41
|6.
|Racing Bulls-Ford
|39
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0