Antonelli egy statisztikai mutatóban már Alonsót is utolérte az örökranglistán

A HÉT ÜNNEPLÉSE. A Monacói Nagydíj megnyerése után immár hagyomány, hogy a győztes megmártózik egy medencében vagy a kikötő tengervizében. Ezt a 19 éves Kimi Antonelli sem hagyhatta ki.

A HÉT VESZTESE. A másik Mercedesben George Russell idei legrémesebb versenyhétvégéjét teljesítette. Az idény előtti vb-favorit 43 pontos hátránnyal érkezett Monacóba, és arról beszélt, hogy nem fekszik neki az idei autó vezetési stílusa. Amíg Antonelli szárnyalt, ő küszködött, az időmérőn csak hatodik lett, és bár két vizsgálatot is megúszott büntetés nélkül a versenyen (a rajthelyére rosszul állt be, majd a kerékcseréjekor a bokszból kijövet ráment a kerekével a kijáratot a pályától elválasztó fehér csíkra), a bokszutcai gyorshajtásért kapott öt másodperc büntetést, amit a második kiállásakor nem töltött le, így a második rajt után az utolsó körökben még egy áthajtásos büntetést is kapott, amit az utolsó körökben töltött le, visszaesett a mezőny végére, és egymás után a második versenyen nem szerzett pontot. „A második kiálláskor nagy zavar volt a csapaton belül, de ezért áthajtásos büntetést kapni, elmondhatatlanul szigorú” – fogalmazott a verseny alatt riválisait folyamatosan beáruló Russell, aki már csak a harmadik a vb-pontversenyben Lewis Hamilton mögött, 68 pontra Antonellitől. A verseny alatti rádióbeszélgetések alapján Russell aggódott a le nem töltött büntetés miatt, de versenymérnöke, Marcus Dudley azt mondta neki, amíg Antonelli kerékcseréje alatt várt az olasz mögött, letöltötte a büntetést. Amikor Russell tovább faggatta erről, Toto Wolff csapatfőnök rászólt a rádión, hogy ne foglalkozzon ezzel. Wolff nyilvánosan nem is kért bocsánatot Russelltől a büntetés le nem töltése miatt. „Nem készültünk fel arra, hogy George is bejön Kimi után a bokszba, annyira azzal foglalkoztunk, milyen gumit kapjon, hogy elmaradt az előírt öt másodperces várakozás.”