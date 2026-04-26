Robbie Keane a kiállításról: Így kiesik még egy labdarúgó, akit a szabály betartása érdekében játszatni tudnék

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Amióta Magyarországon van, talán ez volt a legsimább meccse a Paks ellen.

– Igen, a Paks ellen mindig nagyon kemény meccseket játszottunk, most viszont nagyon jó volt a csapat, több gól is születhetett volna, magabiztosak volt mindenki. Látszik, hogy azért a Paksnak elég nehéz idénye van, de kitűnő csapat, örülök, hogy sikerült legyőznünk.

– Gruber Zsombor a bal szélen játszott , de amikor átment a jobb oldalra, rögtön gólt készített elő: melyik az ideális posztja?

– Ezúttal kényszerből játszott a bal oldalon, ott kellett helytállnia, mert Nagy Barnabás nem volt jól. Itt volt még a keretben Lakatos Csongor, aki belső védő vagy Lisztes Krisztián, aki támadó. Inkább Gruber Zsombort helyeztük át balra, de nem a védekezésben számítottunk rá, azt kértük tőle, minél feljebb játsszon, és ezt jól megoldotta.

– Bosszantó egy ilyen viszonylag sima meccs végén a kiállítás?

– Természetesen, különösen azért, mert Corbu Marius magyar játékos, eltiltják, így kiesik még egy labdarúgó, akit a szabály betartása érdekében játszatni tudnék.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Nyilván ki lehet kapni az Üllői úton, de olyat ritkán látni a Pakstól, hogy egyetlen kapura lövése van egy meccsen – mi volt a baj a támadójátékkal?

– Szerintem most nagyon simán győzött a Fradi, bár igaz, hogy az első gólját szögletrúgás után szerezte meg, de azt el kell ismerni, sok helyzete volt. Megpróbáltunk a szokott futballal kirukkolni, de a csapatban nem volt meg az átütőerő. Négy-öt fiatal játékost is szerepeltettünk, nekik emlékezetes lehetett így ez a vasárnap, mert pályára léphettek a Groupama Arénában.

– Miért nem volt meg az átütőerő? Ráadásul a Ferencváros hét közben is pályára lépett a kupában, tehát elvileg a Paks volt kipihentebb…

– Egyszerű, a Fradiban jobb játékosok vannak. Akkor is jobbak lettek volna, ha mi két hetet pihenünk. Kreatívabbak, gyorsabbak, ez megmutatkozott a pályán.

– A két félidő elején néhány percig jól letámadott az együttese, de utána felhagyott vele. Miért?

– Visszatérő probléma ebben az idényben, hogy amit korábban jól csinált a csapat, mármint, hogy ráerőltette az akaratát az ellenfélre, az most nemigen megy. Ezzel az átalakulóban lévő, fiatal csapattal csak öt-tíz percig lehet uralni egy-egy mérkőzést. Ugyanakkor előre tekintünk, és már a jövő együttesét építjük. Pakson van türelem, nem kell kapkodni.

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Bogár

Gólszerző: Joseph (42., 66.)

Kiállítva: Corbu (FTC, 86.)

ONLIVE KÖZVETÍTÉS ITT!